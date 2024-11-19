((بابكو إنرجيز)) تفتح محطة ديار المحرق لخدمات التزود بالوقود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬ – ‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ – ‭ ‬محطة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لخدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الهوية‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتشكل‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬لسلسلة‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭.‬

وتمت‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬بحضور‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وعيسى‭ ‬نجيبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬والمهندسة‭ ‬باسمة‭ ‬المحروس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد،‭ ‬وأحمد‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والشركاء‭.‬

وجرى‭ ‬تصميم‭ ‬المحطة‭ ‬وإنشاؤها‭ ‬وفقًا‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التكميلية‭ ‬والمتطورة‭ ‬لروادها،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬جماليات‭ ‬الشكل‭ ‬والتصميمات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المحطة،‭ ‬وبما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬التوسع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬خدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وسعينا‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬والتحول‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للقطاع،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءتها‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬توسع‭ ‬جغرافية‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود،‭ ‬وتخصيص‭ ‬مساحات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحية‭ ‬الخدمية‭ ‬وبناء‭ ‬واجهات‭ ‬حضارية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬محطة‭ ‬للتزود‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬بديار‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لسكان‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬خدمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديري‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬المستدام‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المهندسة‭ ‬باسمة‭ ‬المحروس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬تزويد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحطة‭ ‬أنشئت‭ ‬بمواصفات‭ ‬قياسية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بـ4000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬مقابل‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين،‭ ‬لتقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬إلى‭ ‬قاطني‭ ‬ومرتادي‭ ‬منطقة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬6‭ ‬مضخات‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬الوقود‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتجات‭ ‬الديزل،‭ ‬لتخدم‭ ‬12‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬المحطة‭ ‬مرافق‭ ‬خدمات‭ ‬عامة‭ ‬ومحلات‭ ‬تجارية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬ومختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسيارات‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وبأسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬المحطة‭.‬

وتستهدف‭ ‬محطة‭ ‬ديار‭ ‬لخدمات‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬مثل‭ ‬محلات‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والمتاجر‭ ‬الصغيرة‭ ‬لبيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتحسين‭ ‬عمليات‭ ‬المحطة،‭ ‬مثل‭ ‬نظم‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬اللاتلامسي‭.‬