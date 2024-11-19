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الولايات المتحدة: لا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن لا مؤشرات لديها على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي في أوكرانيا مضيفة أنها لا ترى ضرورة إجراء تغييرات على الوضع النووي الأمريكي.
وقالت صابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة "ليست متفاجأة من تحديث روسيا لعقيدتها النووية فقد أشارت إلى أنها تعتزم تحديثها خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وأوضحت سينغ أن "قرار دولة أخرى بغزو جارتها ذات السيادة لا يمكن أن يمر دون رادع ولذلك فإن الولايات المتحدة ونحو 50 دولة في جميع أنحاء العالم متحدة على دعم أوكرانيا".
وأكدت سينغ أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع روسيا مضيفة أن "إدخال دولة أجنبية أخرى (كوريا الشمالية) إلى ساحة المعركة وإحضار أكثر من 11 ألف جندي من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية) إلى القتال يعد عملا تصعيديا وقد سمعتم مستشار الأمن القومي يقول أمس إن هذه الإدارة أبلغت روسيا أنها إذا قامت بتصعيد هذا الصراع من خلال نشر قوات كورية (شمالية) فسوف نساعد أوكرانيا على الرد".
من جانبه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي منفصل على أننا "سنستمر في دعوة روسيا للتوقف عن الخطاب العدواني وغير المسؤول".
وأضاف ميلر أن واشنطن لم تتفاجأ ب"التعليقات التي أدلى بها الكرملين حول نشر العقيدة النووية الجديدة، فمنذ بداية حربها العدوانية سعت روسيا إلى إكراه وترهيب أوكرانيا وغيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم من خلال خطابها وسلوكها النوويين غير المسؤولين".
وأشار ميلر إلى أن "الخطاب الروسي غير المسؤول والعدواني لن يحسن أمن روسيا. وأود فقط أن أضيف أن التغيير في هذه السياسة في حد ذاته يسلط الضوء على نفاق روسيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع اليوم الثلاثاء مرسوما يقضي بتوسيع روسيا إمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم صاروخي مدعوم من بلد لديه قوة نووية.
جاء ذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي وهو تغير كبير في السياسة الأمريكية تجاه هذه الحرب. (النهاية)

ع س ج



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