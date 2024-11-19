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استخراج البروتين من الطحالب البحرية

11/19/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف العلماء في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد طريقة جديدة لاستخراج البروتين من الطحالب البحرية، مما قد يغير مستقبل مصادر البروتين المستدامة. الطحالب التي تنمو في المحيطات، تحتوي على بروتينات قيمة، لكن استخراجها كان تحديًا كبيرًا بسبب ارتباطها الهيكلي داخل الخلايا. ومع ذلك، نجح الباحثون في تطوير تقنية لاستخراج البروتين بكفاءة ثلاث مرات أكثر من الطرق التقليدية.
تحديات استخراج البروتين
تتضمن الطريقة الجديدة عملية استخراج من خطوتين، تستهدف البروتينات القابلة للذوبان في الماء والبروتينات المرتبطة بالدهون. باستخدام مادة خافضة للتوتر السطحي تُدعى Triton X-114، تمكن الفريق من فتح أغشية خلايا الطحالب، مما يسهل الوصول إلى البروتينات. بعد ذلك، يتم استخدام محلول قلوي لاستخراج البروتينات، تليه عملية تحمض لتجميع البروتينات وفصلها عن الماء. وقد أظهرت النتائج أن هذه الطريقة تعطي عائدًا إجماليًا من الأحماض الأمينية يبلغ 22.6%، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالطرق السابقة.
طريقة الاستخراج الجديدة
تعتبر الطحالب البحرية، مثل ((الخس البحري)) (Ulva fenestrata)، مصدرًا ممتازًا للبروتينات، حيث لا تحتاج إلى الري أو الأسمدة أو المبيدات الحشرية. إضافة إلى البروتين، تحتوي الطحالب على مغذيات قيمة أخرى مثل فيتامين B12 وأحماض أوميغا-3 الدهنية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنباتيين الذين يحتاجون إلى مصادر بديلة لفيتامين B12.
فوائد الطحالب كمصدر للبروتين
على الرغم من أن الطريقة الحالية تستخدم مادة خافضة للتوتر السطحي غير آمنة للاستخدام الغذائي، فإن الباحثين يعملون على إيجاد بدائل آمنة. كما يهدفون إلى زيادة محتوى البروتين في الطحالب نفسها من خلال زراعتها في مياه معالجة من صناعة المأكولات البحرية، مما يحسن من محتواها الغذائي.
الاستدامة البيئية
تأتي هذه الاكتشافات في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على البروتين، مما يجعل من الضروري إيجاد مصادر جديدة ومستدامة. زراعة الطحالب البحرية لا توفر البروتين فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين البيئة البحرية من خلال تقليل حموضة المحيطات وتوفير موائل للحياة البحرية.
- تطوير طريقة جديدة لاستخراج البروتين من الطحالب البحرية بكفاءة ثلاث مرات أعلى.
- الطحالب مصدر مستدام للبروتين، لا تحتاج إلى الري أو الأسمدة.
- تحتوي الطحالب على مغذيات إضافية مثل فيتامين B12 وأحماض أوميغا-3.
- الباحثون يسعون لإيجاد بدائل آمنة لمكونات عملية الاستخراج.
- نتائج البحث تفتح آفاقًا جديدة لمصادر البروتين المستدامة.

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