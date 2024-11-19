مكتب المدعي العام بمانهاتن يؤيد تأجيل الحكم على ترامب في قضية أموال الصمت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 19 - 11 (كونا) -- أعرب مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن اليوم الثلاثاء عن تأييده إيقاف الحكم المقرر على الرئيس المنتخب دونالد ترامب
في قضيته الجنائية المتعلقة بقضية "أموال الصمت".
وذكرت شبكة (سي إن بي سي) أن مكتب المدعي العام أبلغ قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك بالإنابة خوان ميرشان أنه يؤيد تلك الخطوة لإعطاء محامي الرئيس المنتخب الوقت لتقديم ما يمكن أن يثبت لهم الحق بأن القضية يجب رفضها تماما.
وأضافت الشبكة أن مكتب المدعي العام أبلغ القاضي أيضا أنه سيستمر في معارضة محاولة رفض القضية والتي تستند إلى الادعاء بأن "القضية يجب رفضها نتيجة لانتخاب ترامب رئيسا".
وأشارت إلى أن المدعين العامين طلبوا من ميرشان تحديد جدول زمني لطلب الرفض الذي قدمه الدفاع لكن القاضي لم يتخذ قرارا بعد بشأن هذا الطلب.
وفي السياق ذكر المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ في بيان صحفي أن "هذا انتصار كامل ونهائي للرئيس ترامب والشعب الأمريكي الذي انتخبه بأغلبية ساحقة".
وأضاف تشيونغ "اعترف المدعي العام في مانهاتن بأن هذه الملاحقة لا يمكن أن تستمر .. لقد تم تعليق القضية الخارجة عن القانون الآن ويتحرك فريق الرئيس ترامب القانوني لرفضها نهائيا".
وتعد القضية واحدة من أربع محاكمات جنائية ضد ترامب مصيرها غير معروف - أو محكوم عليها بالفشل تقريبا - بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس بحسب شبكة (سي إن بي سي).
وأدين الرئيس المنتخب ترامب في مايو الماضي بالمحكمة العليا في مانهاتن ب34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. (النهاية)
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