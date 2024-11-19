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الليث بين استمرار التوهج وخطر التراجع

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهر الشباب للمرة الأولى على لائحة أكبر الانتصارات، في الجولة الثامنة، بتحقيقه أكبر نتيجة في تلك الجولة بفوزه على العروبة 3/ صفر، وشكل ذلك الانتصار نقطة تحول شبابية في الأداء التهديفي لمباريات الليث التي خرجت في الجولات الـ7 الأولى بفارق هدف واحد، في الفوز أو الخسارة.
فارق الهدف
قبل الجولة الثامنة، انتصر الشباب في 4 مباريات بفارق هدف واحد، وخسر أيضا بفارق هدف واحد في 3 مباريات. وتكررت نتيجة الانتصار 1 /صفر في 3 مباريات متتالية بين الجولتين الثانية والرابعة أمام الخليج والقادسية والتعاون، أما انتصاره على الرائد في الجولة الخامسة فكان بنتيجة 2/ 1، وتلك كانت النتيجة التي خسر بها أمام النصر في الجولة السابعة، أما الخسارة صفر / 1، فوقعت للشباب أمام الاتفاق وضمك.
المحافظة على التفوق
بعد الجولة الثامنة، حافظ الليث على فارق هدفين على الأقل، متخطيا ضيفه الوحدة 3/ 1 في الجولة التاسعة، ثم الانتصار على مستضيفه الخلود 2/ صفر، وسيواجه الشباب مضيفه الأخدود ضمن الجولة الـ11 في مباراة يتجدد فيها السؤال عن مقدرة الشباب في الحفاظ على تفوقه بفارق يزيد عن الهدف.
الدفاع الأقوى
بعد مرور 10 جولات، يتميز الشباب بالدفاع الأقوى في المسابقة مع أقل عدد من الأهداف، إذ استقبل مرماه 6 أهداف فقط، من موسى ديمبيلي وأمير سعيود وجورج كيفين نكودو وإيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، إضافة إلى لاعب الوحدة جونينيو باكونا.
ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وهو أحد فريقين لم يتعادلا حتى الآن، إلى جانب الاتحاد صاحب المركز الثاني.
-الجولات الـ7 الأولى شهدت تفوق أو خسارة الليث بفارق هدف
- الجولة الثامنة سجلت أعلى انتصار شبابي بفارق 3 أهداف
- الليث حافظ على تفوقه بفارق هدفين على الأقل في التاسعة والعاشرة
- 4 مباريات انتصر فيها الليث بفارق هدف قبل الجولة الثامنة
- 3 مباريات خسرها الشباب بفارق الهدف خلال الجولات السبع الأولى
- الشباب يعد الأقوى دفاعا خلال 10 جولات إذ لم يستقبل سوى 6 أهداف
- الليث نجح في التواجد في المركز الرابع بـ 21 نقطة

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