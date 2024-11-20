تصريح أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بمناسبة اليوم العالمي للطفل

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- Orient Planet Group) 19 نوفمبر 2024 - يعتبر اليوم العالمي للطفل مناسبة بارزة للعمل من أجل تعزيز رفاه أطفال العالم وترسيخ حقهم في عيش حياة أسرية كريمة، وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والتمييز. ونفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم نموذج عالمي فريد في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال وحماية حقوقهم، وسن الأطر التشريعية الكفيلة بضمان التنشئة السليمة لهم.
ونغتنم هذا اليوم المميز لكي نتذكر أهمية أن نسعى لتحسين حياة الأطفال وضمان مستقبل ينعمون فيه بالراحة والطمأنينة، مستقبل يضمن لهم جودة التعليم والتعلم التي تكفل تخريج جيل مبدع يسهم في تنمية وبناء وطنه، إننا نتشارك جميعاً مسؤولية رعاية الأجيال القادمة وبناء مهاراتهم وشخصياتهم لتولي زمام المستقبل بقوة ومسؤولية وانتماء وطني راسخ.
وفي هذه المناسبة، نجدّد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التزامنا بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز رعاية الطفولة، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة للأطفال فهم أمل الغد وقادة المستقبل المستدام والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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