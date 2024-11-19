تباين أسعار النفط عند التسوية مع تشغيل أكبر حقول غرب أوروبا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء المتقلبة، في ظل تنامي عدم اليقين بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات من أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 عند 73.31 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 72.61 دولار.
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بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر – تنتهي صلاحية العقد غدًا- بنسبة 0.35% أو 23 سنتًا عند 69.39 دولار للبرميل.
وتعرضت الأسعار لضغوط بعد استئناف شركة“إكوينور” الإنتاج بشكل جزئي من حقل“يوهان سفيردروب” في بحر الشمال، وهو أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا، بعد يوم من انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل العمليات.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 100 ألف برميل.
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