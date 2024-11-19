محمد العريان يكتب: كيف شكلت الأوضاع الاقتصادية نتائج الانتخابات الأمريكية؟ - جريدة البورصة

نجح هذا الشعار الشهير، الذي صاغه الاستراتيجي السياسي جيمس كارفيل، في مساعدة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في إزاحة الرئيس جورج بوش الأب عام 1992، والآن يفسر أخرى.

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لعب الاقتصاد دورا حاسما في السباق الرئاسي عام 2024، إذ خلق الظروف التي سمحت ليس فقط لدونالد بإلحاق هزيمة منكرة بكامالا هاريس، وللجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولكن ربما أيضا لشخص مناهض للـنُـخَـب بالتبشير ببنية سلطة جديدة.

عكست نتيجة الانتخابات وجهتي نظر متعارضتين ظاهريا للاقتصاد، وكل منهما صحيحة.

وينبئنا التفاعل بينهما عن الاستراتيجيات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد التي تتبناها كل من الحملتين السياسيتين، الجيدة منها والرديئة، بقدر ما يحدثنا عن حالة التواصل الاقتصادي المستند إلى الخبرة في أمريكا اليوم.

كانت الرسالة المستخلصة من استطلاعات الناخبين واضحة لا لبس فيها: كان الاقتصاد يمثل إحدى القضيتين الرئيسيتين في هذه الانتخابات (الأخرى هي الهجرة غير الشرعية).

عندما سُـئلوا عن تفاصيل محددة، قال كثيرون“التضخم”؛ وإذا ضُغط عليهم بقدر أكبر من القوة، كانوا يصرحون بأنهم متأثرون بشدة بما يرونه أسعارا مرتفعة بدرجة مفرطة، وغياب أي علامة تشير إلى أنها قد تنخفض.

استغلت حملة ترامب ببراعة استياء الناخبين إزاء تكاليف المعيشة.

واتباعا لمثال رونالد ريجان عام 1980، طرحت الحملة على نحو متكرر أشكالا مختلفة من السؤال:“هل أنت أفضل حالا اليوم مما كنت عليه قبل أربع سنوات؟”.

أحد الأسباب التي جعلت الديمقراطيين عاجزين عن الرد هو أنهم كانوا مهووسين بتوصيف آخر (صحيح على نحو لا يخلو من مفارقة) للاقتصاد.

فقد أكدت حملة هاريس على“الاستثنائية الاقتصادية” التي تتمتع بها أمريكا، وهي حُـجة دأب كثيرون من خبراء الاقتصاد المحترفين على ترديدها.

وأشار الديمقراطيون إلى النمو القوي في الولايات المتحدة، والذي تجاوز بقية دول مجموعة السبع، والمكاسب الأخيرة في الأجور الحقيقية، بسبب انخفاض معدل التضخم، وبطبيعة الحال، شهدت سوق الأسهم ارتفاعات متعددة غير مسبوقة.

لكن هذا النهج أوحى إلى كثيرين من الناخبين بأن الديمقراطيين لم يفهموا ببساطة ما كان يحدث من حولهم، وأنهم منفصلون جوهريا عن الحقائق حول مَـحَافِظ النقود على أرض الواقع، وفي بعض المناسبات، بدا الأمر وكأنهم ممتلئين غرورا وغطرسة.

في النهاية، يعني“الاقتصاد على هيئة حرف كيه” أن التحسينات المرتبطة بالنمو القوي لا يجري تقاسمها بالتساوي. إذ تزدهر بعض القطاعات والأسر؛ وتناضل أخرى.

وبين أولئك الأشد معاناة الأسر ذات الدخل الشديد الانخفاض التي استنفدت مدخراتها من زمن الجائحة، وبلغت بطاقات ائتمانها حدودها القصوى، ولا تملك أي احتياطيات مالية، وبالتالي تعيش حالة مزعزعة من انعدام الأمان الاقتصادي.

عَـبَّـرَ الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل مايكل سبنس عن الأمر كما ينبغي في محاضرة ألقاها مؤخرا في كلية جَدج لإدارة الأعمال في جامعة كمبريدج.

في إشارة إلى البيانات التي توضح الهشاشة المالية التي يعاني منها النصف الأدنى من توزيع الدخل، وقد لاحظ أن مثل هذه الأسر التي تسمع عن الاستثنائية الاقتصادية من وسائل الإعلام التقليدية قد تُـبدي واحدا أو أكثر من ردود الفعل التالية:“وسائل الإعلام لا تدري عن أي شيء تتحدث”، أو“وسائل الإعلام متحيزة”، أو“وسائل الإعلام ليست محل ثقة”.

من نقاط الانطلاق هذه، يستطيع المرء أن يصل بسهولة إلى الاعتقاد بأن من يتحدث عن أداء اقتصادي حسن لا يفهم ببساطة أو يمثل مصالحه الخاصة.

فَـقَـدَ الديمقراطيون أيضا السيطرة على السرد حول التضخم. فلم يكن من الـمُـجدي إخبار الناس بأن معدل زيادات الأسعار، في حين لايزال إيجابيا، انخفض بشكل حاد من أعلى مستوى بلغه في عام 2022، عندما كانت مخاوفهم تدور حول مستوى الأسعار الإجمالي.

وأضاف تأثير التضخم التراكمي إلى تكلفة معيشتهم فأثر سلبا بالتالي على جودة حياتهم.

على نحو مماثل، لا تعني ارتفاعات سوق الأسهم القياسية شيئا يُـذكَر في نظر الأسر التي تمتلك قِـلة من الأسهم، إن كانت تملك أيا منها. من ناحية أخرى، لا تُـعَـد طفرة أسعار المساكن نعمة على الإطلاق من منظور أولئك الذين يسعون إلى شراء مسكنهم الأول.

لكن القضية لا تتلخص في كيفية تواصل كل حزب مع الناخبين فحسب. فقد أثبت الإجماع الاقتصادي الخبير التقليدي أيضا قصوره، وخاصة في عجزه عن وصف التفاعل بين وجهتي النظر هاتين بوضوح وعلى نطاق واسع، كما لم يحظ خبراء التيار الاقتصادي السائد بأي فرصة تُـذكَر لتغيير آراء الناخبين بشأن القضية الكبرى الأخرى في هذه الانتخابات: الهجرة.

الواقع أن الهجرة غير الشرعية، بفضل تعزيزها لجانب العرض في الاقتصاد الأمريكي، دعمت النمو في حقيقة الأمر.

لكن الخبراء الذين يصوغون الرأي الاقتصادي الـمُـجـمَـع عليه ما كانوا ليتمكنوا أبدا من توصيل هذا إلى الناخبين المتشككين، وخاصة لأنهم ينتمون إلى ناد تلقت مصداقيته ضربة تلو الأخرى على مدار السنوات الست عشرة الأخيرة.

بدأ الأمر بالفشل في توقع الأزمة المالية العالمية عام 2008 والركود العظيم الذي تلاها ــ والذي كاد يؤدي إلى كساد أشد تدميرا.

على نحو مماثل، أصر خبراء التيار الاقتصادي السائد عام 2021 على أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة سيكون“مؤقتا” ومن الممكن عكس اتجاهه.

لكن هذا الرأي انقلب رأسا على عقب عندما استمر التضخم في الارتفاع، وبلغ ذروته عند مستوى أعلى من 9% في يونيو من العام التالي.

عملت هذه الملحمة أيضا كتذكرة بحقيقة غير عادية: رئيس البنك المركزي الأكثر قوة في العالم، بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليس خبيرا اقتصاديا، بل إنه مُـحام.

فهل نسمح لشخص يفتقر إلى التدريب الطبي الرسمي بتولي إدارة المعاهد الوطنية للصحة؟

كل هذه المواضيع تتفق مع موضوع أوسع نطاقا كان واضحا في هذه الانتخابات.

فلم تتلق“المؤسسة”، بما في ذلك وسائل الإعلام التقليدية، ضربة كبيرة فحسب، بل إن النخب القائمة التي قادت هذه المؤسسة تتعرض لتهديد خطير بسبب صعود نخبة مضادة.

وعلى حد تعبير المؤرخ نيل فيرجسون، كانت هذه الانتخابات أيضا انتصارا“للجيل الجديد من البناة الذين يجسد إيلون ماسك صفاتهم الذكورية التوحدية”.

الرسائل المهمة المستخلصة من انتصار ترامب الحاسم ونتائج الانتخابات كثيرة، ويُـحـسِـن الديمقراطيون ومهنة الاقتصاد صُـنعا بالانتباه إليها.

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