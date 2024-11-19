((البحرين الإسلامي)) ينظم ملتقى ((الصيرفة الإسلامية بين التنظير الأكاديمي والتطبيق العملي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي ( BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، تنظيم ملتقاه الثالث للتعريف بعمليات البنوك الإسلامية تحت شعار: «الصيرفة الإسلامية بين التنظير الأكاديمي والتطبيق العملي»، وذلك يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في فندق كراون بلازا بالمنامة.
ويأتي تنظيم البنك لهذا الملتقى ليعكس التزامه المستمر بدعم الصناعة المصرفية الإسلامية، ونشر الوعي والثقافة بعملياتها سواءً لدى العاملين بها أو المهتمين بها، حيث شهد الملتقى مشاركة نخبة مرموقة من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، والخبراء والمتخصصين، والأكاديميين وطلبة الصيرفة الإسلامية من مختلف جامعات المملكة.
وسعى الملتقى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها: توضيح أهم المنتجات المالية الإسلامية وضوابطها وأسسها ومرجعيتها، بيان وتوضيح حقيقة الصناعة المالية الإسلامية وتطبيقات البنوك الإسلامية، إعانة طلبة العلم على البحث في فقه المعاملات المالية الإسلامية وإيجاد الوظائف الملائمة، الإجابة ع k أهم الاستفسارات والملاحظات الموجودة لدى الأساتذة والطلبة، تطوير المناهج العلمية والأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع مستجدات فقه المعاملات المالية الإسلامية والصيرفة الإسلامية والربط بين الجوانب العملية والنظرية في مجال الصيرفة الإسلامية.
وقد تضمن جدول أعمال الملتقى جلستين رئيستين، كانت الجلسة الأولى حول المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، وترأسها فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي، حيث شارك في الحديث عن محاورها كل من: فضيلة الشيخ د. نزيه كمال حماد- رئيس وعضو هيئات شرعية لمؤسسات إسلامية حول العالم وأستاذ الفقه وأصوله في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقًا، وفضيلة الشيخ د. فريد هادي- عضو في هيئات شرعية لمؤسسات إسلامية حول العالم ورئيس قسم الصيرفة الإسلامية بجامعة البحرين )سابقاً)، وفضيلة الشيخ د. عبدالله عيسى العايضي- عضو في هيئات شرعية لمؤسسات إسلامية و الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
أما عن الجلسة الثانية فقد كانت حول فقه المعاملات المالية الإسلامية بين التراث والتجديد، وترأسها فضيلة الشيخ د. عبد اللطيف آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي، وشارك في الحديث عن محاورها كل من: فضيلة الشيح د. خالد محمد السياري، عضو في هيئات شرعية لمؤسسات إسلامية وعضو في هيئة التدريس بالجامعة السعودية
الإلكترونية، بالإضافة إلى فضيلة الشيخ د. صلاح الشلهوب عضو في هيئات ولجان شرعية لمؤسسات إسلامية وأستاذ بالجامعة السعودية الإلكترونية.
وقد شهدت الجلستان تعقيبات من قبل نخبة من المختصين في موضوعات الجلستين منهم: فضيلة د. أحمد أسعد كبير المدربين في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF ، وفضيلة د. عبدالرحمن السعدي أستاذ مشارك في جامعة البحرين وأمين ومقرر المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفى)، و فضيلة الشيخ د. بشر موفق لطفي المشرف العام على موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي- وأستاذ باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة قطر.
وأعلن خلال الملتقى عن جائزتين، الأولى عبارة عن منحة مالية للدراسات العليا في تخصص الصيرفة الإسلامية لتمنح لأفضل بحث أو مشروع علمي يخدم قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين. والجائزة الثانية عبارة عن فرصة تدريبية مع هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي مدة سنة واحدة، حيث تخضع كلتا الجائزتين لعدد من المعايير والشروط التي يجب أن تتوافر لدى المترشحين لهما قبل التقديم، وسيكون مجال الترشح لهما متاح حتى 31 من ديسمبر 2024م.
وبهذه المناسبة، صرّح فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك البحرين الإسلامي بقوله: «نحن فخورون بتنظيم هذا الملتقى والموضوعات التي نوقشت من قبل نخبة من المتحدثين في قطاع الصيرفة الإسلامية داخل وخارج مملكة البحرين، آملين أن يثمر هذا الملتقى عن عدد من التوصيات الهامة والمقترحات الهادفة التي من شأنها أن تُسهم في رفع معايير قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين النظري والعملي الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة كمركز إقليمي متميز في هذا المجال».
ومن جانبها، قالت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لدى بنك البحرين الإسلامي: «لقد سعدنا بتنظيم هذا الملتقى الذي شهد حضور كوكبة من العلماء والخبراء الدوليين، وعمد إلى استكمال مسيرة النجاح والتقدم عبر مناقشة سُبل تطوير الصيرفة الإسلامية وتطبيق المخرجات على أرض الواقع. متوجهين بالشكر الجزيل الى جميع الحضور والمشاركين، وكل من أسهم في نجاح الملتقى».
ويعتبر بنك البحرين الإسلامي أول بنك إسلامي في مملكة البحرين والرابع إقليمياً. وقد أسهم بدور محوري هام في تطوير صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية إسلامية مبتكرة، وتقديم عدد من الإصدارات الهادفة إلى التعريف بالمعاملات المصرفية الإسلامية. جدير بالذكر أن البنك نظم الملتقيين الأول والثاني في عام 2017 و2018 على التوالي، حيث خصص الملتقى الأول للأئمة والخطباء، بينما وجه الملتقى الثاني إلى القانونيين.
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