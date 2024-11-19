Wednesday, 20 November 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نهائيات لونجين تنطلق بربع نهائي الفرق

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، منافسات ربع نهائي الفرق التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بمشاركة 10 فرق من مجموع 14 فريقا، حيث تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى تلقائيا إلى منافسات دور نصف النهائي، التي ستقام غدا بمشاركة أفضل فرسان العالم.
وستقام التصفيات للمرة الأولى في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية، بعدما تم إنشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.
وتعد جولات ((لونجين)) سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز، وانطلق موسمها الأول من الدوحة مرورا بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، استوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيرا الرياض.
وقد قررت اللجنة المنظمة إضافة بطولة مصاحبة بتصنيف نجمتين، تشهد مشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات السعوديين، ما يمنحهم فرصة الاحتكاك واكتساب الخبرة من نخبة فرسان العالم.
وتشهد المنافسات إقامة فعاليات مختلفة وعروضا متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات، التي تتناسب مع كل أفراد العائلة.
من جهة أخرى، اكتمل وصول الجياد المشاركة في التصفيات النهائية، بينما أنهت اللجنة الطبية إجراء عملية الفحص البيطري. وشملت اختبارات اللجنة فحص الخيول المشاركة من جوانب عدة، أبرزها البدني والطبي، واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضا، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.

MENAFN19112024000089011017ID1108904497

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث