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البنز يبدأ رحلة العودة

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ قائد الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، رحلة العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وغاب الهداف الفرنسي المخضرم عن الانتصار أمام الأهلي، ثم العروبة، خلال الجولتين التاسعة والعاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وبدأ اللاعب برنامجه اللياقي تمهيدا لعودته إلى الملاعب مرة أخرى، وأدى تمارين الجري حول الملعب، ضمن برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.
ونجح بنزيما في الظهور بصورة رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 8 أهداف، احتل بها وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق 3 أهداف أقل.
ويستعد العميد لمواجهة الفتح، الأحد المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الدوري، برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الفتح الترتيب بـ5 نقاط.

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