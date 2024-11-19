كوزمين يطور لياقة فارس الجنوب

(MENAFN
- Al Watan)
رفع مدرب ضمك الروماني كوزمين كونترا من تحضيرات فارس الجنوب لمواجهة الخلود، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وأخضع كوزمين لاعبيه لتدريبات لياقية، قبل أن يتجه للجانب الفني، وأجرى مناورة تكتيكية بين لاعبيه، طبق خلالها عدداً من الجمل التكتيكية التي ينوي خوض اللقاء المهم لفارس الجنوب بها، كما ركز على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الوحدة الماضية.
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