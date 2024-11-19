الليث بين استمرار التوهج وخطر التراجع

(MENAFN
- Al Watan)
ظهر الشباب للمرة الأولى على لائحة أكبر الانتصارات، في الجولة الثامنة، بتحقيقه أكبر نتيجة في تلك الجولة بفوزه على العروبة 3/ صفر، وشكل ذلك الانتصار نقطة تحول شبابية في الأداء التهديفي لمباريات الليث التي خرجت في الجولات الـ7 الأولى بفارق هدف واحد، في الفوز أو الخسارة.
فارق الهدف
قبل الجولة الثامنة، انتصر الشباب في 4 مباريات
بفارق هدف واحد، وخسر أيضا بفارق هدف واحد في 3 مباريات. وتكررت نتيجة الانتصار 1 /صفر في 3 مباريات متتالية بين الجولتين الثانية والرابعة أمام الخليج والقادسية والتعاون، أما انتصاره على الرائد في الجولة الخامسة فكان بنتيجة 2/ 1، وتلك كانت النتيجة التي خسر بها أمام النصر في الجولة السابعة، أما الخسارة صفر / 1، فوقعت للشباب أمام الاتفاق وضمك.
المحافظة على التفوق
بعد الجولة الثامنة، حافظ الليث على فارق هدفين على الأقل، متخطيا ضيفه الوحدة 3/ 1 في الجولة التاسعة، ثم الانتصار على مستضيفه الخلود 2/ صفر، وسيواجه الشباب مضيفه الأخدود ضمن الجولة الـ11 في مباراة يتجدد فيها السؤال عن مقدرة الشباب في الحفاظ على تفوقه بفارق يزيد عن الهدف.
الدفاع الأقوى
بعد مرور 10 جولات، يتميز الشباب بالدفاع الأقوى في المسابقة مع أقل عدد من الأهداف، إذ استقبل مرماه 6 أهداف فقط، من موسى ديمبيلي وأمير سعيود وجورج كيفين نكودو وإيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، إضافة إلى لاعب الوحدة جونينيو باكونا.
ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وهو أحد فريقين لم يتعادلا حتى الآن، إلى جانب الاتحاد صاحب المركز الثاني.
-الجولات الـ7 الأولى شهدت تفوق أو خسارة الليث بفارق هدف
- الجولة الثامنة سجلت أعلى انتصار شبابي بفارق 3 أهداف
- الليث حافظ على تفوقه بفارق هدفين على الأقل في التاسعة والعاشرة
- 4 مباريات انتصر فيها الليث بفارق هدف قبل الجولة الثامنة
- 3 مباريات خسرها الشباب بفارق الهدف خلال الجولات السبع الأولى
- الشباب يعد الأقوى دفاعا خلال 10 جولات إذ لم يستقبل سوى 6 أهداف
- الليث نجح في التواجد في المركز الرابع بـ 21 نقطة
MENAFN19112024000089011017ID1108904496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.