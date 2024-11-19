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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/19/2024 11:35:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط نحو 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وشملت محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تقول إن الدوحة أبلغت الأطراف مسبقا بقرارها تعليق وساطتها لوقف إطلاق النار في غزة لكنها ستستأنف هذا الدور المحوري فور وجود جدية حقيقة من الأطراف للوصول إلى اتفاق يخفف معاناة أهالي القطاع ويعيد الأسرى.
بيروت - السلطات البنانية تعلن مقتل 28 شخصا واصابة 107 أشخاص اثر غارات جديدة لطيران الاحتلال الاسرئيلي على المناطق اللبنانية ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3544 قتيلا و15036 جريحا".
بيروت - الجيش اللبناني يعلن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف أحد مراكزه في بلدة الصرفند بجنوب لبنان ما ادى الى مقتل ثلاثة عسكريين. (النهاية) ر ج

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