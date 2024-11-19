رابطة رائدات الأعمال تنفذ ورشًا تدريبية بطاقة 150 مرشدًا - جريدة البورصة

تعمل رابطة رائدات الأعمال على تنفيذ العديد من الورش التدريبية للمستفيدات في مختلف المحافظات لتقديم الدعم الفني في العديد من التخصصات، فضلاً عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشروعات والوصول للتمويل اللازم، وإنشاء منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والقادة وصناع القرار المؤثرين لخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة.

قالت رشا طنطاوي مدير تنفيذي أول للتسويق والاتصالات في مجموعة كيه دى ومؤسس شريك لرابطة رائدات الأعمال لـ” البورصة”، إن رابطة رائدات الأعمال تم إنشاؤها في 2022، وتسعى لعقد مزيد من الشراكات للعمل بشكل جماعي لتحقيق أثر إيجابي في مجال ريادة الأعمال.

موضوعاتالكيلانى: حل 46 ألف حالة خلاف ضريبى منذ العمل بقانون إنهاء المنازعات ((المراكبى للصلب)) تستثمر 1.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات “فيروم مصر” تتفاوض مع أسواق أوروبا وأفريقيا لتصدير إنتاجها فور التصنيع

وأوضحت أن عدد الشركاء المؤسسين بالرابطة حاليا وصل لنحو 16 عضواً من ضمنهم مؤسسات وشركات وأفراد. وخلال العامين الماضيين كانت الرابطة تجري استبيانات لدراسة و معرفة احتياجات الرائدات في السوق المحلي.

تابعت: تبين أن هناك حاجة كبيرة للإرشاد والتوجيه في مختلف المجالات، وقامت الرابطة بإعداد تدريبات لبعض سيدات الأعمال القائمين على المنظومة ليكن قادرات على توجيه الرائدات في مختلف المجالات، ولدى الرابطة حالياً 150 مرشدا في تخصصات مختلفة”.

كما عقدت الرابطة من خلال شركاءها تدريبات في عدد من المحافظات من ضمنها الاسكندرية واسيوط والمنيا ودمياط، كما تم تنفيذ دورة تدريبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

وأوضحت طنطاوي، أنه يتم الوصول للرائدات من خلال الشركاء الذين يتم التعامل معهم ، وتسعى الرابطة للتعاون مع المجلس القومي للمرأة لأن لديه برامج داعمة للرائدات وتمكين المرأة، كما تدرس الرابطة الاحتياجات والتحديات لتحديد مستهدفات الفترة المقبلة .

وأشارت إلى أن الدور المجتمعي للقطاع الخاص في مجال دعم رواد الأعمال هام للغاية، إذ إن لتحقيق أثر ملموس في أي مجال لابد من تكامل جميع الجهات الحكومية والخاص والمجتمع المدني .

لذا تسعى الرابطة للتعاون مع عدد من شركاء القطاع الخاص من خلال برامجهم المجتمعية خلال الفترة المقبلة لدعم رائدات الأعمال وبرامج تمكين المرأة في السوق المصري.

وأكدت داليا إبراهيم عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال WEN ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسسة EdVentures، التزام الرابطة بتمكين رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر.

وأوضحت أن المرأة تمتلك إمكانات هائلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ولتحقيق هذا الهدف، تعمل WEN على توفير برامج تدريبية متخصصة، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المشاريع والوصول إلى التمويل اللازم.

واضافت أن الرابطة تسعى إلى إنشاء منصات للتواصل بين رائدات الأعمال والقادة وصناع القرار المؤثرين، بهدف خلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة.

ومن خلال المنتدى الأول لرابطة رائدات الأعمال تسعى رابطة WEN لوضع الاستراتيجيات وتنفيذها بشكل يحقق استفاده حقيقية لرائدات الأعمال.

وقد انطلق المنتدى الأول لرابطة رائدات الأعمال“WEN” تحت شعار“التكاتف المثمر: تحفيز التأثير الشامل” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى يهدف إلى تقديم منصة تفاعلية تجمع رائدات الأعمال و توفير بيئة تتيح التواصل مع المحفزين والمنظمات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، ويسعى المنتدى لتعزيز دور هذه الشبكات لتشجيع النمو الشامل لريادة الأعمال من خلال تسلط الضوء على تجارب نماذج ناججة وعرض دورهن في تحفيز الأجيال الجديدة من سيدات الأعمال.