((غرفة البحرين)) تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع غينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‎استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬عاطف‭ ‬الخاجة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الغرفة‭ ‬أمس،‭ ‬سيكو‭ ‬شريفكي‭ ‬كامارا،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬غينيا‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭.‬

‎وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬وتبادل‭ ‬الوفود‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التفاهم‭ ‬المشترك‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬مجتمعي‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬والغيني‭.‬

‎كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والزراعي،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬إمكانيات‭ ‬غينيا‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي،‭ ‬وحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للبلدين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

‎وتطرق‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬حيث‭ ‬تُعدّ‭ ‬البحرين‭ ‬مركزًا‭ ‬رائدًا‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬والصيرفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استفادة‭ ‬غينيا‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬لتعزيز‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬المالية‭.‬

‎من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬سيكو‭ ‬شريفكي‭ ‬كامارا‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬