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واشنطن: التوصل لاتفاق فعلي بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بمتناول اليد لكنه يتطلب قرارات من الطرفين

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 19 – 11 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أن التوصل الى اتفاق فعلي بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في "متناول اليد" لكنه "يتطلب قرارات من الطرفين".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الذي نوه بتصريح المبعوث الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين في وقت سابق من اليوم مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير والاتفاق في متناول اليد".
وفي المقابل أوضح ميلر "أن الأمر سيتطلب قرارات من كلا الطرفين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق فعلي" مؤكدا "أن هذا ما سنواصل الدفع باتجاهه".
وأضاف "سنستمر في التحدث إلى الطرفين لمحاولة التوصل إلى اتفاق وسوف يستمر التركيز على محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي لأن ذلك أمرا بالغ الأهمية لإعادة الناس إلى ديارهم على جانبي الخط الأزرق".
وأشار إلى أنه "نظرا لأننا لا نزال نتفاوض على هذا الحل (الدبلوماسي) المحتمل نريد أن نرى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 حتى يتمكن المدنيون الإسرائيليون واللبنانيون من العودة إلى ديارهم".
وفي اجابة على سؤال حول السبب الذي جعل هوكشتاين يعبر عن تفاؤل أكبر في قرب التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار في لبنان قال ميلر "لأننا في محادثات مع الأطراف ويمكننا أن نرى أننا تغلبنا على بعض العقبات التي تحول دون التوصل إلى حل".
وفي الوقت ذاته لفت الى أن "هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به فنحن بحاجة إلى اتفاق بين الأطراف ونعمل على إنجاز ذلك ونريد أن ننجز ذلك في أقرب وقت ممكن لكن لا نستطيع تحديد جدول زمني لانجاز الاتفاق".
وفي سياق آخر أفاد ميلر بأنه سيتم في أوائل الشهر القادم عقد الاجتماع الاول بين مسؤولين في الخارجية الامريكية و"كبار المسؤولين" في حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضمن القناة المخصصة لمناقشة الاضرار المدنية في قطاع غزة.
وذكر ميلر أن "هذا الاجتماع الأول لهذه القناة الجديدة" التي نصت على انشائها الرسالة التي بعث بها وزيرا الخارجية والدفاع الامريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن في منتصف اكتوبر الماضي الى نظيريهما في حكومة الاحتلال بشأن مطالب للولايات المتحدة متعلقة بإدخال المساعدات الى قطاع غزة وتخفيف الاضرار التي يلحقها العدوان الاسرائيلي بالمدنيين الفلسطينيين تحت طائة خسارة جزء من الدعم العسكري الأمريكي.
وأوضح أن "الغرض من هذه القناة هو إعلام وزارة الخارجية (الأمريكية) بالعمل الجاري الذي يتعين عليها القيام به لإجراء تقييمات حول استخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة وذلك فضلا عن جمع معلوماتنا الخاصة حول ما تفعله إسرائيل".
وتابع "يتعلق الأمر بجمع المعلومات حول الحوادث التي أثيرت والتي تشكل سببا للقلق أو للتساؤل ثم نأخذ كل المعلومات التي نجمعها سواء كانت من التقارير العامة التي تقدمها وسائل الإعلام أو من المنظمات غير الحكومية أو من حكومة إسرائيل أو الحكومات الأخرى ونقوم بإدخالها في عملياتنا سواء عمليات صنع السياسات لدينا أو الأحكام التي يتعين علينا إصدارها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وسنواصل القيام بذلك".
وفي اجابة على سؤال بشأن ما إذا كان هناك متسعا من الوقت لاتمام عملية التقييم مع تبقي شهرين على تنصيب الادارة الأمريكية الجديدة في 20 يناير المقبل بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وهو ما يعني تولي فريق جديد وزارة الخارجية قال ميلر "إن التقييمات التي يتعين على وزارة الخارجية إجراؤها هي متطلبات قانونية غير مرتبطة بإدارة واحدة وبالتالي ستواصل وزارة الخارجية الحالية العمل على إنجاز التقييم حتى نهاية هذه الإدارة ثم ينتقل ذلك إلى الإدارة التالية".
وأضاف "من المفترض أن يستمر (التقييم) بغض النظر عن هوية الرئيس (الأمريكي)".
وأكد الموفد الرئاسي الأمريكي اموس هوكشتاين في تصريح للصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ان الاجتماع كان "بناء ومفيدا للغاية" وانه عاد للبنان لأنه "أمامنا فرصة حقيقية للوصول الى نهاية هذا النزاع وهذه هي لحظة اتخاذ القرارات وأنا في بيروت لتسهيل اتخاذ هذا القرار".
وتأتي زيارة هوكشتاين السريعة الى لبنان في إطار سعيه للتوصل الى وقف إطلاق النار حيث يشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ومتسببا بنزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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