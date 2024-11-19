((المراكبى للصلب)) تستثمر 1.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة المراكبى للصلب استثمار 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن الخطة التوسعية للشركة وإنشاء محطات طاقة شمسية.

وقال حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن الشركة رصدت نحو مليار جنيه لإنشاء محطات طاقة شمسية بهدف تقليل متوسط الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على صادرات المجموعة إلى دول أوروبا.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لزيادة نسب الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المستخدمة فى عمليات التصنيع إلى 30%، عقب الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

وأوضح، أن خطة الاعتماد على الطاقة النظيفة يؤهل الشركة نحو التصدير وتحقيق مزايا تنافسية فى الدول التى تخطط لفرض ضريبة الكربونية على الوردات منها أوروبا وإنجلترا.

ذكر، أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من المبادرات التمويلية بفوائد ميسرة لتمكين الشركات من توفيق أوضاعهم البيئية.

ودعا إلى تخصيص مبادرات تمويلية بفائدة أقل من 10% للشركات التى ترغب فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع التحرك العالمى الذى يعطى الأولوية للصناعات المتوافقة مع تلك الاشتراطات.

ولفت إلى أن ((المراكبى للصلب)) تدرس ضمن خططها التوسعية التعاون مع شركات لتوريد الخردة لإعادة تدويرها واستخدامها كمستلزمات إنتاج فى صناعات أخرى.

وتقدر الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع حديد التسليح فى مصر بحوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن، بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وانخفض حجم مبيعات مصر من حديد التسليح فى السوق المحلية بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر 2024؛ ليصل إلى 456 ألف طن، مقابل 537 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2023.