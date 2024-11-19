انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
افتتح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، منتدى ((المرأة الاقتصادي 2024))، الذي تنظمه غرفة الشرقية في نسخته الثامنة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وقطاع الأعمال النسائي. وخلال كلمته، أشاد أمير الشرقية بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تعزيز مكانة المرأة عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينها في مختلف القطاعات، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وكرم الأمير سعود رعاة المنتدى وداعميه، وتجوّل في المعرض المصاحب له، واستمع إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول أهداف المنتدى، وخدمات الغرفة في تمكين المرأة السعودية. ويهدف المنتدى، الذي سيستمر حتى 20 نوفمبر 2024، إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وإبراز التجارب الناجحة، وتقديم إرشادات للراغبات في العمل الحر وصاحبات المشاريع الناشئة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
وضم المنتدى أربع جلسات، بحثت تطورات دور المرأة السعودية ضمن رؤية 2030، والفرص المتاحة لها في ريادة الأعمال، وسبل ضمان استدامة مشاريعها. كما تطرقت إلى أهمية التدريب وتأهيل المرأة للقيادة الناجحة.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، إنجازات الوزارة في دعم مشاركة المرأة الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة، مشيرًا إلى مبادرات مثل ((وعد)) و((وصول))، وبرامج تدريبية لرفع المهارات. من جهته، أشاد رئيس غرفة الشرقية برعاية سمو أمير المنطقة المنتدى، ودوره في تعزيز مشاركة المرأة بالتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في توفير بيئة للتواصل واستكشاف الفرص.
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