((السلام)) يعلن حملة ترويجية حصرية للبطاقات خلال معرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، إطلاق حملته الترويجية الحصرية الخاصة بمعرض الجواهر العربية 2024، حيث سيتيح لزبائن البنك فرصة استثنائية للفوز بقيمة مشترياتهم حتى 5000 دينار بحريني خلال فترة المعرض، إلى جانب فرصة الفوز بجوائز نقدية يومية مضمونة من خلال جناح البنك في المعرض.
وتنطلق الحملة من 26 نوفمبر 2024 حتى 30 نوفمبر 2024 وتتضمن مجموعة من الجوائز النقدية المميزة للزبائن الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع من بنك السلام في عمليات الشراء خلال المعرض. وسيتم منح الجوائز وفقاً لإجمالي المبالغ التي تم إنفاقها، حيث سيحصل الزبائن الذين ينفقون ما بين 200 و500 دينار بحريني على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 200 دينار بحريني، بينما سيحصل الزبائن الذين ينفقون ما بين 501 و2000 دينار بحريني على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 1000 دينار بحريني وذلك بحسب الشروط والأحكام الخاصة بالحملة.
وسيحصل الزبائن الذين تتراوح مشترياتهم بين 2001 و5000 دينار بحريني على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 2000 دينار بحريني، في حين سيحظى الزبائن الذين تتجاوز مشترياتهم 5000 دينار بحريني على فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 5000 دينار بحريني، حيث إنه كلما زاد الإنفاق زادت فرص الفوز إضافة إلى قيمة الجائزة لتصل إلى 5000 دينار بحريني، وذلك بحسب الشروط والأحكام الخاصة بالحملة.
وتشمل الحملة منح جوائز نقدية يومية مضمونة لأول 10 زبائن يومياً بقيمة 100 دينار بحريني لكل فائز، وذلك عند زيارة جناح بنك السلام في المعرض. ويتطلب التأهل للجائزة تقديم إيصال يثبت إنفاق ما لا يقل عن 200 دينار بحريني باستخدام بطاقات بنك السلام الائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقات الخصم.
وفي السياق نفسه، سيستفيد حاملو بطاقات بنك السلام من مزايا إضافية مختلفة مثل العروض الحصرية التي سيطلقها البنك خصيصًا لزبائنه بالتعاون مع العديد من شركات المجوهرات الرائدة، وزيادة مؤقتة في الحد الائتماني بنسبة 10 % بدون رسوم إضافية بشكل تلقائي لجميع البطاقات الائتمانية مع إمكانية زيادة هذه النسبة بشكل فوري عند زيارة جناح البنك في المعرض وتوفر ميزة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» حتى 24 شهرًا على جميع عمليات الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم. كما سيتم توفير مسار دخول خاص وسريع لجميع حاملي بطاقات بنك السلام إلى المعرض.
وفي تعليقه على الحملة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام: «نحن فخورون بأن نكون جزءًا رئيسياً من معرض الجواهر العربية 2024، الذي يُعد حدثًا بارزًا في المنطقة. ومن خلال هذه الحملة الترويجية نهدف إلى تقديم قيمة مضافة لزبائننا وتعزيز تجربتهم المصرفية عبر منحهم الفرصة للفوز بجوائز استثنائية واسترداد قيمة مشترياتهم. ومن هذا المنطلق، ندعو الزبائن لزيارة الجناح المخصص لبنك السلام في المعرض لتقديم الدعم لهم والإجابة عن أي استفسار خلال فترة المعرض».
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