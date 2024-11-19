تراجع بناء المنازل فى أمريكا 3.1% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت معدلات تشييد المنازل فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى أبطأ وتيرة لها منذ ثلاثة أشهر، إذ أسهمت الأعاصير فى تفاقم التباطؤ العام فى نشاط البناء.

وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن معدلات بدء البناء انخفضت بنسبة 3.1% الشهر الماضي، لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.31 مليون وحدة، وهو ما يعكس انخفاضاً حاداً فى الجنوب.

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وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة أنباء ((بلومبرج)) آراءهم يشير إلى معدل سنوى يبلغ 1.33 مليون وحدة.

تراجعت عمليات بناء المنازل ذات العائلة الواحدة بنسبة 6.9% لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 970 ألف وحدة فى أكتوبر، بينما ارتفعت معدلات بدء بناء المنازل متعددة العائلات بنسبة 9.6%، وهى الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

تراجعت تصاريح البناء، التى تُعد مؤشراً مستقبلياً لنشاط البناء، بنسبة 0.6% لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.42 مليون وحدة. ومع ذلك، زادت تصاريح بناء المنازل ذات العائلة الواحدة إلى أعلى معدل منذ أبريل.

شهدت منطقة الجنوب، التى تستحوذ على الحصة الأكبر من بناء المنازل فى البلاد، انخفاضاً بنسبة 8.8% حيث أرجأ البناؤون فى المنطقة مشروعاتهم بسبب تأثير إعصارى ((هيلين)) و((ميلتون)).

بشكل عام، واجهت معدلات بدء البناء صعوبة فى تحقيق تقدم وسط زيادة فى عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع وأسعار فائدة الرهن العقارى التى تقارب 7%.

ورغم أن بناء المنازل التى يقطنها عائلة واحدة شهد تحسناً مؤخراً، يلجأ البناؤون إلى تقديم حوافز لتحفيز المبيعات، حيث ينتظر السوق انخفاضاً فى تكاليف الاقتراض قد يستغرق وقتاً لتحقيقه.

معدلات الرهن العقاري

وذكرت ((بلومبرج)) أن الاقتصاديين يتوقعون انخفاضاً طفيفاً فقط فى تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع سعر الفائدة على الرهن العقارى لمدة 30 عاماً إلى 6.86% فى وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له فى عامين أواخر سبتمبر، وفقاً لجمعية ((مورتجيج بانكرز)).

وفى أحدث توقعاتها، توقعت الجمعية أن تنخفض معدلات الفائدة إلى 5.9% فقط بحلول نهاية العام المقبل.

أشارت بعض شركات البناء، ومنها شركة ((دى آر هورتون))، خلال مكالمة أرباحها أواخر أكتوبر، إلى أن الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية تخلق حالة من عدم اليقين وتثنى المشترين المحتملين عن اتخاذ قرارات الشراء.

وأسهمت الإنفاقات على البناء السكنى فى انخفاض النمو الاقتصادى خلال الربعين الثانى والثالث.

وبالنظر إلى بيانات أكتوبر، توقعت مؤسسة الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا تأثيراً سلبياً طفيفاً على نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع.

وإلى جانب الانخفاض فى الجنوب، تراجعت معدلات البدء فى البناء فى شمال شرق البلاد بنسبة تقارب 33% لتصل إلى أبطأ وتيرة لها منذ مايو.

أما فى الغرب، فقد قفزت معدلات البناء الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.

وأظهر التقرير الحكومى الحديث أن إكمال بناء المنازل ذات العائلة الواحدة انخفض إلى معدل سنوى يبلغ 986 ألف وحدة، وهو الأضعف منذ مارس، وشمل انخفاضاً حاداً فى الغرب والجنوب.

أما عدد المشروعات قيد الإنشاء، فقد تراجع بنسبة تقارب 2% ليصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.47 مليون وحدة، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات.