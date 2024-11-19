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مسؤول السياسة الأوروبية: مستقبل الاتحاد يعتمد على نتيجة حرب روسيا مع أوكرانيا

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 19 - 11 (كونا) -- اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن مستقبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد بوريل للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد أن الوزراء اتفقوا "بأغلبية ساحقة على أن مصير أوكرانيا سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي".
ورأى أن أي دعوة لشن حرب نووية هي تصرف غير مسؤول مشيرا في رد على تصريحات روسية الى أن التهديد بالسلاح النووي هو أمر غير مسؤول وأن "الحرب النووية لا يمكن أن تكسب ولذلك يجب ألا تخاض أبدا".
وبحث اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين سبل تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا مع العلم انه انضم إلى الاجتماع كل من الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته وعبر تقنية الفيديو وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف ومستشار الرئيس فلودومير زيلينسكي للشؤون الاستراتيجية ألكسندر كاميش.
وخلال الاجتماع أوضح بوريل أن الدعم العسكري من الاتحاد ودوله الأعضاء تجاوز 45 مليار يورو (7ر47 مليار دولار) وأن الاتحاد الأوروبي اقترب من تحقيق هدف تسليم مليون طلقة مدفعية إلى أوكرانيا.
وناقش المجلس كذلك الاستعدادات الدفاعية والجاهزية العسكرية الأوروبية حيث أكد الممثل الأعلى أن هناك حاجة لمزيد من الإنفاق بطريقة أفضل مع ضرورة تنفيذ استراتيجية الدفاع الصناعي الأوروبية التي تهدف إلى تحقيق الريادة الأوروبية في مجال الصناعة الدفاعية. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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