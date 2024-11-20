دعوة القادة الناشئين للتقدم للالتحاق بالمجموعة الجديدة من برنامج سفراء مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 19 نوفمبر 2024: الشباب في قطر وفي جميع أنحاء العالم مدعوون للتقدم بطلبات الالتحاق بالمجموعة السادسة من برنامج سفراء مناظرات الدوحة، الذي تقدمه مناظرات الدوحة التابعة لمؤسسة قطر. يزوّد البرنامج المشاركين بمهارات النقاش المتعدد الثقافات، والتواصل، وبناء الإجماع لمعالجة المشاكل العالمية، وإيجاد حلول مشتركة لمستقبل سليم وعادل.
البرنامج مفتوح لمتحدثي اللغة الإنجليزية بطلاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا، والذين لديهم إمكانية الوصول الدائم إلى جهاز حاسوب متصل بالإنترنت لإجراء مؤتمرات الفيديو. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 31 ديسمبر 2024. يمكن للمرشحين المهتمين معرفة المزيد وتقديم طلبهم عبر الموقع الإلكتروني: DohaDebates.com/Ambassador
ستنعقد الدورة السادسة من برنامج السفراء على مرحلتين لتتلاءم مع شهر رمضان 2025. وسيتم دعوة المتقدمين الناجحين للانضمام إلى مجموعة التدريب من 21 يناير إلى 25 فبراير 2025، حيث سيتعمقون في النقاش على غرار المجلس، والتفكير المنهجي، وبناء الإجماع.
وسيشارك السفراء في جلسات التعلم الافتراضية الأسبوعية، التي يشرف عليها خبير التيسير والتواصل بين الثقافات الدكتور براندون فيردرير، واختصاصية التفكير المنهجي جنيفر جيست، إلى جانب العديد من الضيوف الدوليين. وسوف يصقلون مهاراتهم من خلال منظور سلسلة الفيديو "محادثات أفضل" من مناظرات الدوحة.
عند الانتهاء بنجاح من مجموعة التدريب، سيتم دعوة أعضاء المجموعة للمشاركة في خمسة أسابيع إضافية من البرنامج من 1 أبريل إلى 6 مايو 2025، حيث سيعملون في فرق صغيرة لإنتاج مشروع نهائي، كناية عن "مجلس افتراضي" يلهم ويعلّم ويعزز التغيير الاجتماعي الإيجابي.
جرى إطلاق هذا البرنامج في عام 2021، بالشراكة مع منظمة "شيرد ستوديوز" (Shared_Studios). وقد شارك فيه مئات القادة الناشئين، الذين يمثلون 50 دولة في ست قارات. يتعلم المشاركون من بعضهم البعض ومن الخبراء القادة والناشطين الدوليين؛ ويستغلون قوة الحوار ورواية القصص لفهم وتقدير وجهات النظر والمعتقدات العالمية المتنوعة لأقرانهم العالميين.
وقال أمجد عطا الله، المدير الإداري لمناظرات الدوحة إنه: "في مناظرات الدوحة، نركز على مفهوم المجلس، وهو بيئة ترحيبية منفتحة للناس للمشاركة في حوار يسعى إلى الحقيقة حول القضايا المحلية والعالمية الملحّة. منذ إنشائه، سمح برنامج السفراء للشباب من صانعي التغيير من جميع أنحاء العالم بإنشاء مجلسهم الخاص حيث يمكنهم إنتاج حلول مشتركة لأكثر مشاكل العالم تحديًا. نحن فخورون بلعب دور في تطوير قدرتهم على القيادة الفكرية والجريئة والمتعاطفة."
يشار إلى أن خريجي برنامج السفراء يظلون منخرطين بنشاط في مناظرات الدوحة، ويمثلون المؤسسة في الفعاليات والمشاريع البارزة، ويعملون كمرشدين لمجموعات أخرى. وقد قام العديد من السفراء مؤخرًا بتيسير الحوار الجماعي وصناعة الفن المشترك في ورشة عمل في قمة المستقبل بجامعة حمد بن خليفة: نسخة الهضبة.
وقال السفير وحيد شيخ، وهو طالب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: "كان تعلّم تيسير الحوار دائمًا يتعلق ببناء علاقات أعمق مع الآخرين. وقد سلّطت تجربتي في العمل جنبًا إلى جنب زملائي الطلاب في ورشة العمل الضوء حقًا على قوة الفهم والتعاون"، مضيفًا "أتطلع إلى رؤية مجموعات المستقبل تزدهر في هذه التجربة التحويلية".
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