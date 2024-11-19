((نسيج)) تشارك في معرض ((سيتي سكيب البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة نسيج، رائدة التطوير العقاري في مملكة البحرين، مشاركتها في معرض سيتي سكيب البحرين ۲0۲4، الذي سيقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير للمرة الثالثة على التوالي خلال الفترة ۲6-30 نوفمبر الجاري تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتتجدد مشاركة شركة نسيج بعد نجاح مشاركتيها في النسختين الأولى والثانية في عامي ۲0۲۲ و۲0۲3.
وستشارك شركة نسيج بجناحها الخاص في قاعة رقم 9 بمركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير، حيث ستعرض أحدث مستجدات محفظتها الاستثمارية ومشاريعها العقارية المنتشرة في عدة محافظات على مستوى المملكة، أحدثها مشروع نسايم عراد الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق، مع عرض نموذج للفلل الذكية في المشروع ليعكس أحد المشاريع الحضرية الرائدة التي تعتمدها الشركة في استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية في مجال إنشاء المدن الذكية.
كما سيشارك السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بجلسة حوارية عن تطوير البنية التحتية والتخطيط الحضري ضمن فعاليات مؤتمر سيتي سكيب المصاحب لأعمال المعرض وذلك بتاريخ ۲8 نوفمبر ۲0۲4، والتي ستحمل عنوان «جودة الحياة، العقار، التخطيط الحضري والبنية التحتية».
وبهذه المناسبة، صرّح أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بالقول: «يسرنا إعلان مشاركتنا الثالثة في معرض سيتي سكيب والمؤتمر المصاحب له لاستعراض أحدث مشاريعنا والمتمثل بالفلل الذكية في مشروع نسايم عراد. ويتزامن معرض سيتي سكيب هذه السنة مع قرب استكمال أعمال البنية التحتية للأراضي ذات التصنيف RHA في نسايم عراد في وقت قياسي، والتي تشمل إنشاء الطرق الجديدة وشبكة الكهرباء والماء والاتصالات وأعمدة الإنارة للشوارع وشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار وربطها بالشبكة الموجودة في المنطقة، بما يترجم التزام الشركة الدائم في تبني أفضل الممارسات المبتكرة في مجال التطوير العقاري. وسيكون لهذه البنية التحتية المتكاملة أكبر الأثر في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية في منطقة عراد. كما سجلت الشركة معدل إقبال ملحوظ من المواطنين على اختيار هذا الموقع في نسايم عراد باعتباره الموقع الأفضل لبناء منازلهم مع قرب اكتمال البنية التحتية المتطورة».
وسيكون زوار جناح شركة نسيج على موعد مع عروض حصرية ضمن عدة مشاريع معروضة ضمن محفظة استثمارات الشركة لتشمل الأراضي السكنية في مشروع نسايم عراد بخليج عراد، شقق مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا، وفلل مشروع بساتين في منطقة البسيتين. كما ستتضمن مشاركة شركة نسيج هذه السنة إبرام عدة اتفاقيات تخص تنفيذ المشاريع والتي سيتم إعلانها خلال المعرض.
وتابع العريض قائلاً: «مشاركتنا في سيتي سكيب البحرين تأتي امتداداً لقصص نجاح مشاريعنا العقارية المبتكرة في المملكة، مع الاستمرار في تسويق مشاريعنا المتنوعة، ومنها كنال فيو في دلمونيا، ومشروع بساتين في البسيتين. كما يوفر المؤتمر المصاحب للمعرض فرصة مميزة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين أبرز المطورين العقاريين في المملكة للارتقاء بأداء القطاع العقاري الواعد وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي».
مشروع نسايم عراد
المخطط الرئيسي لمشروع نسايم عراد يغطي المخطط مساحة أرض يبلغ إجماليها 130 , 000 متر مربع، ويتمتع المشروع بواجهة بحرية خلاّبة مطلّة على خليج عراد. تتراوح أحجام قسائم الأراضي بين 301-544 متر مربع، ويطل قسم كبير من هذه الأراضي على الواجهة البحرية المحاذية لقلعة عراد وخليج عراد. كما يبعد مجمع السيف – المحرق مسافة بسيطة مشيا على الأقدام، إلى جانب متاجر ومطاعم أخرى. ويضم المشروع فلل مكوّنة من 4 غرف نوم، وتبدأ أحجام الأراضي لهذه الفلل من ۲00 متر مربع فأكثر. وقد تم تصميم الفلل بطريقة ذكية تسمح بخطط توسع مستقبلية بالنسبة إلى الملاك، مثل استخدام الأسطح المفتوحة لإقامة مساحات أو غرف إضافية، مع الحرص على تصميم الفلل بتصاميم عصرية ومساحات مناسبة لغرف المعيشة والنوم والخدم. وتبنت شركة نسيج أحدث التقنيات لتعظيم معايير الكفاءة والاهتمام بأدق التفاصيل مع تطوير تصميم الفلل ليوفر مرونة عالية تتيح للملاك إجراء تعديلات مستقبلية بسهولة على مساحات المنزل وتصميماته الداخلية لتلبية احتياجاتهم المتغيرة. يشمل ذلك إمكانية إضافة غرف جديدة، تركيب مصعد يتناسب مع متطلبات الأسرة، أو تجهيز المنزل بخصائص حديثة مثل الشحن الكهربائي للمركبات. إلى جانب إمكانية تركيب الالواح الشمسية باعتبارها الجيل الجديد من التكنولوجيا المتطورة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل.
مشروع كنال فيو
وستعرض الشركة في جناحها كذلك مشروع كنال فيو الذي يشكل أيقونة عقارية متعددة الاستخدامات بموقعه الاستراتيجي في جزيرة دلمونيا بمحافظة المحرق ليجمع بين الرفاهية والإطلالة البحرية الخلابة. ويتكون المشروع من 4 مبانٍ تضم في مجملها ۲46 شقة فاخرة للتملك الحر بحدائق خاصة مطلّة على قناة مائية ضخمة تضم نوافير وشلالات. ويرتبط ممشى القناة بجسور المشاة التي تربط مشروع كنال فيو بمجمع دلمونيا والمرافق الأخرى، وقربه أيضا من مدرسة نادين الجديدة.
مشروع بساتين
كما ستعرض الشركة في المعرض مشروع بساتين في منطقة البسيتين والذي يتكون من ۲3 فيلا مبنية على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5000 متر مربع. وتتراوح أحجام قطع الأراضي الفردية من 180 مترا مربعا إلى 457 مترا مربعا، مع مساحات مبنية تتراوح من ۲45 مترا مربعا إلى 340 مترا مربعا على شكل منازل مكوّنة من 3 و4 غرف نوم. وتوفر الفلل المكونة من 4 غرف نوم مساحة مبنية تتراوح بين 340 مترا مربعا إلى 358 مترا مربعا على قطعة أرض تتراوح مساحتها من 304 أمتار مربعة إلى 457 مترا مربعا.
مشاريع الشراكة مع القطاع الحكومي
وتفخر الشركة باعتبارها أول شركة تدخل في شراكة مع القطاع الحكومي في عام ۲010 بإجمالي قيمة مشاريع إسكانية وصلت إلى 170 مليون دينار بحريني لتطوير وبناء أكثر من ۲685 وحدة سكنية في المملكة في موقعين: مدينة سلمان ومنطقة اللوزي في مدينة حمد، وذلك انطلاقاً من ريادتها في بناء مدن حضرية مستدامة، وتطوير وتسليم أعلى مستوى وأفضل جودة من مشاريع التطوير العقاري واستكشاف مشاريع التطوير المكملة للمجتمعات السكنية وتصميم وإنشاء البيئات المجتمعية الذكية.
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