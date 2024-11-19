الكيلانى: حل 46 ألف حالة خلاف ضريبى منذ العمل بقانون إنهاء المنازعات - جريدة البورصة

قال شريف الكيلانى نائب المالية للسياسات الضريبية، إن“المالية” حلت أكثر من 46 ألف خلاف ضريبى منذ العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، منها 15 ألف حالة تم حلها خلال عام واحد.

وذكر فى تصريح لـ”البورصة”، أن المالية تسعى لحل جميع الملفات الضريبية لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

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وفى وقت سابق أكد أحمد كجوك وزير المالية على حرص وزارة المالية على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.

وأضاف الكيلانى، أن المنظومة الضريبية كانت تواجه العديد من التحديات، وتم الاجتماع مع متخذى القرار للوقوف على آلية تحفيزية للنهوض بالنظام الضريبي المصرى.

وأشار إلى أن الضرائب المصرية خرجت بقرارات إدارية لتحفيز حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.

وذكر أن اتجاه العمل بالفحص بالعينة سوف يكون له تأثير كبير على بيئة الإدارة الضريبية بما يخدم المستثمرين والممولين على حد سواء .

وفيما يخص التعديلات المرتقبة لقانونى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية، لفت الكيلانى إلى أن هناك تعديلات جوهرية بقانون الضرائب العقارية بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية.

ونوه إلى أن مشروع قانون الضريبة الجمركية سوف يشهد تعديلات لتعزيز سرعة الإفراج الجمركى، مع إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وكشف عن توجه وزارة المالية لإعادة هيكلة المسار الأخضر ليواكب الأنظمة الجمركية العالمية المتعارف عليها.

وتطبيق الإفراج بنظام“المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركى، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى لتسهيل التجارة عبر الحدود.