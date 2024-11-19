الكويت تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أغادير (المغرب) - 19 - 11 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الثلاثاء بمدينة اغادير المغربية في اعمال
الدورة الـ66 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الى جانب وفود الدول العربية الأعضاء.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أهمية انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك لتقييم عمل المنظمة ودراسة سبل الرقي باستراتيجية التنمية الصناعية وقطاع التعدين بالاضافة لمواصفات التقييس في الدول العربية.
ولفت العدواني في هذا السياق الى محورية الدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في تعزيز التكامل الصناعي العربي من خلال النهوض بالتنمية الصناعية وتطويرها بالمنطقة العربية بالاضافة الى تثمين الثروة المعدنية ووضع المواصفات والمقاييس والمتطلبات الفنية للارتقاء بالصناعات العربية ورفع كفاءتها وتنافسيتها من خلال التعاون بين البلدان العربية الأعضاء.
وذكر ان المنظمة قامت باعداد وتطوير برامج ومبادرات وأنشطة طموحة لتجسيد طموح الدول العربية الأعضاء في النهوض بالتنمية الصناعية والثروة المعدنية ومجال المواصفات والمقاييس مشيرا في هذا الصدد الى حرص المنظمة على الانفتاح على الهيئات المعنية اقليميا ودوليا لتعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وترأس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني وضم الوفد مدير ادارة الشؤون المالية خالد الكندري ورئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية سعد الشرار. (النهاية) م ر ي / ف ا س
MENAFN19112024000071011013ID1108904582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.