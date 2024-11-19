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مؤشرا ((البورصة)) يقفلان على تباين

11/19/2024 11:35:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مـؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬2 , 050.28‭ ‬بارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬19‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬الإسلامـي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬796‭.‬69‭ ‬بانخفاض‭ ‬قـدره‭ ‬3‭.‬81‭ ‬نقط‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بـورصة‭ ‬البحريـن‮»‬‭ ‬1‭.‬17‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬بقيـمة‭ ‬إجـمـالية‭ ‬قدرها‭ ‬483‭.‬07‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬بحريني،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬65‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬تعاملاتـهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمه‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬236‭.‬98‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬49‭.‬06 % ‭ ‬من‭ ‬القيـمة‭ ‬الإجـمـالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬169‭.‬45‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬صفقة‭.‬

جاءت‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬الـمركـز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بـلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمها‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬236‭.‬98‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬49‭.‬06 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬169‭.‬45‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خـلال‭ ‬11‭ ‬صفقة‭.‬

أمـا‭ ‬الـمركـز‭ ‬الـثـانــي‭ ‬فكـان‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬74‭.‬76‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬15‭.‬48 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬82‭.‬96‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

ثـم‭ ‬جاءت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬اف‭ ‬اتش‭ ‬المالية‭ ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬63‭.‬24‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬13‭.‬09 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬صفقات‭.‬

وقد‭ ‬تـم‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬16‭ ‬شركة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقـيـة‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقـفالاتـها‭ ‬السابـقة‭.‬

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