Wednesday, 20 November 2024 06:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السمنة تهدد عسير والنحافة تحاصر جازان ونجران

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تهدد السمنة أهالي منطقة عسير، كأكثر مناطق المملكة في البالغين 15 سنة فأكبر بدانة، وتحاصر النحافة منطقتي جازان ونجران، وسجل الذكور السعوديون النسبة الأعلى من السمنة بـ24%، مقابل 23.8% للإناث، حيث تصدر ذكور عسير الأكثر سمنة بـ28.5%، مقابل تصدر إناث حائل الأكثر سمنة بـ31.6%، في وقت سيطرت السمنة على الستينيين بـ39% كأكثر الفئات العمرية تعرضا للسمنة.
وزن مثالي
كشف مسح المحددات الصحية لعام 2024 الحالي مؤشر كتلة الجسم لدى البالغين 15 سنة فأكثر، حيث فاق وزن السعوديين الزائد 3 أنواع، وبلغ إجمالي الوزن الزائد للسعوديين 42.3 %، وحلت سمنة السعوديين ثانيا بـ23.9%، والوزن المثالي ثالثا بـ33%، ونحافة أقل من الوزن الطبيعي 1%.
الأكثر سمنة
استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من السمنة للبالغين 15 سنة فأكبر، حيث بلغ إجمالي السمنة 28%، وحلت القصيم ثانيا بـ27.7 %، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بـ26.6%، والرياض رابعا بـ26%، وحائل خامسا بـ24%، والحدود الشمالية سادسا بـ22%، في المقابل سجلت منطقة عسير أقل مناطق المملكة بدانة وتعرضا للسمنة بـ14%، وحلت جازان ثانيا بـ19%، والمدينة المنورة ثالثا بـ20.6%، ومكة المكرمة رابعا بـ20.9%، والباحة خامسا بـ21.6%، والجوف سادسا بـ22%.
سمنة الذكور
سيطرت السمنة على ذكور عسير بـ28.5%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بـ28.2%، والقصيم ثالثا بـ27.2%، والمنطقة الشرقية رابعا بـ25.9%، والباحة خامسا بـ21.2%، ومكة المكرمة سادسا بـ21%، وحصدت منطقتا نجران وتبوك أقل مناطق المملكة في تعرض الذكور للسمنة بـ16.8% لكل منهما، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ17.1%، وحائل ثالثا بـ17.2%، والجوف رابعا بـ18.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ20 %، وجازان سادسا بـ20.2%.
سمنة الإناث
بلغت سمنة الإناث السعوديات 23.8%، وتصدرت إناث حائل أكثر الإناث في المملكة بدانة بـ32%، وحلت إناث القصيم ثانيا بـ28%، وإناث الحدود الشمالية ثالثا بـ27.7%، وإناث تبوك رابعا بـ27.5%، وتساوت إناث الشرقية وعسير خامسا بـ27.3%، وإناث الجوف سادسا بـ25.5%.
أقل الإناث
تصدرت إناث نجران أقل مناطق المنطقة بدانة وسمنة بـ11%، وحلت إناث جازان ثانيا بـ18.6%، وإناث مكة ثالثا بـ20.8%، وإناث المدينة المنورة رابعا بـ21.2%، وإناث الباحة خامسا بـ22%، وإناث الرياض سادسا بـ24%.
سيطرة الستينيين
سيطرت السمنة على الفئة الستينية، كأكثر الفئات العمرية سمنة بـ39%، وحلت الفئة العمرية من 50-54 سنة ثانيا بـ38%، ومن 70-74 سنة ثالثا بـ37.8%، ومن 60-64 سنة رابعا بـ37.5%، والفئة العمرية من 55-59 سنة خامسا بـ37%.

MENAFN19112024000089011017ID1108904495

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث