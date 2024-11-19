البنز يبدأ رحلة العودة

(MENAFN
- Al Watan)
بدأ قائد الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، رحلة العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وغاب الهداف الفرنسي المخضرم عن الانتصار أمام الأهلي، ثم العروبة، خلال الجولتين التاسعة والعاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبدأ اللاعب برنامجه اللياقي تمهيدا لعودته إلى الملاعب مرة أخرى، وأدى تمارين الجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.
ونجح بنزيما في الظهور بصورة رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 8 أهداف، احتل بها وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق 3 أهداف أقل.
ويستعد العميد لمواجهة الفتح، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الدوري، برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الفتح الترتيب بـ5 نقاط.
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