Wednesday, 20 November 2024 06:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((غاز البحرين)) تفتتح أول صالة عرض بوتيك للأجهزة المنزلية في عراد

11/19/2024 11:35:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفلت‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬بافتتاح‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬بوتيك‭ ‬للأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬في‭ ‬عراد‭ ‬بتاريخ‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أقيم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الجديدة،‭ ‬والتي‭ ‬تقع‭ ‬بشكل‭ ‬استراتيجي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬عراد‭ ‬السريع،‭ ‬مباشرة‭ ‬مقابل‭ ‬المطار‭ ‬وبين‭ ‬المتاجر‭ ‬الأخرى‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالأجهزة‭ ‬المنزلية‭. ‬يُبرز‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬المميز‭ ‬التزام‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬بتقديم‭ ‬الراحة‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬لعملائها‭.‬

افتتح‭ ‬الحفل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو،‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بقص‭ ‬الشريط‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بشار‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬والرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬عمار‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭ ‬وروواف‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن‭. ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الرئيس‭ ‬الشركة‭ ‬شيمي‭ ‬بيلاي‭ ‬ومديري‭ ‬الشركة‭ ‬التنفيذيين‭ ‬طلال‭ ‬بشار‭ ‬الحسن‭ ‬وأبرار‭ ‬عمار‭ ‬الحسن‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قال‭ ‬طلال‭ ‬بشار‭ ‬الحسن،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقسم‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭: ‬‮«‬بصفتنا‭ ‬شركة‭ ‬عائلية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث،‭ ‬فإن‭ ‬توسيع‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬يعد‭ ‬تحديًا‭ ‬ولكنه‭ ‬رحلة‭ ‬مجزية‭. ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬البوتيك‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬هامة‭ ‬في‭ ‬توسعنا‭ ‬الجغرافي،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لافتتاح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬الجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭.. ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬افتتاح‭ ‬صالة‭ ‬عرض،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬عودة‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬أحلامنا‭. ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬فيه‭ ‬تاريخنا‭ ‬وتبلورت‭ ‬فيه‭ ‬قيمنا‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بخدمة‭ ‬جيراننا‭ ‬وأصدقائنا‭ ‬وعائلاتنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬هنا،‭ ‬مع‭ ‬شغف‭ ‬أكبر‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المرحوم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الحسن،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬كشركة‭ ‬لتوزيع‭ ‬غاز‭ ‬البترول‭ ‬المسال،‭ ‬وتوسعت‭ ‬لتشمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬المنزلية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعامين‭ ‬في‭ ‬1964‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬62‭ ‬عامًا،‭ ‬تواصل‭ ‬شركة‭ ‬الحسن‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬بفضل‭ ‬نفس‭ ‬الشغف‭ ‬والرؤية‭.‬

MENAFN19112024000055011008ID1108904542

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث