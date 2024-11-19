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واشنطن تفرض قيود تأشيرة على مسؤولين في هونغ كونغ ردا على صدور احكام ضد مؤيدين للديمقراطية

11/19/2024 11:35:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 11 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض قيود على تأشيرات الدخول الى أراضيها بحق عدد من المسؤولين في هونغ كونغ وذلك ردا على إصدار القضاء فيها أحكاما بالسجن لمدة تصل الى عشر سنوات بحق 45 شخصا وصفتهم واشنطن بأنهم ناشطون "مؤيدون للديمقراطية".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة "تدين بشدة الأحكام التي تم الاعلان عنها اليوم في محاكمة بموجب (قانون الأمن القومي) في هونغ كونغ بحق المؤيدين للديمقراطية والمعروفين باسم (ان اس ال 47)".
وأكدت "أن المتهمين الخمسة والأربعين تم الحكم عليهم اليوم بشكل عدواني وأن العديد منهم يواجهون الآن عقوبة السجن التي قد تغير حياتهم لمجرد مشاركتهم السلمية في الأنشطة السياسية المحمية بموجب القانون الأساسي لهونغ كونغ".
وأفادت بأنها ستتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على تأشيرات العديد من المسؤولين عن تنفيذ (قانون الامن القومي) في هونغ كونغ مشددة على أنها ستواصل "مراقبة تنفيذ قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ وتعزيز المساءلة عن حقوق الإنسان في كل من الصين وهونغ كونغ".
ودعت سلطات هونغ كونغ إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الأفراد ال45 والسجناء السياسيين المحتجزين على نحو مماثل" لافتة الى أن "هذه الأحكام القاسية تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القضائي بهونغ كونغ وتضر بسمعتها الدولية".
كما حثت حكومة الصين وسلطات هونغ كونغ على دعم استقلال القضاء في المنطقة الإدارية الخاصة و"التوقف عن استخدام قوانين الأمن القومي الغامضة لإسكات أولئك الذين يعبرون سلميا عن آرائهم السياسية واستعادة الانفتاح الذي كان حاسما للغاية لحيوية هونغ كونغ ونجاحها".
يذكر أن الولايات المتحدة عبرت مرارا عن معارضتها ل"قانون الامن القومي" الذي أقر في يونيو 2020 ويتضمن ثلاثة قوانين تشكل قانون العقوبات في هونغ كونغ وهي قانون الأسرار الرسمية وقانون الجرائم وقانون الجمعيات. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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