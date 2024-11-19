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25% من حوادث الأمن السيبراني لسرقة البيانات

11/19/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد تقرير حديث حول اتجاهات الأمن السيبراني الرئيسية أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات القائمة على الهوية، مع تركيز كبير على سرقة بيانات الاعتماد. وتشير البيانات إلى أن هذه الهجمات شكلت 25% من الحوادث المسجلة، حيث يعزى ارتفاعها إلى تزايد توافر الأدوات اللازمة للهجمات على الإنترنت بأسعار معقولة، مما جعل تنفيذها في متناول القراصنة من مختلف المستويات.
أبرز أشكال التهديد
برامج الفدية (Ransomware) تشكل التهديد الأكبر للشركات وتطرقت شركة سيسكو، المتخصصة في مجال الشبكات والأمن السيبراني، في تقريرها إلى حوادث برامج الفدية، مشيرةً إلى أنها تشكل مصدر قلق كبير، حيث مثلت ما يقرب من 40% من الهجمات خلال الفترة المشمولة بالدراسة. وقد تطورت برامج الفدية بشكل ملحوظ لتشمل أشكالاً جديدة مثل ((RansomHub)) و((RCRU64)) و((DragonForce))، بالإضافة إلى أسماء معروفة مثل ((BlackByte)) و((Cerber)). هذا التطور يدل على قدرة هذه البرمجيات على التكيف، وهو ما يجعل الحماية منها أكثر تعقيدًا.
القطاعات المستهدفة
أظهرت البيانات أن المؤسسات العاملة في قطاعات التعليم والتصنيع والخدمات المالية كانت الأكثر عرضة للهجمات، حيث شكّلت هذه القطاعات أكثر من 30% من حالات الاختراق. يعكس هذا الاتجاه استمرار استهداف القطاعات الحيوية ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير. ويعود ذلك غالبًا إلى حساسية البيانات التي تحتفظ بها هذه القطاعات، إضافة إلى بعض الثغرات الأمنية التي تجعلها بيئة جذابة للهجمات.
أساليب الهجمات
وقد تم رصد استخدام القراصنة تقنيات وأساليب معقدة، منها التصيد الاحتيالي المتقدم وتزوير التطبيقات واستغلال الثغرات الأمنية غير المكتشفة بعد. ومن أبرز الإستراتيجيات المستخدمة في الهجمات القائمة على الهوية ما يعرف بـ ((هجمات استيلاء الجلسات)) التي تعتمد على سرقة ملفات تعريف الارتباط لجلسات المستخدمين، مما يمكن المهاجم من السيطرة على حساباتهم بسهولة.
وجاء التقرير قبيل انعقاد مؤتمر ((بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا))، المزمع انعقاده في الرياض من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، والذي سيناقش هذه التحديات وسبل الاستجابة الفعالة لها، من خلال جمع الخبراء والمختصين في هذا المجال لبحث طرق التصدي للهجمات الإلكترونية المتطورة وتبادل الحلول التقنية.
25 % من حوادث الأمن السيبراني المسجلة لسرقة البيانات
40 % من الهجمات ببرامج الفدية
30 % من الاختراقات لقطاع التعليم والتصنيع والخدمات المالية
أمثلة على برمجيات الفدية:
. جديدة: RansomHub، RCRU64، DragonForce.
. معروفة: BlackByte، Cerber.
القطاعات الأكثر استهدافًا
. التعليم
. التصنيع
. الخدمات المالية
أساليب الهجمات الشائعة
. التصيد الاحتيالي المتقدم
. تزوير التطبيقات
. استغلال الثغرات غير المكتشفة
. هجمات استيلاء الجلسات

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