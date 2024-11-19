رابطة رائدات الأعمال تنفذ ورشًا تدريبية بطاقة 150 مرشدًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) طنطاوي: ندرس التعاون مع المجلس القومي للمرأة
تعمل رابطة رائدات الأعمال على تنفيذ العديد من الورش التدريبية للمستفيدات في مختلف المحافظات لتقديم الدعم الفني في العديد من التخصصات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشروعات والوصول للتمويل اللازم، وإنشاء منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والقادة وصناع القرار المؤثرين لخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة.
قالت رشا طنطاوي مدير تنفيذي أول للتسويق والاتصالات في مجموعة كيه دى ومؤسس شريك لرابطة رائدات الأعمال لـ” البورصة”، إن رابطة رائدات الأعمال تم إنشاؤها في 2022، وتسعى لعقد مزيد من الشراكات للعمل بشكل جماعي لتحقيق أثر إيجابي في مجال ريادة الأعمال.
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وأوضحت أن عدد الشركاء المؤسسين بالرابطة حاليا وصل لنحو 16 عضواً من ضمنهم مؤسسات وشركات وأفراد. وخلال العامين الماضيين كانت الرابطة تجري استبيانات لدراسة و معرفة احتياجات الرائدات في السوق المحلي.
تابعت: تبين أن هناك حاجة كبيرة للإرشاد والتوجيه في مختلف المجالات، وقامت الرابطة بإعداد تدريبات لبعض سيدات الأعمال القائمين على المنظومة ليكن قادرات على توجيه الرائدات في مختلف المجالات، ولدى الرابطة حالياً 150 مرشدا في تخصصات مختلفة”.
كما عقدت الرابطة من خلال شركاءها تدريبات في عدد من المحافظات من ضمنها الاسكندرية واسيوط والمنيا ودمياط، كما تم تنفيذ دورة تدريبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .
وأوضحت طنطاوي، أنه يتم الوصول للرائدات من خلال الشركاء الذين يتم التعامل معهم ، وتسعى الرابطة للتعاون مع المجلس القومي للمرأة لأن لديه برامج داعمة للرائدات وتمكين المرأة، كما تدرس الرابطة الاحتياجات والتحديات لتحديد مستهدفات الفترة المقبلة .
وأشارت إلى أن الدور المجتمعي للقطاع الخاص في مجال دعم رواد الأعمال هام للغاية، إذ إن لتحقيق أثر ملموس في أي مجال لابد من تكامل جميع الجهات الحكومية والخاص والمجتمع المدني .
لذا تسعى الرابطة للتعاون مع عدد من شركاء القطاع الخاص من خلال برامجهم المجتمعية خلال الفترة المقبلة لدعم رائدات الأعمال وبرامج تمكين المرأة في السوق المصري. إبراهيم: نسهم في تسهيل إجراءات إنشاء المشاريع والوصول للتمويل
وأكدت داليا إبراهيم عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال WEN ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسسة EdVentures، التزام الرابطة بتمكين رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر.
وأوضحت أن المرأة تمتلك إمكانات هائلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذا الهدف، تعمل WEN على توفير برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشاريع والوصول إلى التمويل اللازم.
واضافت أن الرابطة تسعى إلى إنشاء منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والقادة وصناع القرار المؤثرين، بهدف خلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة.
ومن خلال المنتدى الأول لرابطة رائدات الأعمال تسعى رابطة WEN لوضع الاستراتيجيات وتنفيذها بشكل يحقق استفاده حقيقية لرائدات الأعمال.
وقد انطلق المنتدى الأول لرابطة رائدات الأعمال“WEN” تحت شعار“التكاتف المثمر: تحفيز التأثير الشامل” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى يهدف إلى تقديم منصة تفاعلية تجمع رائدات الأعمال و توفير بيئة تتيح التواصل مع المحفزين والمنظمات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، ويسعى المنتدى لتعزيز دور هذه الشبكات لتشجيع النمو الشامل لريادة الأعمال من خلال تسلط الضوء على تجارب نماذج ناججة وعرض دورهن في تحفيز الأجيال الجديدة من سيدات الأعمال.
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