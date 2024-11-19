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الفتح يركز على الدفاع

11/19/2024 11:26:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين على الجانب الدفاعي، وأخضع مدافعيه لتدريبات خاصة، تتعلق بكيفية إغلاق المساحات بالشكل الصحيح، كما طبق عدة جمل فنية نفذها لاعبوه عبر مناورة مصغرة، أوقفها عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

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