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مكسب تسعى للحصول على استثمار من 3 مؤسسات عربية وأجنبية مقابل نحو 20% من

11/19/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى شركة مكسب للقيام بجولة تمويلية خلال الربع الأول من العام المقبل بغرض إجراء توسعات خاصة بالمنتجات الإسلامية لديها.

وقالت مصادر وثيقة الصلة إن 3 مؤسسات عربية وأجنبية تستعد لتقديم تمويل مقابل حصة تقترب من 20% من رأسمال الشركة. وستستخدم الحصيلة فى التوسع فى تقديم المنتجات الإسلامية عن طريق إضافة تكنولوجيا جديدة تجعل إجراءات التمويل تنتهى فى غضون أقل من نصف ساعة، بدلاً من 3 أو 4 أيام حاليًا.

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وأوضحت المصادر أن الشركة تتوقع أن تساعدها الصفقة فى الاستحواذ على ربع سوق التمويل الاستهلاكى الإسلامى خلال 3 سنوات.

وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل على ترخيص منح تمويلات إسلامية، وحصلت فى أغسطس 2022 على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر، وتمتلك نحو 4 فروع على مستوى الجمهورية.

وتمتلك الشركة منتجين للتمويل الإسلامى، الأول“الوكالة بالاستثمار” أو المضاربة، الذي يتيح لشخص آخر استثمار مبلغ من المال لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال المستثمر، والثانى“المرابحة” الذى يتيح للعميل التقدم بطلب الحصول على السلع، ثم تقوم الشركة بتمويل السلع أو البضائع للعميل، مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي المستحق على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها.

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