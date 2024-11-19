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الدبلوماسية العلمية والتقنية بين إدارة ترمب والسعودية

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ترقب العالم حملات الانتخابات الأمريكية، والتي تعد الأغلى على مستوى العالم، لما لها من أثر في العلاقات الدولية بالملفات المشتركة. انتهت الانتخابات بفوز ترمب، الذي تحمل عودته إلى البيت الأبيض فرصة لإعادة تشكيل العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، خاصة في الدبلوماسية العلمية ومجالات التقنيات الحديثة والمتطورة. حيث شهدت فترة رئاسته السابقة تعاونًا اقتصاديًا قويًا مع المملكة العربية السعودية. لكن سياساته اتجاه العلوم والطاقة النظيفة قد تثير تساؤلات حول كيفية دعم العلاقة بما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين. ففي الفترة السابقة من إدارته كانت الأولوية للنمو الاقتصادي التنافسي الأمريكي وما يدعمه من تجارة وصفقات للأسلحة والنفط، وحد الهجرات إلى أمريكا، وهو نهج لا يختلف عما قدمه في حملته الانتخابية الحديثة.
وباسترجاع النظر حيال علاقة ترمب بالعلوم، نجد أن نهجه ينأى بشكل كبير عن بناء السياسات والتصريحات على أسس علمية مقارنة برؤساء أمريكا الآخرين، مثل أوباما وبايدن، الذين ركزوا على اتخاذ القرارات بناءً على الإثباتات العلمية عبر الوكالات الفيدرالية. فترمب عُرف بتحييد العلوم في اتخاذ القرارات، حيث لم يُعين ترمب مستشارًا علميًا في فترة ولايته السابقة إلا بعد مرور عامين. كما شهد مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتقنيات آنذاك تقليصا في عدد الموظفين. ما أدى إلى تقليل عدد العلماء في الأدوار الاستشارية، وحد من مساهمة العلم في صنع السياسات والقرارات. نتيجة لذلك، اُشتهر الرئيس الأمريكي بعدد من التصريحات المغالطة للعلم وبراهينه، كتصريحاته حول كوفيد وايبولا وقضايا أخرى. كما شهدت ولايته توترات عدة بين التوصيات العلمية والتوجهات السياسية، أسفرت عن تفاقم جائحة كورونا وعلى إثر ذلك تعرضت إدارته إلى انتقادات كثيرة.
وخلاف ذلك، تولي قيادة المملكة العربية السعودية أهمية لصحة الإنسان وتطوير التقنيات الحيوية، من خلال الإستراتيجيات الوطنية للتقنيات الحيوية والبحث والتطوير وتوطين التقنيات وإدارة ملفات الصحة العامة. وقد يخلق هذا التوجه المغاير بين البلدين تحديا في تفعيل هذه الملفات على المستوى الحكومي. علاوة على ذلك، غياب الأولوية للاستثمار في البحث العلمي طويل الأمد تحت إدارة ترمب وتقليص تمويل الوكالات العلمية الكبرى كوكالة حماية البيئة والمؤسسة الوطنية للعلوم قد يحد من فرص التعاون المستدام في العلوم الحيوية والبيئية للمشروعات طويلة الأمد، والتي تسعى السعودية إلى تعزيزها كجزء من رؤية 2030 والعقود التي تليها. فسياسات ترمب تجاه المناخ والطاقة كانت مثار جدل عالمي؛ حيث انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وركز على زيادة إنتاج النفط والغاز المحليين، وهو ما قد يكون إيجابيًا على المدى القصير للسعودية كدولة تعتمد على تصدير النفط. ولكن، قد يعيق التعاون في مشروعات الاستدامة التي تسعى المملكة لتطويرها، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. ولا يغيب عنا أن رؤية السعودية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الكربون، مما يجعل الحاجة إلى الشراكات التقنية ضرورة ملحة.
إضافة إلى ذلك، فرضت إدارة ترمب قيودًا على العلماء الفيدراليين ومنعتهم من التحدث علنًا عن بعض القضايا البيئية والصحية، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية المطلوبة لصنع القرارات. وبالنسبة للسعودية، التي تواجه تحديات بيئية ملحة مثل التصحر وارتفاع درجات الحرارة، فإن أي تراجع أمريكي في هذا المجال قد يضعف الجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا. كما نجد أن المملكة العربية السعودية تركز على التقنيات في مجالات رئيسة مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي. بالمقابل نرى أن في فترة ولاية ترمب الأولى، ركز على تعزيز دور القطاع الخاص في الابتكار التقني، ما أدى إلى دفع شركات أمريكية للعمل مع حلفاء مثل السعودية بشراكات جمعت الحكومة والقطاعات الخاصة. من ناحية أخرى، سياساته المتعلقة بتقليص تمويل الأبحاث الفيدرالية والحد من الهجرة أثرت على التعاون العلمي الدولي، حيث تشكل القيود على تصاريح الدخول والهجرة عقبة أمام الجامعات والمراكز البحثية السعودية التي تعتمد على المواهب الدولية في تطوير برامجها.
وفي مجمل القول، توجد فرص استثمارية وتعاونية بين البلدين في مجالات معينة، ولكن تظل سياسات ترمب أحادية الجانب، والتي تركز على المصالح الوطنية، واحتمالية غياب التزام الجانب الأمريكي تمثل تحديًا أمام تحقيق التعاون الدولي المستدام في بعض القضايا، والذي بدوره قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتحقيق التوازن، تحتاج المملكة إلى تعزيز تنوع شراكاتها العلمية والاستثمارية في البحث المحلي، مع التركيز على التعاون مع دول أكثر التزامًا حيال المشروعات التي تخدم الداخل السعودي، وتدعم مشروعات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

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