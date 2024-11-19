السمنة تهدد عسير والنحافة تحاصر جازان ونجران

(MENAFN
- Al Watan)
تهدد السمنة أهالي منطقة عسير، كأكثر مناطق المملكة في البالغين 15 سنة فأكبر بدانة، وتحاصر النحافة منطقتي جازان ونجران، وسجل الذكور السعوديون النسبة الأعلى من السمنة بـ24%، مقابل 23.8% للإناث، حيث تصدر ذكور عسير الأكثر سمنة بـ28.5%، مقابل تصدر إناث حائل الأكثر سمنة بـ31.6%، في وقت سيطرت السمنة على الستينيين بـ39% كأكثر الفئات العمرية تعرضا للسمنة.
وزن مثالي
كشف مسح المحددات الصحية لعام 2024 الحالي مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين 15 سنة فأكثر، حيث فاق وزن السعوديين الزائد 3 أنواع، وبلغ إجمالي الوزن الزائد للسعوديين 42.3 %، وحلت سمنة السعوديين ثانيا بـ23.9%، والوزن المثالي ثالثا بـ33%، ونحافة أقل من الوزن الطبيعي 1%.
الأكثر سمنة
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من السمنة للبالغين 15 سنة فأكبر، حيث بلغ إجمالي السمنة 28%، وحلت القصيم ثانيا بـ27.7 %، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ26.6%، والرياض رابعا بـ26%، وحائل خامسا بـ24%، والحدود الشمالية سادسا بـ22%، في المقابل سجلت منطقة عسير أقل مناطق المملكة بدانة وتعرضا للسمنة بـ14%، وحلت جازان ثانيا بـ19%، والمدينة المنورة ثالثا بـ20.6%، ومكة المكرمة رابعا بـ20.9%، والباحة خامسا بـ21.6%، والجوف سادسا بـ22%.
سمنة الذكور
سيطرت السمنة على ذكور عسير بـ28.5%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ28.2%، والقصيم ثالثا بـ27.2%، والمنطقة الشرقية رابعا بـ25.9%، والباحة خامسا بـ21.2%، ومكة المكرمة سادسا بـ21%، وحصدت منطقتا نجران وتبوك أقل مناطق المملكة في تعرض الذكور للسمنة بـ16.8% لكل منهما، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ17.1%، وحائل ثالثا بـ17.2%، والجوف رابعا بـ18.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ20 %، وجازان سادسا بـ20.2%.
سمنة الإناث
بلغت سمنة الإناث السعوديات 23.8%، وتصدرت إناث حائل أكثر الإناث في المملكة بدانة بـ32%، وحلت إناث القصيم ثانيا بـ28%، وإناث الحدود الشمالية ثالثا بـ27.7%، وإناث تبوك رابعا بـ27.5%، وتساوت إناث الشرقية وعسير خامسا بـ27.3%، وإناث الجوف سادسا بـ25.5%.
أقل الإناث
تصدرت إناث نجران أقل مناطق المنطقة بدانة وسمنة بـ11%، وحلت إناث جازان ثانيا بـ18.6%، وإناث مكة ثالثا بـ20.8%، وإناث المدينة المنورة رابعا بـ21.2%، وإناث الباحة خامسا بـ22%، وإناث الرياض سادسا بـ24%.
سيطرة الستينيين
سيطرت السمنة على الفئة الستينية، كأكثر الفئات العمرية سمنة بـ39%، وحلت الفئة العمرية من 50-54 سنة ثانيا بـ38%، ومن 70-74 سنة ثالثا بـ37.8%، ومن 60-64 سنة رابعا بـ37.5%، والفئة العمرية من 55-59 سنة خامسا بـ37%.
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