((غاز البحرين)) تفتتح أول صالة عرض بوتيك للأجهزة المنزلية في عراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفلت‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬بافتتاح‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬بوتيك‭ ‬للأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬عراد‭ ‬السريع،‭ ‬مباشرة‭ ‬مقابل‭ ‬المطار‭ ‬وبين‭ ‬المتاجر‭ ‬الأخرى‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬المنزلية‭. ‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬المميز‭ ‬التزام‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬الراحة‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬لعملائها‭.‬

افتتح‭ ‬الحفل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بقص‭ ‬الشريط‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بشار‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬عمار‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬وروواف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬شيمي‭ ‬بيلاي‭ ‬ومديري‭ ‬الشركة‭ ‬التنفيذيين‭ ‬طلال‭ ‬بشار‭ ‬الحسن‭ ‬وأبرار‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬بشار‭ ‬الحسن،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭: ‬‮«‬بصفتنا‭ ‬شركة‭ ‬عائلية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث،‭ ‬فإن‭ ‬توسيع‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬يعد‭ ‬تحديًا‭ ‬ولكنه‭ ‬رحلة‭ ‬مجزية‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬البوتيك‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬توسعنا‭ ‬الجغرافي،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لافتتاح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭.. ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬افتتاح‭ ‬صالة‭ ‬عرض،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أحلامنا‭. ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬فيه‭ ‬تاريخنا‭ ‬وتبلورت‭ ‬فيه‭ ‬قيمنا‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بخدمة‭ ‬جيراننا‭ ‬وأصدقائنا‭ ‬وعائلاتنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هنا،‭ ‬مع‭ ‬شغف‭ ‬أكبر‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المرحوم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬كشركة‭ ‬لتوزيع‭ ‬غاز‭ ‬البترول‭ ‬المسال،‭ ‬وتوسعت‭ ‬لتشمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين‭ ‬في‭ ‬1964‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬62‭ ‬عامًا،‭ ‬تواصل‭ ‬شركة‭ ‬الحسن‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬بفضل‭ ‬نفس‭ ‬الشغف‭ ‬والرؤية‭.‬