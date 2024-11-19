((المراكبى للصلب)) تستثمر 1.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة المراكبى للصلب استثمار 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن الخطة التوسعية للشركة وإنشاء محطات طاقة شمسية.
وقال حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن الشركة رصدت نحو مليار جنيه لإنشاء محطات طاقة شمسية بهدف تقليل متوسط الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على صادرات المجموعة إلى دول أوروبا.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لزيادة نسب الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المستخدمة فى عمليات التصنيع إلى 30%، عقب الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
وأوضح، أن خطة الاعتماد على الطاقة النظيفة يؤهل الشركة نحو التصدير وتحقيق مزايا تنافسية فى الدول التى تخطط لفرض ضريبة الكربونية على الوردات منها أوروبا وإنجلترا.
ذكر، أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من المبادرات التمويلية بفوائد ميسرة لتمكين الشركات من توفيق أوضاعهم البيئية.
ودعا إلى تخصيص مبادرات تمويلية بفائدة أقل من 10% للشركات التى ترغب فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع التحرك العالمى الذى يعطى الأولوية للصناعات المتوافقة مع تلك الاشتراطات.
ولفت إلى أن ((المراكبى للصلب)) تدرس ضمن خططها التوسعية التعاون مع شركات لتوريد الخردة لإعادة تدويرها واستخدامها كمستلزمات إنتاج فى صناعات أخرى.
وتقدر الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع حديد التسليح فى مصر بحوالى 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن، بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وانخفض حجم مبيعات مصر من حديد التسليح فى السوق المحلية بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر 2024؛ ليصل إلى 456 ألف طن، مقابل 537 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2023.
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