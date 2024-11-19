مؤشرا ((البورصة)) يقفلان على تباين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مـؤشر البحريـن العام» يـوم أمس الثلاثاء عند مستوى 2 , 050.28 بارتفاع قدره 4.19 نقاط مقارنـة بإقفالـه يوم الاثنين، في حين أقفل «مؤشر البحريـن الإسلامـي» عند مستوى 796.69 بانخفاض قـدره 3.81 نقط مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وقد تداول الـمستثـمرون في «بـورصة البحريـن» 1.17 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 483.07 ألف ديـنـار بحريني، تـم تنفيذها من خلال 65 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المواد الاساسية الذي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 236.98 ألف ديـنـار أي ما نسبته 49.06 % من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 169.45 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 11 صفقة.
جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في الـمركـز الأول إذ بـلغت قيـمة أسهمها الـمتداولـة 236.98 ألف ديـنـار أي ما نسبته 49.06 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 169.45 ألف سهم، تـم تنفيذها من خـلال 11 صفقة.
أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لبيت التمويل الكويتي بقيـمة قدرها 74.76 ألف ديـنـار أي ما نسبته 15.48 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 82.96 ألف سهم ، تـم تنفيذها مـن خـلال 9 صفقات.
ثـم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيـمة قدرها 63.24 ألف ديـنـار أي ما نسبته 13.09 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 500 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 4 صفقات.
وقد تـم يـوم أمس تداول أسهم 16 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انـخفضت أسعار أسهم 4 شركات، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقـفالاتـها السابـقة.
MENAFN19112024000055011008ID1108904545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.