((إنفستكورب)) تستحوذ على شركة ((أوكونور ديفيس)) الأمريكية الاستشارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬استحواذها‭ ‬على‭ ‬أوكونور‭ ‬ديفيس‭

‬ PKF ‭ ‬ O'Connor ‭ ‬ Davies ،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬المحاسبة‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستشارات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬شاركت‭ ‬ PSP ‭ ‬الكندية،‭ ‬وهي‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬الكندي،‭ ‬في‭ ‬الصفقة‭.‬

تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‮»‬،‭ ‬لأنها‭ ‬تضمن‭ ‬لها‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬مستثمرَين‭ ‬يملكان‭ ‬خبرة‭ ‬سيساعدان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬وتوسيع‭ ‬عروض‭ ‬الخدمات‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬وستوفر‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬المعززة‭ ‬المرونة‭ ‬اللازمة‭ ‬لزيادة‭ ‬نشاط‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬وخطوط‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭.‬

تتمتع‭ ‬انفستكورب‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬فقد‭ ‬أجرت‭ ‬استثمارات‭ ‬بارزة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أليكس‭ ‬بارتنرز‭ ‬ AlixPartners ‭ ‬وآي‭ ‬سي‭ ‬آر‭ ‬ ICR ‭ ‬وريزالتانت‭ ‬ Resultant ‭ ‬ويونايتد‭ ‬تالنت‭ ‬آيجنسي‭ ‬ United ‭ ‬ Talent ‭ ‬ Agency ‭ ‬وكروس‭ ‬كانتري‭ ‬كونسلتنغ‭

‬ CrossCountry ‭ ‬ Consulting ‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬علّق‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬توظيف‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬انفستكورب،‭ ‬يوسف‭ ‬اليوسف‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬الرائدة‭ ‬رحبت‭ ‬باستثمارات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،‭ ‬كانت‭ ‬انفستكورب‭ ‬سبّاقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬فأقامت‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬فرق‭ ‬إدارة‭ ‬موهوبة‭ ‬وريادية‭ ‬ومستثمرين‭ ‬محترفين‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬أداءً‭ ‬قويًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المهنية‭ ‬من‭ ‬أوكونور‭ ‬ديفيس‭

‬ PKFOD ،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬جذابة‭ ‬لانفستكورب‭. ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬قيادة‭ ‬قوية،‭ ‬نتوقع‭ ‬فرصًا‭ ‬عظيمة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معها‭ ‬لإطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬النمو‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ديفيد‭ ‬مورين،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬انفستكورب‭ ‬وأوكونور‭ ‬ديفيس‭ ‬ PKFOD ‭

‬لتوفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والعمل‭ ‬معًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكاملة‭ ‬لشركة‭ ‬ PKFOD ‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬نموها‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‮»‬‭ ‬ PKFOD ‭ ‬كيفن‭ ‬كين‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬كانت‭ ‬هويتنا‭ ‬كشركة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بالخدمة‭. ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬انفستكورب‭ ‬ومجلس‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬شركتنا‭ ‬جذابة‭ ‬وتتمتع‭ ‬بعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬رائعة‭ ‬ومواهب‭ ‬كبيرة‭ ‬وعملاء‭ ‬ممتازين‭. ‬تتمتع‭ ‬انفستكورب‭ ‬ومجلس‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬للقطاع‭ ‬العام‭ ‬بتاريخ‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬المربحة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاعاتها‭ ‬وذات‭ ‬مسارات‭ ‬النمو‭ ‬المؤكدة‭. ‬وقد‭ ‬أُعجبت‭ ‬هاتان‭ ‬الجهتان‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‮»‬‭ ‬ PKFOD ‭ ‬والثقافة‭ ‬التي‭ ‬بنيناها‮»‬‭. ‬ستواصل‭ ‬‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‮»‬‭ ‬ PKFOD ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هيكل‭ ‬بديل‭ ‬وفقًا‭ ‬للمعايير‭ ‬المهنية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬وستستمر PKF ‭ ‬ O'Connor ‭ ‬ Davies ‭ ‬ LLP ‭ ‬بصفتها‭ ‬شركة‭ ‬محاسبة‭ ‬عامة‭ ‬مرخصة،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المصادقة،‭ ‬كما‭ ‬ستواصل‭ ‬‮«‬أوكونور‭ ‬ديفيس‭ ‬الاستشارية‮»‬‭ ‬ PKF ‭ ‬ O'Connor ‭ ‬ Davies ‭ ‬ Advisory ‭ ‬ LLC ‭ ‬والكيانات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الضريبية‭ ‬والاستشارية‭.‬