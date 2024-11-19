مسؤول السياسة الأوروبية: مستقبل الاتحاد يعتمد على نتيجة حرب روسيا مع أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 19 - 11 (كونا) -- اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن مستقبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد بوريل للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد أن الوزراء اتفقوا "بأغلبية ساحقة على أن مصير أوكرانيا سيحدد مصير الاتحاد الأوروبي".
ورأى أن أي دعوة لشن حرب نووية هي تصرف غير مسؤول مشيرا في رد على تصريحات روسية الى أن التهديد بالسلاح النووي هو أمر غير مسؤول وأن "الحرب النووية لا يمكن أن تكسب ولذلك يجب ألا تخاض أبدا".
وبحث اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين سبل تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا مع العلم انه انضم إلى الاجتماع كل من الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته وعبر تقنية الفيديو وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف ومستشار الرئيس فلودومير زيلينسكي للشؤون الاستراتيجية ألكسندر كاميش.
وخلال الاجتماع أوضح بوريل أن الدعم العسكري من الاتحاد ودوله الأعضاء تجاوز 45 مليار يورو (7ر47 مليار دولار) وأن الاتحاد الأوروبي اقترب من تحقيق هدف تسليم مليون طلقة مدفعية إلى أوكرانيا.
وناقش المجلس كذلك الاستعدادات الدفاعية والجاهزية العسكرية الأوروبية حيث أكد الممثل الأعلى أن هناك حاجة لمزيد من الإنفاق بطريقة أفضل مع ضرورة تنفيذ استراتيجية الدفاع الصناعي الأوروبية التي تهدف إلى تحقيق الريادة الأوروبية في مجال الصناعة الدفاعية. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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