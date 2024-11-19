((السلام)) يعلن حملة ترويجية حصرية للبطاقات خلال معرض الجواهر العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملته‭ ‬الترويجية‭ ‬الحصرية‭ ‬الخاصة‭ ‬بمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬لزبائن‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬للفوز‭ ‬بقيمة‭ ‬مشترياتهم‭ ‬حتى‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬يومية‭ ‬مضمونة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جناح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

وتنطلق‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وتتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬المميزة‭ ‬للزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬البطاقات‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭. ‬وسيتم‭ ‬منح‭ ‬الجوائز‭ ‬وفقاً‭ ‬لإجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنفاقها،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬ينفقون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بينما‭ ‬سيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬ينفقون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬501‭ ‬و2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة‭.‬

وسيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬مشترياتهم‭ ‬بين‭ ‬2001‭ ‬و5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيحظى‭ ‬الزبائن‭ ‬الذين‭ ‬تتجاوز‭ ‬مشترياتهم‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬كلما‭ ‬زاد‭ ‬الإنفاق‭ ‬زادت‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحملة‭.‬

وتشمل‭ ‬الحملة‭ ‬منح‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬يومية‭ ‬مضمونة‭ ‬لأول‭ ‬10‭ ‬زبائن‭ ‬يومياً‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬زيارة‭ ‬جناح‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬ويتطلب‭ ‬التأهل‭ ‬للجائزة‭ ‬تقديم‭ ‬إيصال‭ ‬يثبت‭ ‬إنفاق‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه،‭ ‬سيستفيد‭ ‬حاملو‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬إضافية‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬سيطلقها‭ ‬البنك‭ ‬خصيصًا‭ ‬لزبائنه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬المجوهرات‭ ‬الرائدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬الائتماني‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬إضافية‭ ‬بشكل‭ ‬تلقائي‭ ‬لجميع‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬زيادة‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬عند‭ ‬زيارة‭ ‬جناح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وتوفر‭ ‬ميزة‭ ‬‮«‬اشترِ‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬شهرًا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬الشراء‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وبطاقات‭ ‬الخصم‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬مسار‭ ‬دخول‭ ‬خاص‭ ‬وسريع‭ ‬لجميع‭ ‬حاملي‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الحملة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬رئيسياً‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬حدثًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لزبائننا‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬عبر‭ ‬منحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬استثنائية‭ ‬واسترداد‭ ‬قيمة‭ ‬مشترياتهم‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬ندعو‭ ‬الزبائن‭ ‬لزيارة‭ ‬الجناح‭ ‬المخصص‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬استفسار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬