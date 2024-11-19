6.4 مليارات ريال قروض لتعزيز الأمن الغذائي

كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية الزراعية، أن إجمالي القروض الموافق عليها بلغ خلال العام الماضي 6.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض المعتمدة 5.3 مليار كأعلى رقم منذ إنشاء الصندوق، وبذلك تبلغ قيمة القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي 2023، أكثر من 65 مليار ريال، وعلى صعيد التحصيل والديون المتعثرة تحققت زيـادة فـي المبالغ المحصلة بلغت نحو 3.4 مليارات ريال تمثل أعلى قيمة تحصيل منذ تأسيس الصندوق بزيادة عن العام الذي قبله، بنسبة 270%، فيما بلغت نسبة التحصيل التراكمية لهذا العام 94.66%.

الائتمان طويل الأجل

وتوزعت القروض خلال الفترة المشار إليها، بين الخدمات الائتمانية طويلة الأجل، والخدمات الائتمانية قصيرة الأجل، و جاءت قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث تم اعتماد نحو 2454 مليون ريال، وساهمت هذه القروض في إقامة 103 مشروعات زراعية ضمن أهم القطاعات الزراعية المستهدفة لتحقيق الامن الغذائي.

وتوزعت تلك القروض في مجالات البيوت المحمية، وملحقاتها، والأغنام ومحلقاتها، والمدرجات الجبلية، والعيادات البيطرية، والبن العربي والنحل المتنقل وإنتاج العسل قوارب الصيد وملحقاتها، وذلك بقيمة وصلت إلى 493.183.191 ريالا.

الائتمان قصير الأجل

تأتي هذه الخدمات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتخصصة، والتي بلغت القروض المعتمدة من هذا النوع من القروض الممنوحة والموجهة للمشروعات، نحو 2.214 مليون ريال، فيما تصدرت مبادرة استيراد المنتجات الزراعية والمرتبطة بإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، وتوزعت ما بين التمويل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومبادرة استيراد المنتجات الزراعية والتكاليف التشغيلية، بما مجموعه 2.213.556.663.

وإلى جانب ذلك تأتي القروض التنموية التشغيلية، والتي بلغت خلال الفترة نحو 182 مليون ريال، والتي تغطي التكاليف التشغيلية لـدورة إنتاجية واحـدة للمنشآت الصغيرة، وتشتمل على مجالات متعددة ومتنوعة، وتأتي قرض التكاليف التشغيلية لمربي الماشية في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، فيما تتوزع مجالات هذا النوع من القروض ما بين أسمدة ومحروقات وبذور ومبيدات وأدوية بيطرية وتكاليف تشغيلية لمزارعي القمح، وتكاليف تشغيلية لمربي الماشية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 181.814.155 ريالا.

تصنيف القروض

ركز الصندوق على قطاع الدواجن والذي يشتمل على الدجاج اللاحم، والبياض، والفقاسات، وقطاعه البيوت المحمية، وقطاع الاستزراع المائي، والذي يشتمل على الأسماك والروبيان بأنواعها، وكذلك قطاع سلاسل الإمداد والتي يندرج تحتها، مستودعات التبريد ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، والمسالخ الآلية، بقيمة بلغت 5.342.116.887 ريالا.

Asf:

عدد القروض حسب القطاعات وقيمتها ((بالريال)):

- قطاع الدواجن= 46 = 715.296.346

- قطاع البيوت المحمية= 18= 604.268.348

- قطاع الاستزراع المائي= 17= 172.955.156

- قطاع سلاسل الإمداد= 11= 562.345.999

- قطاع القروض التنموية= 6.425= 674.997.346

- مشروعات أخرى=11= 398.697.029

- التمويل بالشراكة مع البنوك =3=72.541.000

- مبادرة استيراد المنتجات الزراعية= 14=1.945.574.564

- تحفيز المنشأة الصغيرة والمتوسطة= 12=195.441.099

- المجموع= 6.557=5.342.116.887