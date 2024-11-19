((غاز البحرين)) تفتتح أول صالة عرض بوتيك للأجهزة المنزلية في عراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفلت غاز البحرين بافتتاح أول صالة عرض بوتيك للأجهزة المنزلية في عراد بتاريخ 11 نوفمبر 2024، حيث أقيم الحفل في صالة العرض الجديدة، والتي تقع بشكل استراتيجي على طريق عراد السريع، مباشرة مقابل المطار وبين المتاجر الأخرى المتخصصة بالأجهزة المنزلية. يُبرز هذا الموقع المميز التزام غاز البحرين بتقديم الراحة وسهولة الوصول لعملائها.
افتتح الحفل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، حيث قام بقص الشريط بحضور كبار الشخصيات، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة بشار محمد بن علي الحسن والرؤساء التنفيذيين عمار محمد بن علي الحسن وروواف محمد بن علي الحسن. كما حضر الرئيس الشركة شيمي بيلاي ومديري الشركة التنفيذيين طلال بشار الحسن وأبرار عمار الحسن.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال طلال بشار الحسن، المدير التنفيذي لقسم الأجهزة المنزلية: «بصفتنا شركة عائلية من الجيل الثالث، فإن توسيع علامتنا التجارية يعد تحديًا ولكنه رحلة مجزية. يمثل هذا المعرض البوتيك خطوة أولى هامة في توسعنا الجغرافي، مما يمهد الطريق لافتتاح المزيد من الفروع في المستقبل. نحن ملتزمون بتقديم الجودة والابتكار إلى المزيد من المجتمعات في جميع أنحاء البحرين».
وأضاف: «نحن نعود إلى الوطن.. هذه الرحلة ليست مجرد افتتاح صالة عرض، بل هي عودة إلى حيث بدأت أحلامنا. المحرق هي المكان الذي انطلق فيه تاريخنا وتبلورت فيه قيمنا. نحن فخورون بخدمة جيراننا وأصدقائنا وعائلاتنا مرة أخرى هنا، مع شغف أكبر لتحقيق التميز».
تأسست غاز البحرين على يد المرحوم رئيس مجلس الإدارة، محمد بن علي الحسن، في عام 1962 كشركة لتوزيع غاز البترول المسال، وتوسعت لتشمل الأجهزة المنزلية بعد ذلك بعامين في 1964. وبعد مرور 62 عامًا، تواصل شركة الحسن تحقيق النجاح والتميز بفضل نفس الشغف والرؤية.
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