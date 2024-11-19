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الحرب الروسية الأوكرانية تتجه لمرحلة جديدة

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تبع قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بصواريخ بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة، توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة نووية معدلة تنص على أن أي هجوم تقليدي على روسيا من قبل أي دولة مدعومة بقوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا على بلاده.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ من طراز ((ATACMS)) أمريكية الصنع على منطقة بريانسك الروسية، بعد أيام من تخفيف الرئيس بايدن للقيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية الصنع في الحرب التي وصلت إلى معلمها الألف يوم.
رد فعل نووي
ويُظهِر توقيع العقيدة التي تنص على أن أي هجوم جوي ضخم على روسيا من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل نووي، استعداد بوتين لاستغلال الترسانة النووية للبلاد لإجبار الغرب على التراجع في حين تواصل موسكو هجومها البطيء في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال عما إذا كانت العقيدة المحدثة صدرت عمداً في أعقاب قرار بايدن، إن الوثيقة نشرت ((في الوقت المناسب))، وإن بوتين أمر الحكومة بتحديثها في وقت سابق من هذا العام بحيث تكون ((متوافقة مع الوضع الحالي)).
وكان الرئيس الروسي حذر في وقت سابق الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من أن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة طويلة المدى يزودها الغرب لضرب الأراضي الروسية يعني أن روسيا وحلف شمال الأطلسي في حالة حرب.
قصف مستودع
وزعمت أوكرانيا أنها قصفت مستودع أسلحة عسكرياً في بريانسك في منتصف الليل، رغم أنها لم تحدد الأسلحة التي استخدمتها. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن انفجارات متعددة وتفجيرات سمعت في المنطقة المستهدفة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إن الجيش أسقط خمسة أنظمة صواريخ تكتيكية للجيش، والمعروفة باسم ((ATACMS))، وألحق أضراراً بواحد آخر.
وقالت الوزارة، إن الشظايا سقطت على أراضي منشأة عسكرية لم تحددها، مضيفة أن الحطام المتساقط تسبب في اندلاع حريق، لكنه لم يتسبب في أي أضرار أو إصابات.
ما هو ((ATACMS))؟
وتتمتع الصواريخ الباليستية التي طورتها شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعات الفضاء والدفاع، بمدى ضرب يبلغ ضعف المسافة التي تضرب بها معظم الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا ــ ما يصل إلى 300 كيلومتر (190 ميلاً). وهي تحمل حمولة أكبر وتتمتع بدقة أكبر في تحديد الأهداف لشن هجمات دقيقة على المطارات ومخازن الذخيرة والبنية الأساسية الاستراتيجية.
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بعشرات من أنظمة ATACMS (التي تنطق أتاك-إيم) وتم استخدامها لتدمير أهداف عسكرية في الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا مثل شبه جزيرة القرم - ولكن ليس على الأراضي الروسية.
أسلحة طويلة المدى
وتطلب أوكرانيا من حلفائها الغربيين أسلحة ذات مدى أبعد من أجل تغيير ميزان القوى في حرب تتمتع فيها روسيا بموارد أفضل، وضرب القواعد الجوية ومستودعات الإمدادات ومراكز الاتصالات على بعد مئات الكيلومترات عبر الحدود.
وتأمل الولايات المتحدة أن تساعد هذه الأسلحة في تقليص القوة الجوية الروسية وإضعاف خطوط الإمداد التي تحتاجها لشن ضربات يومية ضد أوكرانيا ودعم هجومها العسكري البري في أوكرانيا.
وإذا تم استخدام هذه الأسلحة في كورسك، فمن المرجح أن تتطلب استعداد القوات الروسية لشن هجمات مضادة لدفع المعدات والقوى العاملة القيمة إلى الوراء وتعقيد خطط المعركة.
وبدلاً من الأسلحة الغربية، كانت أوكرانيا تهاجم روسيا بانتظام بأسلحة منتجة محلياً.

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