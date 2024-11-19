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وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان الحاجة لانهاء الحرب في غزة ولبنان

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 19 – 11 (كونا) -- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها انتوني بلينكن ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان الحاجة للتوصل إلى "حل دبلوماسي" في لبنان و"انهاء الحرب" في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان ان ذلك جاء خلال اجتماع عقده بلينكن وفيدان في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على هامش قمة مجموعة العشرين التي تختتم اعمالها اليوم.
وناقش الوزيران "الحاجة إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان ينفذ بالكامل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".
كما بحثا "الجهود الإنسانية الجارية في غزة بالإضافة إلى الحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".
وعلى صعيد منفصل ناقش وزيرا الخارجية الأمريكي والتركي "أهمية السلام الكريم والدائم في (منطقة) جنوب القوقاز". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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