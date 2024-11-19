((بابكو إنرجيز)) تفتح محطة ديار المحرق لخدمات التزود بالوقود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت بابكو إنرجيز – مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين – محطة ديار المحرق لخدمات التزود بالوقود كواحدة من أكبر المحطات التي تحمل الهوية التجارية الجديدة للمجموعة في مملكة البحرين، لتشكل إضافة جديدة لسلسلة المحطات التي يتم إنشاؤها وتطويرها، بما يخدم المواطنين والمقيمين ويوفر لهم سبل الراحة خلال عملية التزود بالوقود.
وتمت مراسم الافتتاح بحضور مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة وعيسى نجيبي رئيس مجلس إدارة بابكو تزويد، والمهندسة باسمة المحروس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو تزويد، وأحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، وعدد من المسؤولين والشركاء.
وجرى تصميم المحطة وإنشاؤها وفقًا لمتطلبات الجيل الجديد من شبكة محطات الوقود الحديثة، وتضم العديد من الخدمات التكميلية والمتطورة لروادها، مع مراعاة مجالات الأمن والسلامة، والتركيز على جماليات الشكل والتصميمات في مختلف أرجاء المحطة، وبما يعبر عن الهوية التجارية الجديدة لمجموعة بابكو إنرجيز.
بدوره، أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز أن افتتاح هذه المحطة يأتي في إطار خطة التوسع بالنسبة إلى محطات خدمات التزود بالوقود على مستوى كافة محافظات المملكة، وسعينا من المجموعة لمواكبة التطور المستمر والتحول الاستراتيجي للقطاع، والعمل على مواجهة تحديات أمن الطاقة وتعزيز كفاءتها وفق خطة توسع جغرافية لتلبية الطلب المحلي على خدمات التزود بالوقود، وتخصيص مساحات تسهم في تحديث البنية التحية الخدمية وبناء واجهات حضارية للاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقال المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «إنه لمن دواعي سرورنا افتتاح أول محطة للتزود بالوقود في سوق البراحة بديار المحرق، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز الخدمات المقدمة لسكان ديار المحرق والمناطق المحيطة بها. إن هذه المحطة تعكس التزامنا بتوفير بنية تحتية خدمية متكاملة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من جودة الحياة في المنطقة. وأود أن أعرب عن بالغ تقديري لمجموعة بابكو إنرجيز وشركة بابكو تزويد على جهودهما المبذولة في تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، وحرصهما على دعم التطور المستدام بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
وأشارت المهندسة باسمة المحروس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو تزويد إلى أن المحطة أنشئت بمواصفات قياسية تتناسب مع معايير الاستدامة ومتطلبات الجيل الجديد من شبكة محطات الوقود الحديثة على مساحة تقدر بـ4000 متر مربع بالقرب من سوق البراحة مقابل مجمع مراسي البحرين، لتقدم خدماتها إلى قاطني ومرتادي منطقة ديار المحرق والمناطق المحيطة بها، حيث تضم 6 مضخات تقدم منتجات الوقود بمختلف أنواعه إلى جانب منتجات الديزل، لتخدم 12 مركبة في آن واحد كما تشمل المحطة مرافق خدمات عامة ومحلات تجارية وأجهزة الصراف الآلي ومختلف الخدمات المرتبطة بالسيارات بهدف توفير خدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لجميع مرتادي المحطة.
وتستهدف محطة ديار لخدمات التزود بالوقود تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل محلات الوجبات السريعة عالية الجودة، والمتاجر الصغيرة لبيع المنتجات الأساسية، كما يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عمليات المحطة، مثل نظم الدفع الإلكتروني اللاتلامسي.
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