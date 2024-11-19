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سرقة شاحنات المساعدات تهدد بالمجاعة في غزة

11/19/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تتعرض شاحنات المساعدات المتوجهة إلى غزة للسرقة، الأمر الذي يهدد القطاع المحاصر بالمجاعة، وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن قافلة تضم 109 شاحنات تلقت تعليمات من الجيش الإسرائيلي باتخاذ ((طريق بديل غير مألوف))، بعد إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وأن الشاحنات سُرقت بالقرب من المعبر نفسه.
فيما وصل آموس هوكستين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إسرائيل ولبنان، بيروت في الوقت الذي أعلن فيه حلفاء حزب الله في الحكومة اللبنانية أنهم تعاملوا بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي يستلزم انسحاب المسلحين والقوات البرية الإسرائيلية من المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
المنطقة العازلة
سوف يتولى آلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية مراقبة المنطقة العازلة.
وقد دعت إسرائيل إلى آلية تنفيذ أقوى، بما في ذلك القدرة على العمل ضد أي تهديدات من جانب حزب الله، وهو الأمر الذي من المرجح أن يعارضه لبنان.
وقال هوكستين إنه أجرى ((محادثات بناءة للغاية)) مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حليف حزب الله الذي يتوسط نيابة عن المجموعة.
وقال للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين: ((لقد واصلنا اليوم على وجه التحديد تضييق الفجوات بشكل كبير. أنا هنا في بيروت لتسهيل عملية اتخاذ القرار، ولكن في نهاية المطاف، فإن القرار يعود للأطراف للوصول إلى حل لهذا الصراع. لقد أصبح الأمر الآن في متناول أيدينا)).
100 شاحنة
وفي غزة، أدت سرقة ما يقرب من 100 شاحنة محملة بالغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ارتفاع الأسعار، والتسبب في نقص بوسط غزة حيث فر معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وحيث يتكدس مئات الآلاف في مخيمات خيام بائسة.
ويشهد شمال القطاع أزمة جوع أشد وطأة، حيث تشن إسرائيل هجوما عليه منذ أسابيع، أسفر عن مقتل المئات من الناس، ونزوح عشرات الآلاف من منازلهم. ويقول الخبراء إن المجاعة ربما تكون قد بدأت بالفعل هناك. ارتفاع الأسعار
من جهه أخرى، انتظر حشد من الناس خارج مخبز مغلق في مدينة دير البلح بوسط القطاع. وقالت امرأة نزحت من مدينة غزة، وعرفت نفسها باسم ((أم شادي))، إن سعر كيس الدقيق ارتفع إلى 400 شيكل (أكثر من 100 دولار)، وذلك إذا عُثر عليه.
وأوضحت نورا مهنا، وهي امرأة أخرى نازحة من مدينة غزة، أنها تغادر خالية الوفاض بعد انتظار خمس ساعات، للحصول على كيس خبز لأطفالها. وأضافت: ((منذ البداية، لم تكن هناك سلع، وحتى لو كانت متوافرة، فلا يوجد

وقالت الأمم المتحدة إن مسلحين سرقوا مواد غذائية ومساعدات أخرى من 98 شاحنة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أكبر حادث من نوعه منذ بدء الحرب. ولم تذكر من يقف وراء السرقة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن قافلة تضم 109 شاحنات تلقت تعليمات من الجيش الإسرائيلي باتخاذ ((طريق بديل غير مألوف)) بعد إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، وأن الشاحنات سُرقت بالقرب من المعبر نفسه.
واتهمت إسرائيل حركة حماس منذ فترة طويلة بسرقة المساعدات، وهي الاتهامات التي نفتها الجماعة المسلحة.
وقالت قناة ((الأقصى)) التليفزيونية، التابعة للحركة، إن قوات الأمن التابعة لحماس في غزة شنت عملية ضد اللصوص، مما أسفر عن مقتل 20 منهم.
وكانت الحكومة التي تديرها حماس تمتلك قوة شرطة تتألف من عشرات الآلاف من أفرادها، وقد حافظت على درجة عالية من الأمن العام قبل الحرب، ولكن أفرادها اختفوا من الشوارع في العديد من المناطق بعد أن استهدفتهم الغارات الإسرائيلية. وتقول حماس إنها اتخذت تدابير لمنع النهب ورفع الأسعار في الأسواق

شبح المجاعة يهدد غزة
انخفاض كبير في عدد شاحنات الإغاثة
في أواخر أكتوبر 58 شاحنة فقط تدخل يوميًا مقارنة بـ200 خلال الصيف
معظم الشاحنات التي دخلت كانت تحمل مساعدات إنسانية

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