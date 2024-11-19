مكسب تسعى للحصول على استثمار من 3 مؤسسات عربية وأجنبية مقابل نحو 20% من

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى شركة مكسب للقيام بجولة تمويلية خلال الربع الأول من العام المقبل بغرض إجراء توسعات خاصة بالمنتجات الإسلامية لديها.
وقالت مصادر وثيقة الصلة إن 3 مؤسسات عربية وأجنبية تستعد لتقديم تمويل مقابل حصة تقترب من 20% من رأسمال الشركة. وستستخدم الحصيلة فى التوسع فى تقديم المنتجات الإسلامية عن طريق إضافة تكنولوجيا جديدة تجعل إجراءات التمويل تنتهى فى غضون أقل من نصف ساعة، بدلاً من 3 أو 4 أيام حاليًا.
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وأوضحت المصادر أن الشركة تتوقع أن تساعدها الصفقة فى الاستحواذ على ربع سوق التمويل الاستهلاكى الإسلامى خلال 3 سنوات.
وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل على ترخيص منح تمويلات إسلامية، وحصلت فى أغسطس 2022 على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر، وتمتلك نحو 4 فروع على مستوى الجمهورية.
وتمتلك الشركة منتجين للتمويل الإسلامى، الأول“الوكالة بالاستثمار” أو المضاربة، الذي يتيح لشخص آخر استثمار مبلغ من المال لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال المستثمر، والثانى“المرابحة” الذى يتيح للعميل التقدم بطلب الحصول على السلع، ثم تقوم الشركة بتمويل السلع أو البضائع للعميل، مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي المستحق على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها.
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