كلاوديرا تكشف عن مساعد ذكاء اصطناعي جديد لتعزيز كفاءة خبراء البيانات

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- Matrix PR) دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة كلاوديرا، المزود الوحيد لمنصة هجينة شاملة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، خلال فعالية "إيفولف 24" في باريس عن إطلاق كلاوديرا كوبايلوت، وهو مساعد ذكاء اصطناعي آمن وذكي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمل بالبيانات.
تم تصميم "كوبايلوت" لتلبية احتياجات خبراء البيانات، والمهندسين، والمطورين، حيث يسهم في تحسين قابلية تكرار المشاريع ويساعد المؤسسات على تسريع عملية نقل تطبيقات البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي الموثوقة إلى مرحلة الإنتاج.
وبينما يواجه العاملون في مجال البيانات تحديات متزايدة تتعلق بالإنتاجية والتعاون والتكرار، يوفر "كوبايلوت" تجربة مستخدم متطورة تسهم في رفع مستوى الكفاءة وتعزيز التعاون وتقليل التكرار. كما يقدم حلولاً تكنولوجية آمنة لرواد تكنولوجيا المعلومات الباحثين عن أدوات ذكاء اصطناعي مبتكرة تحافظ على أمان البيانات.
ومن خلال دمج المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في منصة كلاوديرا، يمكن للمستخدمين كتابة تعليمات برمجية عالية الجودة ومتسقة، والتركيز بشكل أكبر على الابتكار بطريقة أكثر أماناً وفعالية.
تعد كلاوديرا واحدة من أولى الشركات التي تقدم مساعد ذكاء اصطناعي مصمماً خصيصاً للعاملين في مجال البيانات، من خلال تكامل عميق مع مراحل سير العمل، في منصة آمنة على مستوى المؤسسات، مع مراعاة الامتثال وإدارة الحوكمة. يعمل "كوبايلوت" داخل نظام بيئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتقديم مساعدة برمجية قوية وموجهة حسب الطلب، مما يعزز مكانة كلاوديرا كشريك موثوق وحل رائد في مجال الذكاء الاصطناعي الهجين الآمن.
المزايا الرئيسية لـ "كلاوديرا كوبايلوت":
• أتمتة توليد الأكواد وتحويل البيانات وحل المشكلات، مما يتيح لخبراء البيانات التركيز على المهام المؤثرة والابتكار.
• توفير دعم برمجي متسق، مما يمكن الفرق من العمل بفعالية عبر لغات برمجة ومكتبات وبيئات عمل متنوعة.
• تقديم إرشادات وحلول مثالية ومعلومات فورية، للحفاظ على معايير برمجية عالية وتقليل الأخطاء وتحسين نتائج المشاريع.
وفي معرض تعليقه على إطلاق "كلاوديرا كوبايلوت" قال سانجيف موهان، المحلل المتخصص في مجال التحليلات وتعلم الآلة: “يمثل خبراء البيانات العمود الفقري لأي مؤسسة، وتزويدهم بأدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لتحسين أدائهم يعود بفوائد على المؤسسة ككل. يسهم مساعد الذكاء الاصطناعي مثل كوبايلوت من كلاوديرا في توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمؤسسة بأكملها بالاستفادة الكاملة من إمكانياته، مما يحقق رؤية أوسع وكفاءة وإنتاجية أعلى".
وبدوره أضاف ديبتو تشاكرابارتي، المدير التنفيذي للمنتجات في كلاوديرا: "نحن في كلاوديرا نواصل تحديث حلول الذكاء الاصطناعي لدينا لنوفر لعملائنا وصولاً أكبر إلى رؤى مستندة إلى البيانات على نطاق واسع. تقدم كلاوديرا اليوم واحدة من أسرع الطرق لتحقيق مبادرات ذكاء اصطناعي موثوقة، حيث يعزز "كلاوديرا كوبايلوت" من قدرة المؤسسات على تحقيق القيمة التجارية من بياناتها من خلال رؤى قابلة للتنفيذ."
لمزيد من المعلومات عن كلاويدرا كوبايلوت يرجى زيارة مدونة كلاوديرا
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