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بيولي يجهز حارسه البديل

11/19/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي على تجهيز حارسي مرمى العالمي نواف العقيدي، وراغد النجار تحسبا لتأخر عودة البرازيلي بينتو ماتيوس من المشاركة مع السامبا، وعدم مقدرته على المشاركة في مباراة فارس نجد أمام القادسية، بعد غد، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين،
ويريد بيولي الاطمئنان على جاهزية العقيدي أو النجار لإشراك أي منهما في حال تأخر الحارس البرازيلي، وعدم قدرته على المشاركة في اللقاء.

MENAFN19112024000089011017ID1108904511

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