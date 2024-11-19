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هل الأعسر أكثر عبقرية أم جنونا

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى، أو ((العُسر))، يمثلون قرابة 10 إلى 12 % من سكان العالم، وربما النسبة أكبر، لأن بعض الثقافات تعتبرها عيبًا، وتاريخيًا أيضًا ارتبطت بالسحر والشر. ففي بريطانيا خلال العصور الوسطى، كانوا يربطون مستخدمي اليد اليسرى بالشيطان ويتهمونهم بالسحر! لذلك كانوا يحاولون إنكار هذه الصفة ويتبرؤون منها، أمّا الآن فقد ظهر كثير من القادة والشخصيات المهمة من فئة العُسر، على سبيل المثال هناك ثمانية رؤساء في تاريخ أمريكا من مستعملي اليد اليسرى، وآخرهم الرئيس باراك أوباما وسابقاه بيل كلينتون وجورج بوش الأب، كذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، كان أعسر. البعض ربط استخدام اليد اليسرى بالفن والإبداع، وأحيانًا العبقرية، اشتهر بعض العُسر في مجال الموسيقى والفن مثل ليدي غاغا، وأنجلينا جولي، وجاستين بيير، هناك عوامل عديدة تحدد هل الشخص سيصبح أعسر أو أيمن، كالجينات والمحيط، وكشفت بعض الدراسات مؤخرًا، أن هناك قرابة 40 جينًا تساهم في تحديد هذه الصفة، وعادة ما تجد في شجرة العائلة أكثر من شخص أعسر لأنهم توارثوا الجينات نقسها المسؤولة عن هذه الميزة. حينما يكون أحد الوالدين أعسر يعني ذلك أنه من المرجح أن الابن سيكون كذلك، وإذا كان كلا الوالدين من مستخدمي اليد اليسرى يرتفع هذا الاحتمال، وعامة الجينات الوراثية مسؤولة عن 25 % فقط من حالات استخدام اليد اليسرى، وهي تعد نسبة أقل بشكل ملحوظ من السمات الموروثة الأخرى، كالطول والذكاء، وقيل كذلك إن معظم حالات استخدام اليد اليسرى تحدث ببساطة بسبب الاختلاف العشوائي أثناء نمو الدماغ الجنيني، دون تأثيرات وراثية أو بيئية محددة.
السؤال متى يصبح الإنسان أعسر؟!
تابع العالم الإيرلندي بيتر هيير أجنة في أرحام أمهاتهم بواسطة التصوير التلفزيوني أو السونار، فوجد قرابة 90 % من هؤلاء الأجنة يمصون الإبهام الأيمن، واستمر هؤلاء الأطفال باستخدام يدهم اليمنى بعد ولادتهم حتى كبروا، بينما ثلاثة أرباع الأجنة الذين مصوا إبهامهم الأيسر استمروا في استخدام يدهم اليسرى حتى كبروا، يعني هذا أن ربعا منهم أصبح يستخدم يده اليمنى. ويوضح هذا دور المحيط والبيئة في تغيير الموروث. وعادة يبدأ الطفل في تفضيل استخدام إحدى يديه على الأخرى ما بين سنة إلى سنتين من العمر. ووجدت دراسة سويدية سابقة، أن النساء المصابات بالاكتئاب أو التوتر أثناء الحمل أكثر عرضة لأن يكون لديهن أطفال مختلطون أو عسر، وفي دراسات أخرى، كان الطفل ذي الوزن المنخفض عند الولادة، أو المولود لأم أكبر سنًا، أكثر عرضة لأن يكون أعسر أيضًا.
تفضيل استخدام يد عن أخرى، هو أحد وظائف الدماغ، وهذا يرتبط بمهام الإدراك، فاستخدام اليد اليسرى يدل على تطور الشق الأيمن من المخ، وهو مسؤول عن الاستنتاج والتذكر، لذلك هم متفوقون في تحديد المواقع ولديهم موهبة في قراءة الخرائط. الإبداع أيضا نتاج نشاط الفص الأيمن من الدماغ، والعُسر لديهم حزمة ألياف عصبية أكبر تربط بين شقي الدماغ، ما يؤدي إلى قدرة أعلى في معالجة المعلومات بين الفصين.
وفي دراسة أسترالية ذكرت أن أصحاب اليد اليسرى أكثر قدرة من نظرائهم في استيعاب مجموعة كبيرة من المعلومات في وقت قصير، بينما أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أغلبهم عسر، وأنهم أكثر معاناة من الاضطرابات النفسية واعتلال المزاج وحالات الاكتئاب، حيث يشخص 11 % من الأشخاص العسر باضطرابات مزاجية إلى جانب %40 يعانون من انفصام الشخصية، ولا غرابة أن يجتمع الإبداع بالجنون فكلاهما خارج عن المألوف.

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