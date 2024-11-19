عواقب نقص الحديد في الجسم

(MENAFN
- Al Watan)
الحديد عنصر أساسي للجسم، فهو جزء من بروتينات الهيموغلوبين والميوغلوبين. الهيموغلوبين ينقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء إلى جميع أنسجة الجسم، بينما الميوغلوبين يمد العضلات بالأكسجين ويخزنه.
أعراض نقص الحديد
نقص الحديد يؤدي إلى:
- فقر الدم
- تعب مستمر
- سرعة في ضربات القلب
- صعوبة في التحمل البدني
- زيادة الوزن
تأثيرات صحية خطيرة
نقص الحديد يمكن أن يسبب:
- انخفاض وظيفة الغدة الدرقية
- ضعف الذاكرة والوظائف المعرفية
- مشاكل في التبادل الحراري والتمثيل الغذائي
- تأثير سلبي على الجهاز التناسلي
- ضعف المناعة
أسباب نقص الحديد
تشمل الأسباب:
- سوء التغذية
- مشكلات في الجهاز الهضمي
- الحيض الغزير، الحمل، والرضاعة عند النساء
- أمراض وراثية تؤثر على استقلاب الحديد
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