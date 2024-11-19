موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط نحو 232 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وشملت محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تقول إن الدوحة أبلغت الأطراف مسبقا بقرارها تعليق وساطتها لوقف إطلاق النار في غزة لكنها ستستأنف هذا الدور المحوري فور وجود جدية حقيقة من الأطراف للوصول إلى اتفاق يخفف معاناة أهالي القطاع ويعيد الأسرى.
بيروت - السلطات البنانية تعلن مقتل 28 شخصا واصابة 107 أشخاص اثر غارات جديدة لطيران الاحتلال الاسرئيلي على المناطق اللبنانية ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3544 قتيلا و15036 جريحا".
بيروت - الجيش اللبناني يعلن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف أحد مراكزه في بلدة الصرفند بجنوب لبنان ما ادى الى مقتل ثلاثة عسكريين. (النهاية) ر ج
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