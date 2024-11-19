تباين أسعار النفط عند التسوية مع تشغيل أكبر حقول غرب أوروبا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء المتقلبة، في ظل تنامي عدم اليقين بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مع تراجع المخاوف بشأن نقص الإمدادات من أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 عند 73.31 دولار للبرميل، بعدما تراجعت إلى 72.61 دولار.

موضوعاتيختار رئيس شركة خدمات مالية لشغل منصب التجارة تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية

بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر – تنتهي صلاحية العقد غدًا- بنسبة 0.35% أو 23 سنتًا عند 69.39 دولار للبرميل.

وتعرضت الأسعار لضغوط بعد استئناف شركة“إكوينور” الإنتاج بشكل جزئي من حقل“يوهان سفيردروب” في بحر الشمال، وهو أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا، بعد يوم من انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل العمليات.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 100 ألف برميل.