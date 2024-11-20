مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تنظّم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر 2024: نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اليوم الثلاثاء منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وذلك في جامعة الامارات بمدينة العين، تحت شعار "التكامل بين التعليم والصناعة والشراكات الدولية في اكتشاف وتطوير المواهب".
وصرح الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بأن الهدف من تنظيم المنتدى هو تعزيز التعاون بين القطاعات التعليمية والصناعية والشركاء الدوليين من أجل تطوير الموهوبين ودعمهم، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والطلاب المهتمين بمجال رعاية الموهوبين ، مضيفاً أن المنتدى ركّز على تقديم منصة شاملة لمناقشة القضايا والتحديات المتعلقة باكتشاف المواهب وتطويرها، وتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في الموهوبين كأحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان "إن اكتشاف وتطوير المواهب يعدّ من أولوياتنا الاستراتيجية في مؤسسة حمدان، ونحن نؤمن بأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق هذا الهدف. يسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود المشتركة بين التعليم والصناعة لدعم الموهوبين وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من تحقيق التفوق والإبداع في مختلف المجالات." وأضاف سعادته: "إن هذا المنتدى يُعدّ خطوة هامة نحو بناء جيل من القادة والمبتكرين القادرين على قيادة المستقبل. نحن ملتزمون بتوفير البيئة المثلى لتطوير الموهوبين، ونسعى إلى تقديم الدعم الكامل لهم من خلال برامج ومبادرات مبتكرة تُعنى بتعزيز القدرات والمهارات."
وتضمنت فعاليات المنتدى جلسة رئيسية بعنوان "الموهبة بين المدرسة والجامعة: من التوجيه إلى الإعداد للمستقبل"، قدمها الأستاذ الدكتور علاء الدين عبدالحميد دكتور القياس والتقويم والإحصاء بجامعة أسوان في جمهورية مصر العربية، كما تضمن المنتدى جلسة حوارية، شارك فيها نخبة من المتخصصين والأكاديميين. وهدفت هذه الجلسة إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين حول سبل تعزيز التفاعل بين القطاعات المختلفة لدعم ورعاية الموهوبين.
كما شمل المنتدى ورش عمل متخصصة حول أفضل الممارسات في اكتشاف وتطوير الموهوبين، ومن بينها ورشة بعنوان "تحديات وفرص تطوير المواهب في العصر الرقمي"، وأخرى تناولت "برنامج إثراء العلوم الفضائية للطلاب الموهوبين". وقد تمّ تقديم مجموعة من أوراق العمل التي استعرضت مشاريع وتجارب عملية لتعزيز الابتكار والإبداع لدى الشباب.
وفي ختام المنتدى، تمّ تنظيم حفل تكريم لتقدير المشاركين في الجلسات والمتحدثين الرئيسيين، اعترافاً بدورهم الهام في تعزيز جهود تطوير المواهب. وقد أشاد المشاركون بأهمية هذا المنتدى كمنصة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات، وتحفيز الأفكار والمبادرات التي تسهم في دعم ورعاية الموهوبين.
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