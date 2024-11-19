وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان الحاجة لانهاء الحرب في غزة ولبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 19 – 11 (كونا) -- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها انتوني بلينكن ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان الحاجة للتوصل إلى "حل دبلوماسي" في لبنان و"انهاء الحرب" في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده بلينكن وفيدان في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش قمة مجموعة العشرين التي تختتم اعمالها اليوم.
وناقش الوزيران "الحاجة إلى حل دبلوماسي
للصراع في لبنان ينفذ بالكامل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".
كما بحثا "الجهود الإنسانية الجارية في غزة بالإضافة إلى الحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".
وعلى صعيد منفصل ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي "أهمية السلام الكريم والدائم في (منطقة) جنوب القوقاز". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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