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مكتب المدعي العام بمانهاتن يؤيد تأجيل الحكم على ترامب في قضية أموال الصمت

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 11 (كونا) -- أعرب مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن اليوم الثلاثاء عن تأييده إيقاف الحكم المقرر على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بقضية "أموال الصمت".
وذكرت شبكة (سي إن بي سي) أن مكتب المدعي العام أبلغ قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك بالإنابة خوان ميرشان أنه يؤيد تلك الخطوة لإعطاء محامي الرئيس المنتخب الوقت لتقديم ما يمكن أن يثبت لهم الحق بأن القضية يجب رفضها تماما.
وأضافت الشبكة أن مكتب المدعي العام أبلغ القاضي أيضا أنه سيستمر في معارضة محاولة رفض القضية والتي تستند إلى الادعاء بأن "القضية يجب رفضها نتيجة لانتخاب ترامب رئيسا".
وأشارت إلى أن المدعين العامين طلبوا من ميرشان تحديد جدول زمني لطلب الرفض الذي قدمه الدفاع لكن القاضي لم يتخذ قرارا بعد بشأن هذا الطلب.
وفي السياق ذكر المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ في بيان صحفي أن "هذا انتصار كامل ونهائي للرئيس ترامب والشعب الأمريكي الذي انتخبه بأغلبية ساحقة".
وأضاف تشيونغ "اعترف المدعي العام في مانهاتن بأن هذه الملاحقة لا يمكن أن تستمر .. لقد تم تعليق القضية الخارجة عن القانون الآن ويتحرك فريق الرئيس ترامب القانوني لرفضها نهائيا".
وتعد القضية واحدة من أربع محاكمات جنائية ضد ترامب مصيرها غير معروف - أو محكوم عليها بالفشل تقريبا - بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس بحسب شبكة (سي إن بي سي).
وأدين الرئيس المنتخب ترامب في مايو الماضي بالمحكمة العليا في مانهاتن ب34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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