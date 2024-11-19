الفتح يركز على الدفاع
التاريخ
11/19/2024 11:26:58 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الاتحاد، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين على الجانب الدفاعي، وأخضع مدافعيه لتدريبات خاصة، تتعلق بكيفية إغلاق المساحات بالشكل الصحيح، كما طبق عدة جمل فنية نفذها لاعبوه عبر مناورة مصغرة، أوقفها عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
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