6.4 مليارات ريال قروض لتعزيز الأمن الغذائي

6.4 مليارات ريال قروض لتعزيز الأمن الغذائي
التاريخ
11/19/2024 11:24:31 PM
| كشف تقرير صادر عن صندوق التنمية الزراعية، أن إجمالي القروض الموافق عليها بلغ خلال العام الماضي 6.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض المعتمدة 5.3 مليار كأعلى رقم منذ إنشاء الصندوق، وبذلك تبلغ قيمة القروض المقدمة منذ إنشاء الصندوق وحتى العام المالي 2023، أكثر من 65 مليار ريال، وعلى صعيد التحصيل والديون المتعثرة تحققت زيـادة فـي المبالغ المحصلة بلغت نحو 3.4 مليارات ريال تمثل أعلى قيمة تحصيل منذ تأسيس الصندوق بزيادة عن العام الذي قبله، بنسبة 270%، فيما بلغت نسبة التحصيل التراكمية لهذا العام 94.66%.
الائتمان طويل الأجل
وتوزعت القروض خلال الفترة المشار إليها، بين الخدمات الائتمانية طويلة الأجل، والخدمات الائتمانية قصيرة الأجل، و جاءت قروض الخدمات الائتمانية الاستثمارية في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث تم اعتماد نحو 2454 مليون ريال، وساهمت هذه القروض في إقامة 103 مشروعات زراعية ضمن أهم القطاعات الزراعية المستهدفة لتحقيق الامن الغذائي.
وتوزعت تلك القروض في مجالات البيوت المحمية، وملحقاتها، والأغنام ومحلقاتها، والمدرجات الجبلية، والعيادات البيطرية، والبن العربي والنحل المتنقل وإنتاج العسل قوارب الصيد وملحقاتها، وذلك بقيمة وصلت إلى 493.183.191 ريالا.
الائتمان قصير الأجل
تأتي هذه الخدمات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتخصصة، والتي بلغت القروض المعتمدة من هذا النوع من القروض الممنوحة والموجهة للمشروعات، نحو 2.214 مليون ريال، فيما تصدرت مبادرة استيراد المنتجات الزراعية والمرتبطة بإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، وتوزعت ما بين التمويل بالشراكة مع البنوك التجارية، ومبادرة استيراد المنتجات الزراعية والتكاليف التشغيلية، بما مجموعه 2.213.556.663.
وإلى جانب ذلك تأتي القروض التنموية التشغيلية، والتي بلغت خلال الفترة نحو 182 مليون ريال، والتي تغطي التكاليف التشغيلية لـدورة إنتاجية واحـدة للمنشآت الصغيرة، وتشتمل على مجالات متعددة ومتنوعة، وتأتي قرض التكاليف التشغيلية لمربي الماشية في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وقيمتها، فيما تتوزع مجالات هذا النوع من القروض ما بين أسمدة ومحروقات وبذور ومبيدات وأدوية بيطرية وتكاليف تشغيلية لمزارعي القمح، وتكاليف تشغيلية لمربي الماشية، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 181.814.155 ريالا.
تصنيف القروض
ركز الصندوق على قطاع الدواجن والذي يشتمل على الدجاج اللاحم، والبياض، والفقاسات، وقطاعه البيوت المحمية، وقطاع الاستزراع المائي، والذي يشتمل على الأسماك والروبيان بأنواعها، وكذلك قطاع سلاسل الإمداد والتي يندرج تحتها، مستودعات التبريد ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، والمسالخ الآلية، بقيمة بلغت 5.342.116.887 ريالا.
Asf:
عدد القروض حسب القطاعات وقيمتها ((بالريال)):
- قطاع الدواجن= 46 = 715.296.346
- قطاع البيوت المحمية= 18= 604.268.348
- قطاع الاستزراع المائي= 17= 172.955.156
- قطاع سلاسل الإمداد= 11= 562.345.999
- قطاع القروض التنموية= 6.425= 674.997.346
- مشروعات أخرى=11= 398.697.029
- التمويل بالشراكة مع البنوك =3=72.541.000
- مبادرة استيراد المنتجات الزراعية= 14=1.945.574.564
- تحفيز المنشأة الصغيرة والمتوسطة= 12=195.441.099
- المجموع= 6.557=5.342.116.887
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