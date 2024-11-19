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عواقب نقص الحديد في الجسم

11/19/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) الحديد عنصر أساسي للجسم، فهو جزء من بروتينات الهيموغلوبين والميوغلوبين. الهيموغلوبين ينقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء إلى جميع أنسجة الجسم، بينما الميوغلوبين يمد العضلات بالأكسجين ويخزنه.
أعراض نقص الحديد
نقص الحديد يؤدي إلى:
- فقر الدم
- تعب مستمر
- سرعة في ضربات القلب
- صعوبة في التحمل البدني
- زيادة الوزن
تأثيرات صحية خطيرة
نقص الحديد يمكن أن يسبب:
- انخفاض وظيفة الغدة الدرقية
- ضعف الذاكرة والوظائف المعرفية
- مشاكل في التبادل الحراري والتمثيل الغذائي
- تأثير سلبي على الجهاز التناسلي
- ضعف المناعة
أسباب نقص الحديد
تشمل الأسباب:
- سوء التغذية
- مشكلات في الجهاز الهضمي
- الحيض الغزير، الحمل، والرضاعة عند النساء
- أمراض وراثية تؤثر على استقلاب الحديد

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