تراجع بناء المنازل فى أمريكا 3.1% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت معدلات تشييد المنازل فى الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى أبطأ وتيرة لها منذ ثلاثة أشهر، إذ أسهمت الأعاصير فى تفاقم التباطؤ العام فى نشاط البناء.
وأظهرت بيانات حكومية حديثة أن معدلات بدء البناء انخفضت بنسبة 3.1% الشهر الماضي، لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.31 مليون وحدة، وهو ما يعكس انخفاضاً حاداً فى الجنوب.
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وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة أنباء ((بلومبرج)) آراءهم يشير إلى معدل سنوى يبلغ 1.33 مليون وحدة.
تراجعت عمليات بناء المنازل ذات العائلة الواحدة بنسبة 6.9% لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 970 ألف وحدة فى أكتوبر، بينما ارتفعت معدلات بدء بناء المنازل متعددة العائلات بنسبة 9.6%، وهى الزيادة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
تراجعت تصاريح البناء، التى تُعد مؤشراً مستقبلياً لنشاط البناء، بنسبة 0.6% لتصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.42 مليون وحدة. ومع ذلك، زادت تصاريح بناء المنازل ذات العائلة الواحدة إلى أعلى معدل منذ أبريل.
شهدت منطقة الجنوب، التى تستحوذ على الحصة الأكبر من بناء المنازل فى البلاد، انخفاضاً بنسبة 8.8% حيث أرجأ البناؤون فى المنطقة مشروعاتهم بسبب تأثير إعصارى ((هيلين)) و((ميلتون)).
بشكل عام، واجهت معدلات بدء البناء صعوبة فى تحقيق تقدم وسط زيادة فى عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع وأسعار فائدة الرهن العقارى التى تقارب 7%.
ورغم أن بناء المنازل التى يقطنها عائلة واحدة شهد تحسناً مؤخراً، يلجأ البناؤون إلى تقديم حوافز لتحفيز المبيعات، حيث ينتظر السوق انخفاضاً فى تكاليف الاقتراض قد يستغرق وقتاً لتحقيقه.
معدلات الرهن العقاري
وذكرت ((بلومبرج)) أن الاقتصاديين يتوقعون انخفاضاً طفيفاً فقط فى تكاليف الاقتراض العام المقبل.
وارتفع سعر الفائدة على الرهن العقارى لمدة 30 عاماً إلى 6.86% فى وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له فى عامين أواخر سبتمبر، وفقاً لجمعية ((مورتجيج بانكرز)).
وفى أحدث توقعاتها، توقعت الجمعية أن تنخفض معدلات الفائدة إلى 5.9% فقط بحلول نهاية العام المقبل.
أشارت بعض شركات البناء، ومنها شركة ((دى آر هورتون))، خلال مكالمة أرباحها أواخر أكتوبر، إلى أن الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية تخلق حالة من عدم اليقين وتثنى المشترين المحتملين عن اتخاذ قرارات الشراء.
وأسهمت الإنفاقات على البناء السكنى فى انخفاض النمو الاقتصادى خلال الربعين الثانى والثالث.
وبالنظر إلى بيانات أكتوبر، توقعت مؤسسة الاحتياطى الفيدرالى فى أتلانتا تأثيراً سلبياً طفيفاً على نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الرابع.
وإلى جانب الانخفاض فى الجنوب، تراجعت معدلات البدء فى البناء فى شمال شرق البلاد بنسبة تقارب 33% لتصل إلى أبطأ وتيرة لها منذ مايو.
أما فى الغرب، فقد قفزت معدلات البناء الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام.
وأظهر التقرير الحكومى الحديث أن إكمال بناء المنازل ذات العائلة الواحدة انخفض إلى معدل سنوى يبلغ 986 ألف وحدة، وهو الأضعف منذ مارس، وشمل انخفاضاً حاداً فى الغرب والجنوب.
أما عدد المشروعات قيد الإنشاء، فقد تراجع بنسبة تقارب 2% ليصل إلى معدل سنوى يبلغ 1.47 مليون وحدة، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات.
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