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الوصفة السحرية للتقدم

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) من المقالات المثيرة للانتباه التي قرأتها مؤخرا، ورغبت أن أطرحها هنا نموذجا على شيوع الفهم الخاطئ للفلسفة بين جموع الكُتاب العرب. في هذه المقالة ينسب الكاتب تخلف العرب والمسلمين لسببين: أولهما رفض استعمال الطابعة، والثاني رفض طريق الفيلسوف ابن رشد وتفضيل طريق الفقيه ابن تيمية. هكذا وبكل بساطة نحن لم نتقدم لأننا رفضنا الفلسفة والفلاسفة، ولم نستخدم الطابعة في بداية ظهورها، وفضلنا طريق ابن تيمية على ابن رشد.
مثل هذه التفسيرات السطحية للتقدم والتأخر واختزالها في خيارات بسيطة ومحددة وواضحة المعالم، تعكس جهلا متفشيا بالفلاسفة وتاريخ الفلسفة، وتعكس كذلك جهلا بحقيقة ابن رشد. ابن رشد القاضي والفقيه المالكي لا ينتمي للفلسفة ولا يصنف ضمن فلاسفة الإسلام وليس له انتماء للفلسفة لا من قريب أو بعيد. ولو دققنا النظر جيدا في كتابه ((تهافت التهافت)) لوجدنا أنه خصم عنيد للفلسفة والفلاسفة، ويمكن اعتبار كتابه هجوما لاذعا على فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي. ابن رشد وابن تيمية يحملان الموقف ذاته من الفلسفة، وكلاهما يرفض عقائد الفلاسفة. علاقة ابن رشد بالفلسفة سياسية محضة، لا تتجاوز مستوى الشرح والدراسة لأغراض سياسية، وهذا لا يجعل منه فيلسوفا. كما أن شرح تراث وعقائد البوذية والهندوسية والتخصص في دراستهما لا يجعل من الشارح أو الدارس بوذيا أو هندوسيا. ابن رشد يتعاطى مع الفلسفة باعتبارها تراثا أجنبيا يجب على المثقف وصانع القرار دراسته وفهمه من جميع النواحي قبل أن يقرر طريقة التعامل معه.
والمضحك في المقالة اختزال مفهوم التطور وتجديد الخطاب في طريقين واضحين: إما طريق ابن رشد وإما طريق ابن تيمية. وينسب الفضل في تطور الحضارة الغربية في اختيارهم الصحيح لطريق ابن رشد، طريق الفلسفة والفلاسفة. وكأن الكاتب يقول إن تراث اليونان الديني هو سبيلنا للتطور التقني في العصر الحديث. وإن تراث اليونان الديني أرقى من تراث بقية الشعوب، أرقى من تراث الصين والهند وبلاد فارس وبلاد الرافدين. وتجديد الخطاب الذي يقوم على مبدأ تفضيل ثقافة على ثقافة أخرى أو تراث على تراث آخر لا يمكن أن يكون تجديدا معتبرا وجديرا بالاحترام.
ندرك جيدا، أن الحضارة الغربية أصبحت النموذج الذي تسعى كل الشعوب إلى تنظيم نفسها على مثاله، وأنها صارت مهيمنة، ما جعل كثيرا من شعوب العالم بمختلف ثقافاتها تقبل عليها وتحاول تقليدها، فهناك أعداد متزايدة من الأفراد تفضل ارتداء الملابس الغربية وغالب العلامات التجارية الشائعة ذات مصدر غربي، والناس اليوم أصبحوا يعيشون في منازل ذات طراز غربي. ومما لا شك فيه أن الجامعات في أنحاء العالم كافة تسير نحو اتباع المعايير الغربية في التعليم. وهنا يأتي السؤال الجدير بالطرح: لماذا تقدمت حضارة الغرب على بقية الحضارات كحضارة الصين والهند وفارس، وهيمنت على الشرق والغرب. هل لأن الأوروبيين أكثر اطلاعا من الشعوب الأخرى، أم هناك فرق ثقافي غامض أو صفات جينية غير معروفة أهلتهم للتفوق التقني؟
هل السر يكمن في الفلسفة أو للموقع الجغرافي أم المناخ اللطيف والبارد للقارة العجوز، أم أن الأوروبيين محظوظون عندما عبروا جزر الكاريبي الملائمة لزراعة قصب السكر الغني بالسعرات الحرارية التي منحتهم الطاقة الكافية للإبداع. أسئلة كثيرة ومتشعبة لا تؤدي إلى إجابة واضحة لإماطة اللثام عن السر الكامن وراء تقدم الحضارة الغربية. دعونا نقول إن ابن تيمية ليست له علاقة بالقضية لأنه لا يوجد تفسير تاريخي واضح للتفوق الغربي. وغالب المؤرخين الغربيين المعتبرين عجزوا عن تحديد أسباب مفهومة للتطور الغربي، فقصة صعود الغرب ظلت عند المؤرخين الغربيين اللغز الأكثر إثارة للتحدي، حتى أن بعضهم ينسب الفضل للحظ والأقدار السعيدة.
هناك مراحل متتالية وأزمنة طويلة مرت بها أوروبا حتى تنتقل من درجة الانحطاط إلى أقصى درجات التقدم العلمي، ولا توجد طرق واضحة يمكن تتبعها تاريخيا لفهم حدوث هذا الانقلاب وكيف بدأ وكيف استمر. هناك عناصر مدنية معقدة ومتداخلة ثقافيا ودينيا وتاريخيا دامت أزمنة طويلة قادت تجاه التقدم العلمي الحديث. فالأمم لا تستطيع تغيير مسيرتها الحضارية دفعة واحدة عن طريق اختيار طريق ابن رشد أو طريق ابن تيمية. أو تفضيل تعاليم أفلاطون على تعاليم كونفوشيوس.

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