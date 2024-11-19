وزارة الدفاع الأمريكية تعلن سحب حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) من الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء سحب حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) من منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط.
وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية صابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إن حاملة الطائرات غادرت المنطقة و"توجد الآن ضمن الأسطول السابع".
وأكدت سينغ أن الولايات المتحدة تحتفظ "بقوة نيران كبيرة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية بما في ذلك طائرات (اف 16) و(أف 15) وبعض طائرات (بي 52) موضحة أنه لدى الوزارة "انتشار مهم في المنطقة" التي تشهد اضطرابا مستمرا للأوضاع جراء استمرار حرب الاحتلال الاسرائيلي على غزة وتصعيد هجماته في لبنان.
ونشرت واشنطن عدة حاملات طائرات في الشرق الأوسط منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي حربه على القطاع المحاصر قبل أكثر من عام.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستنشر مزيدا من الأسلحة في الشرق الأوسط تشمل مضادات للصواريخ الباليستية وقطعا عسكرية أخرى.
وأمر وزير الدفاع لويد أوستن ب"نشر مدمرات إضافية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وأسراب مقاتلة وطائرات ناقلة والعديد من القاذفات بعيدة المدى التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (بي 52) في المنطقة". (النهاية)
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