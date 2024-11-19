((غرفة البحرين)) تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع غينيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عاطف الخاجة، في مقر الغرفة أمس، سيكو شريفكي كامارا، سفير جمهورية غينيا المقيم في أبوظبي.
وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرف التجارية في البلدين، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية وتبادل الوفود الاقتصادية بما يعزز التفاهم المشترك ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال البحريني والغيني.
كما ناقش الطرفان أهمية التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعي، نظرًا إلى إمكانيات غينيا في الإنتاج الزراعي، وحرص البحرين على تعزيز شراكاتها في هذا القطاع الحيوي بما يحقق الأمن الغذائي للبلدين ويسهم في دعم التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، وخاصةً في القطاع المالي، حيث تُعدّ البحرين مركزًا رائدًا في البنوك والصيرفة في المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية استفادة غينيا من الخبرات البحرينية في هذا المجال لتعزيز بنيتها التحتية المالية.
من جانبه، أشاد السفير سيكو شريفكي كامارا بالدور الرائد الذي تلعبه البحرين في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، مؤكدًا تطلعه إلى تحقيق مزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
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