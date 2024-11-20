مايلستون سيستمز تعزز الاتصال السحابي وتجربة "كير بلس" مع الإصدار الأحدث لمنصة إكس بروتكت

(MENAFN
- Matrix PR) أعلنت شركة مايلستون سيستمز، الرائدة في تقديم برمجيات إدارة الفيديو المفتوحة عن إطلاق الإصدار الثاني لعام 2024 لمنصتها إكس بروتكت. يتميز هذا الإصدار بإضافة خدمة جديدة متصلة بالسحابة تُدعى إكس بروتكت ريموت مانجر، تهدف إلى تعزيز قيمة اشتراك كير بلس، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتوسيع دعم اللغات.
تعزيز قيمة كير بلس
في ظل تزايد حاجة المؤسسات إلى طرق أكثر مرونة وكفاءة لإدارة أنظمة المراقبة بالفيديو، أطلقت مايلستون خدمة إكس بروتكت ريموت مانجر المتصلة بالسحابة، والتي تتيح للمسؤولين عن النظام الإشراف على الأداء العام وحالة الأنظمة الموزعة من خلال واجهة واحدة باستخدام المتصفح ومن أي مكان.
تتيح هذه الخدمة للمسؤولين:
• متابعة الحالة الصحية للأجهزة والخوادم في الوقت الفعلي عبر مواقع متعددة.
• إجراء تغييرات أساسية على إعدادات الكاميرات عن بُعد.
• إدارة صلاحيات الوصول للموزعين بإضافة أو إزالة قدرتهم على الوصول إلى مواقع العملاء.
رغم أن خدمة إكس بروتكت ريموت مانجر ما زالت في مراحلها الأولية، إلا أنها تُعد خطوة محورية في استراتيجية مايلستون لتطوير الحلول السحابية، مما يمهد الطريق لمزيد من الميزات المستقبلية.
إلى جانب خدمة ريموت مانجر، يشمل الإصدار الجديد تحسينات بارزة في الأداء والتصميم، منها:
• تصميم جديد لشاشات الفيديو في تطبيقات الأجهزة اللوحية، مما يحسن استغلال المساحة ويعزز وضوح العرض.
• إضافة دعم اللغة الفيتنامية في تطبيقات التشغيل، مما يوسع الوصول لأسواق عالمية جديدة.
• تحسينات على مكون إكس بروتكت 360 سبليت فيو، مما يُسرّع تحميل الفيديو، ويقلل من استهلاك الذاكرة، ويُحسن استقرار النظام عند استخدام كاميرات بزاوية رؤية 360 درجة.
تجسد هذه التحسينات التزام مايلستون بالابتكار وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. ومن خلال تحديث منتجاتها واستكشاف تقنيات حديثة، تهدف الشركة إلى توفير حلول مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات المستقبل في مجال الأمن الرقمي.
حول إكس بروتكت
يعد برنامج إكس بروتكت لإدارة الفيديو أحد أكثر الأنظمة انفتاحاً وتوافقاً في السوق، حيث يدعم أكثر من 14,700 جهاز أمني من 700 شركة مصنّعة رائدة. يشمل ذلك كاميرات الشبكة، ومسجلات الفيديو الشبكية، وتقنيات السحابة، وأنظمة التحكم في الدخول، وأجهزة الإنذار، وتحليلات الفيديو، وتقنيات تحديد المواقع، والماسحات الليزرية، وأجهزة الاتصال في حالات الطورائ، وغيرها من الأدوات الأمنية.
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