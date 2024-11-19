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((البحرين الإسلامي)) ينظم ملتقى ((الصيرفة الإسلامية بين التنظير الأكاديمي والتطبيق العملي))

11/19/2024 11:35:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تنظيم‭ ‬ملتقاه‭ ‬الثالث‭ ‬للتعريف‭ ‬بعمليات‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬التنظير‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬بالمنامة‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬البنك‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬ليعكس‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬بعملياتها‭ ‬سواءً‭ ‬لدى‭ ‬العاملين‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬المهتمين‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الملتقى‭ ‬مشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئات‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية،‭ ‬والخبراء‭ ‬والمتخصصين،‭ ‬والأكاديميين‭ ‬وطلبة‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬جامعات‭ ‬المملكة‭.‬

وسعى‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬منها‭: ‬توضيح‭ ‬أهم‭ ‬المنتجات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وضوابطها‭ ‬وأسسها‭ ‬ومرجعيتها،‭ ‬بيان‭ ‬وتوضيح‭ ‬حقيقة‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتطبيقات‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إعانة‭ ‬طلبة‭ ‬العلم‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬فقه‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬وإيجاد‭ ‬الوظائف‭ ‬الملائمة،‭ ‬الإجابة‭ ‬ع k ‭ ‬أهم‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬الموجودة‭ ‬لدى‭ ‬الأساتذة‭ ‬والطلبة،‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬مستجدات‭ ‬فقه‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والربط‭ ‬بين‭ ‬الجوانب‭ ‬العملية‭ ‬والنظرية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬جلستين‭ ‬رئيستين،‭ ‬كانت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬النظرية‭ ‬والتطبيق،‭ ‬وترأسها‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬نظام‭ ‬يعقوبي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬محاورها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬نزيه‭ ‬كمال‭ ‬حماد‭- ‬رئيس‭ ‬وعضو‭ ‬هيئات‭ ‬شرعية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬إسلامية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وأستاذ‭ ‬الفقه‭ ‬وأصوله‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أم‭ ‬القرى‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬سابقًا،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬فريد‭ ‬هادي‭- ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬شرعية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬إسلامية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ )‬سابقاً‭)‬،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬العايضي‭- ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬شرعية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬إسلامية‭ ‬و‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بكلية‭ ‬الشريعة‭ ‬بجامعة‭ ‬الإمام‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬الإسلامية‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬حول‭ ‬فقه‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بين‭ ‬التراث‭ ‬والتجديد،‭ ‬وترأسها‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬محاورها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬فضيلة‭ ‬الشيح‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬السياري،‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬شرعية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬إسلامية‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بالجامعة‭ ‬السعودية

الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬صلاح‭ ‬الشلهوب‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬ولجان‭ ‬شرعية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬إسلامية‭ ‬وأستاذ‭ ‬بالجامعة‭ ‬السعودية‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬الجلستان‭ ‬تعقيبات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬موضوعات‭ ‬الجلستين‭ ‬منهم‭: ‬فضيلة‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬أسعد‭ ‬كبير‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬ BIBF ،‭ ‬وفضيلة‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬السعدي‭ ‬أستاذ‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وأمين‭ ‬ومقرر‭ ‬المجلس‭ ‬الشرعي‭ ‬بهيئة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬الأيوفى‭)‬،‭ ‬و‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬بشر‭ ‬موفق‭ ‬لطفي‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬موسوعة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭- ‬وأستاذ‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬بجامعة‭ ‬قطر‭.‬

وأعلن‭ ‬خلال‭ ‬الملتقى‭ ‬عن‭ ‬جائزتين،‭ ‬الأولى‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منحة‭ ‬مالية‭ ‬للدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لتمنح‭ ‬لأفضل‭ ‬بحث‭ ‬أو‭ ‬مشروع‭ ‬علمي‭ ‬يخدم‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬والجائزة‭ ‬الثانية‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تخضع‭ ‬كلتا‭ ‬الجائزتين‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والشروط‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬لدى‭ ‬المترشحين‭ ‬لهما‭ ‬قبل‭ ‬التقديم،‭ ‬وسيكون‭ ‬مجال‭ ‬الترشح‭ ‬لهما‭ ‬متاح‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬الشرعية‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬والموضوعات‭ ‬التي‭ ‬نوقشت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬يثمر‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬الهامة‭ ‬والمقترحات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬معايير‭ ‬قطاع‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬بتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين،‭ ‬وعمد‭ ‬إلى‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاح‭ ‬والتقدم‭ ‬عبر‭ ‬مناقشة‭ ‬سُبل‭ ‬تطوير‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وتطبيق‭ ‬المخرجات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬متوجهين‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركين،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الملتقى‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬أول‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرابع‭ ‬إقليمياً‭. ‬وقد‭ ‬أسهم‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬وتقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬نظم‭ ‬الملتقيين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬و2018‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬حيث‭ ‬خصص‭ ‬الملتقى‭ ‬الأول‭ ‬للأئمة‭ ‬والخطباء،‭ ‬بينما‭ ‬وجه‭ ‬الملتقى‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬القانونيين‭.‬

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