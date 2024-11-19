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وزارة الدفاع الأمريكية تعلن سحب حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) من الشرق الأوسط

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء سحب حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) من منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن حاملة الطائرات غادرت المنطقة و"توجد الآن ضمن الأسطول السابع".
وأكدت سينغ أن الولايات المتحدة تحتفظ "بقوة نيران كبيرة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية بما في ذلك طائرات (اف 16) و(أف 15) وبعض طائرات (بي 52) موضحة أنه لدى الوزارة "انتشار مهم في المنطقة" التي تشهد اضطرابا مستمرا للأوضاع جراء استمرار حرب الاحتلال الاسرائيلي على غزة وتصعيد هجماته في لبنان.
ونشرت واشنطن عدة حاملات طائرات في الشرق الأوسط منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي حربه على القطاع المحاصر قبل أكثر من عام.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستنشر مزيدا من الأسلحة في الشرق الأوسط تشمل مضادات للصواريخ الباليستية وقطعا عسكرية أخرى.
وأمر وزير الدفاع لويد أوستن ب"نشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وأسراب مقاتلة وطائرات ناقلة والعديد من القاذفات بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (بي 52) في المنطقة". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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