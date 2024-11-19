نهائيات لونجين تنطلق بربع نهائي الفرق

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق، اليوم، منافسات ربع نهائي الفرق التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بمشاركة 10 فرق من مجموع 14 فريقا، حيث تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى تلقائيا إلى منافسات دور نصف النهائي، التي ستقام غدا بمشاركة أفضل فرسان العالم.
وستقام التصفيات للمرة الأولى في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، بعدما تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.
وتعد جولات ((لونجين)) سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز، وانطلق موسمها الأول من الدوحة مرورا بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، استوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيرا الرياض.
وقد قررت اللجنة المنظمة إضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، تشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات السعوديين، ما يمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.
وتشهد المنافسات إقامة فعاليات مختلفة وعروضا متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات، التي تتناسب مع كل أفراد العائلة.
من جهة أخرى، اكتمل وصول الجياد المشاركة في التصفيات النهائية، بينما أنهت اللجنة الطبية إجراء عملية الفحص البيطري. وشملت اختبارات اللجنة فحص الخيول المشاركة من جوانب عدة، أبرزها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضا، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.
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