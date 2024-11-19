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انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي بالمنطقة الشرقية

11/19/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، منتدى ((المرأة الاقتصادي 2024))، الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته الثامنة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وقطاع الأعمال النسائي. وخلال كلمته، أشاد أمير الشرقية بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تعزيز مكانة المرأة عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينها في مختلف القطاعات، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وكرم الأمير سعود رعاة المنتدى وداعميه، وتجوّل في المعرض المصاحب له، واستمع إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول أهداف المنتدى، وخدمات الغرفة في تمكين المرأة السعودية. ويهدف المنتدى، الذي سيستمر حتى 20 نوفمبر 2024، إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وإبراز التجارب الناجحة، وتقديم إرشادات للراغبات في العمل الحر وصاحبات المشاريع الناشئة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وضم المنتدى أربع جلسات، بحثت تطورات دور المرأة السعودية ضمن رؤية 2030، والفرص المتاحة لها في ريادة الأعمال، وسبل ضمان استدامة مشاريعها. كما تطرقت إلى أهمية التدريب وتأهيل المرأة للقيادة الناجحة.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، إنجازات الوزارة في دعم مشاركة المرأة الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة، مشيرًا إلى مبادرات مثل ((وعد)) و((وصول))، وبرامج تدريبية لرفع المهارات. من جهته، أشاد رئيس غرفة الشرقية برعاية سمو أمير المنطقة المنتدى، ودوره في تعزيز مشاركة المرأة بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في توفير بيئة للتواصل واستكشاف الفرص.

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