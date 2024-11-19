ترامب يختار رئيس شركة خدمات مالية لشغل منصب وزير التجارة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رشح الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة“كانتور فيتزجيرالد” لتولي منصب التجارة في الحكومة الجديدة.

وأوضح“ترامب” أن“هوارد لوتنيك” سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، للتفاوض على الصفقات التجارية مع الدول الأخرى، وزيادة الاستثمار الأجنبي.

موضوعاتتباين أسعار النفط عند التسوية مع تشغيل أكبر حقول غرب أوروبا تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في 3 أشهر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية ارتفاع سهم وول مارت لأعلى مستوى على الإطلاق بدعم من نتائج الأعمال القوية

سيكون وزير التجارة مسؤولاً عن فرض مجموعة من القواعد لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي، ووضع العراقيل أمام تقدم شركات التكنولوجيا هناك في التقنيات المتقدمة، فضلًا عن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.

وبحسب صحيفة“نيويورك تايمز”، قال“لوتنيك” خلال بودكاست الشهر الماضي:“لا تفرضوا الضرائب على شعبنا، واكتسبوا المال بدلاً من ذلك. ضعوا تعريفات جمركية على الصين واجنوا 400 مليار دولار”.

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