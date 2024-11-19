بيولي يجهز حارسه البديل

(MENAFN
- Al Watan)
عمل مدرب النصر الإيطالي ستيفانو بيولي على تجهيز حارسي مرمى العالمي نواف العقيدي، وراغد النجار تحسبا لتأخر عودة البرازيلي بينتو ماتيوس من المشاركة مع السامبا، وعدم مقدرته على المشاركة في مباراة
فارس نجد أمام القادسية، بعد غد، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين،
ويريد بيولي الاطمئنان على جاهزية العقيدي أو النجار لإشراك أي منهما في حال تأخر الحارس البرازيلي، وعدم قدرته على المشاركة في اللقاء.
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