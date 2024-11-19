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الجزائر تناشد المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 11 (كونا) -- ناشدت الجزائر اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي الحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها مجددة التزامها الراسخ بدعم كل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة في هذا البلد.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع في كلمته خلال جلسة إحاطة نصف سنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا "نحن نتابع الأزمة المستمرة في هذا البلد بقلق عميق".
وأكد في هذا الصدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية ولديه دين كبير عليه أن يفي به للشعب الليبي" مضيفا أن "الحصيلة المدمرة بالنسبة للسكان والمؤسسات في ليبيا تتطلب عنايتنا واهتمامنا الفوري".
وبخصوص موقف الجزائر بشأن الأزمة بليبيا قال بن جامع إنه "يستند إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في قداسة العدالة وحرمتها وسيادة ليبيا وضرورة الاستقرار الإقليمي" مبديا إدانة الجزائر وبقوة لكل أعمال العنف بغض النظر عمن يرتكبها أو من يقع ضحية لها".
وأكد على "وجوب امتثال المحكمة الجنائية الدولية بشكل صارم" لمبدأ التكاملية بطريقة تحافظ على استقلاليتها وحيادها بينما تحترم في الوقت ذاته السيادة القضائية لليبيا" موضحا أن "المحكمة لا بد أن تكمل عمل السلطات القضائية الليبية لا أن تكون بديلا عنها".
واستطرد في السياق "نؤمن بأن المسؤولية الأساسية لتحقيق العدالة والمساءلة هي مسؤولية الدول نفسها وأن وجود سلطة قضائية قوية ومستقلة يعتبر أمرا ضروريا للاستقرار طويل الأمد في ليبيا والسعي لتحقيق العدالة".
ولهذا الغرض يضيف بن جامع "على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم بأهداف محددة لتعزيز القدرات القضائية الوطنية في ليبيا ومن خلال تمكين السلطات القضائية الليبية يمكننا أن نضمن قيام نظام قضائي نظام عدالة أكثر نجاعة يعزز الثقة العامة ويعزز سياسة القانون".
كما شدد على أن "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضمن أن تدخلاتها واجراءاتها لا تفاقم ولا تعمق الانقسامات والتوترات القائمة في ليبيا من خلال التأكيد على التزامها بالحيادية وتحقيق العدالة" مضيفا أن "أحكامها لا بد أن تستند إلى تحليل دقيق للأدلة والبراهين لا بفعل املاءات نتيجة ضغوطات أو أجندات سياسية". (النهاية)

م ر / ه س ص



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