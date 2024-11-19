((نسيج)) تشارك في معرض ((سيتي سكيب البحرين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬رائدة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬۲0۲4،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬۲6-30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬وتتجدد‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬مشاركتيها‭ ‬في‭ ‬النسختين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬۲0۲۲‭ ‬و۲0۲3‭.‬

وستشارك‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بجناحها‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬رقم‭ ‬9‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بالصخير،‭ ‬حيث‭ ‬ستعرض‭ ‬أحدث‭ ‬مستجدات‭ ‬محفظتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ومشاريعها‭ ‬العقارية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬محافظات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬أحدثها‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مع‭ ‬عرض‭ ‬نموذج‭ ‬للفلل‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬ليعكس‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الحضرية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنشاء‭ ‬المدن‭ ‬الذكية‭.‬

كما‭ ‬سيشارك‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬المصاحب‭ ‬لأعمال‭ ‬المعرض‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬۲8‭ ‬نوفمبر‭ ‬۲0۲4،‭ ‬والتي‭ ‬ستحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬جودة‭ ‬الحياة،‭ ‬العقار،‭ ‬التخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬إعلان‭ ‬مشاركتنا‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المصاحب‭ ‬له‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعنا‭ ‬والمتمثل‭ ‬بالفلل‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭. ‬ويتزامن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للأراضي‭ ‬ذات‭ ‬التصنيف‭ ‬ RHA ‭ ‬في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬الطرق‭ ‬الجديدة‭ ‬وشبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والاتصالات‭ ‬وأعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬للشوارع‭ ‬وشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ومياه‭ ‬الأمطار‭ ‬وربطها‭ ‬بالشبكة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يترجم‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭. ‬وسيكون‭ ‬لهذه‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عراد‭. ‬كما‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬معدل‭ ‬إقبال‭ ‬ملحوظ‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬باعتباره‭ ‬الموقع‭ ‬الأفضل‭ ‬لبناء‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬اكتمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬زوار‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬ضمن‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬معروضة‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارات‭ ‬الشركة‭ ‬لتشمل‭ ‬الأراضي‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬بخليج‭ ‬عراد،‭ ‬شقق‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬وفلل‭ ‬مشروع‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭. ‬كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬إبرام‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تخص‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭.‬

وتابع‭ ‬العريض‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬امتداداً‭ ‬لقصص‭ ‬نجاح‭ ‬مشاريعنا‭ ‬العقارية‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المتنوعة،‭ ‬ومنها‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬دلمونيا،‭ ‬ومشروع‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬المؤتمر‭ ‬المصاحب‭ ‬للمعرض‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬الواعد‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد

المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬يغطي‭ ‬المخطط‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬يبلغ‭ ‬إجماليها‭ ‬130 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويتمتع‭ ‬المشروع‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬خلاّبة‭ ‬مطلّة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭. ‬تتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬بين‭ ‬301-544‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويطل‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬المحاذية‭ ‬لقلعة‭ ‬عراد‭ ‬وخليج‭ ‬عراد‭. ‬كما‭ ‬يبعد‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ – ‭ ‬المحرق‭ ‬مسافة‭ ‬بسيطة‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متاجر‭ ‬ومطاعم‭ ‬أخرى‭. ‬ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬فلل‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتبدأ‭ ‬أحجام‭ ‬الأراضي‭ ‬لهذه‭ ‬الفلل‭ ‬من‭ ‬۲00‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬فأكثر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬تسمح‭ ‬بخطط‭ ‬توسع‭ ‬مستقبلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الملاك،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬الأسطح‭ ‬المفتوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬مساحات‭ ‬أو‭ ‬غرف‭ ‬إضافية،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬ومساحات‭ ‬مناسبة‭ ‬لغرف‭ ‬المعيشة‭ ‬والنوم‭ ‬والخدم‭. ‬وتبنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتعظيم‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬ليوفر‭ ‬مرونة‭ ‬عالية‭ ‬تتيح‭ ‬للملاك‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬مستقبلية‭ ‬بسهولة‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬المنزل‭ ‬وتصميماته‭ ‬الداخلية‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتغيرة‭. ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬غرف‭ ‬جديدة،‭ ‬تركيب‭ ‬مصعد‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسرة،‭ ‬أو‭ ‬تجهيز‭ ‬المنزل‭ ‬بخصائص‭ ‬حديثة‭ ‬مثل‭ ‬الشحن‭ ‬الكهربائي‭ ‬للمركبات‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬تركيب‭ ‬الالواح‭ ‬الشمسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬لترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭.‬

مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو

وستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬كذلك‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أيقونة‭ ‬عقارية‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬بموقعه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ليجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاهية‭ ‬والإطلالة‭ ‬البحرية‭ ‬الخلابة‭. ‬ويتكون‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مبانٍ‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬۲46‭ ‬شقة‭ ‬فاخرة‭ ‬للتملك‭ ‬الحر‭ ‬بحدائق‭ ‬خاصة‭ ‬مطلّة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬مائية‭ ‬ضخمة‭ ‬تضم‭ ‬نوافير‭ ‬وشلالات‭. ‬ويرتبط‭ ‬ممشى‭ ‬القناة‭ ‬بجسور‭ ‬المشاة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬بمجمع‭ ‬دلمونيا‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى،‭ ‬وقربه‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬نادين‭ ‬الجديدة‭.‬

مشروع‭ ‬بساتين

كما‭ ‬ستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬مشروع‭ ‬بساتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭ ‬والذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬۲3‭ ‬فيلا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬5000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬وتتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قطع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفردية‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬457‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬مع‭ ‬مساحات‭ ‬مبنية‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬۲45‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬340‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬منازل‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭. ‬وتوفر‭ ‬الفلل‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مساحة‭ ‬مبنية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬340‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬إلى‭ ‬358‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬تتراوح‭ ‬مساحتها‭ ‬من‭ ‬304‭ ‬أمتار‭ ‬مربعة‭ ‬إلى‭ ‬457‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭.‬

مشاريع‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي

وتفخر‭ ‬الشركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬۲010‭ ‬بإجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬170‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتطوير‭ ‬وبناء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬۲685‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬موقعين‭: ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومنطقة‭ ‬اللوزي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مدن‭ ‬حضرية‭ ‬مستدامة،‭ ‬وتطوير‭ ‬وتسليم‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وأفضل‭ ‬جودة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬واستكشاف‭ ‬مشاريع‭ ‬التطوير‭ ‬المكملة‭ ‬للمجتمعات‭ ‬السكنية‭ ‬وتصميم‭ ‬وإنشاء‭ ‬البيئات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الذكية‭. ‬