((إنفستكورب)) تستحوذ على شركة ((أوكونور ديفيس)) الأمريكية الاستشارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، استحواذها على أوكونور ديفيس
PKF O'Connor Davies ، وهي من كبرى شركات المحاسبة والضرائب والاستشارات في الولايات المتحدة. وقد شاركت PSP الكندية، وهي صندوق التقاعد الكندي، في الصفقة.
تمثل هذه الصفقة محطة مهمة لشركة «أوكونور ديفيس»، لأنها تضمن لها دعماً من مستثمرَين يملكان خبرة سيساعدان في تعزيز النمو وتوسيع عروض الخدمات لتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. وستعمل هذه الشراكة على رفع القدرة التنافسية للشركة وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل. وستوفر الميزانية العمومية المعززة المرونة اللازمة لزيادة نشاط الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة وخطوط خدمات جديدة.
تتمتع انفستكورب بسجل حافل من الاستثمار في شركات الخدمات المهنية المتخصصة، فقد أجرت استثمارات بارزة منها على سبيل المثال أليكس بارتنرز AlixPartners وآي سي آر ICR وريزالتانت Resultant ويونايتد تالنت آيجنسي United Talent Agency وكروس كانتري كونسلتنغ
CrossCountry Consulting .
من جهته، علّق رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب، يوسف اليوسف بقوله: «نظرًا إلى أن شركات الخدمات المهنية الرائدة رحبت باستثمارات رأس المال الخاص على مدى العقدين الماضيين، كانت انفستكورب سبّاقة في هذا المجال، فأقامت شراكات مع فرق إدارة موهوبة وريادية ومستثمرين محترفين لدفع عجلة النمو في القطاع. لقد شهدنا أداءً قويًا في قطاع الخدمات المهنية من أوكونور ديفيس
PKFOD ، ما يجعل هذه فرصة استثمارية جذابة لانفستكورب. ومع وجود قيادة قوية، نتوقع فرصًا عظيمة لشركة «أوكونور ديفيس» في السنوات المقبلة ونتطلع إلى العمل معها لإطلاق العنان لمزيد من إمكانات النمو».
أما ديفيد مورين، المدير التنفيذي ورئيس قسم أمريكا الشمالية للاستثمارات الخاصة في مجلس الاستثمار في المعاشات التقاعدية للقطاع العام فقال: «نحن متحمسون للشراكة مع انفستكورب وأوكونور ديفيس PKFOD
لتوفير رأس المال الاستراتيجي والعمل معًا لتحقيق الإمكانات الكاملة لشركة PKFOD خلال المرحلة التالية من نموها».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«أوكونور ديفيس» PKFOD كيفن كين: «منذ التأسيس، كانت هويتنا كشركة تتمثل في التزامنا الدائم بالخدمة. يؤكد هذا الاستثمار من انفستكورب ومجلس الاستثمار في المعاشات التقاعدية للقطاع العام أن شركتنا جذابة وتتمتع بعلامة تجارية رائعة ومواهب كبيرة وعملاء ممتازين. تتمتع انفستكورب ومجلس الاستثمار في المعاشات التقاعدية للقطاع العام بتاريخ طويل في دعم الشركات المربحة الرائدة في قطاعاتها وذات مسارات النمو المؤكدة. وقد أُعجبت هاتان الجهتان بشركة «أوكونور ديفيس» PKFOD والثقافة التي بنيناها». ستواصل «أوكونور ديفيس» PKFOD العمل في المستقبل في إطار هيكل بديل وفقًا للمعايير المهنية المعمول بها. وستستمر PKF O'Connor Davies LLP بصفتها شركة محاسبة عامة مرخصة، في تقديم خدمات المصادقة، كما ستواصل «أوكونور ديفيس الاستشارية» PKF O'Connor Davies Advisory LLC والكيانات التابعة لها تقديم الخدمات الضريبية والاستشارية.
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