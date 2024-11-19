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الكويت تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أغادير (المغرب) - 19 - 11 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الثلاثاء بمدينة اغادير المغربية في اعمال الدورة الـ66 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين الى جانب وفود الدول العربية الأعضاء.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أهمية انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة وذلك لتقييم عمل المنظمة ودراسة سبل الرقي باستراتيجية التنمية الصناعية وقطاع التعدين بالاضافة لمواصفات التقييس في الدول العربية.
ولفت العدواني في هذا السياق الى محورية الدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في تعزيز التكامل الصناعي العربي من خلال النهوض بالتنمية الصناعية وتطويرها بالمنطقة العربية بالاضافة الى تثمين الثروة المعدنية ووضع المواصفات والمقاييس والمتطلبات الفنية للارتقاء بالصناعات العربية ورفع كفاءتها وتنافسيتها من خلال التعاون بين البلدان العربية الأعضاء.
وذكر ان المنظمة قامت باعداد وتطوير برامج ومبادرات وأنشطة طموحة لتجسيد طموح الدول العربية الأعضاء في النهوض بالتنمية الصناعية والثروة المعدنية ومجال المواصفات والمقاييس مشيرا في هذا الصدد الى حرص المنظمة على الانفتاح على الهيئات المعنية اقليميا ودوليا لتعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية.
وترأس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني وضم الوفد مدير ادارة الشؤون المالية خالد الكندري ورئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية سعد الشرار. (النهاية) م ر ي / ف ا س

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