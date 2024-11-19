ترامب يختار رئيس شركة خدمات مالية لشغل منصب وزير التجارة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رشح الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة“كانتور فيتزجيرالد” لتولي منصب وزير
التجارة في الحكومة الجديدة.
وأوضح“ترامب” أن“هوارد لوتنيك” سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، للتفاوض على الصفقات التجارية مع الدول الأخرى، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
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سيكون وزير التجارة مسؤولاً عن فرض مجموعة من القواعد لإعاقة تطوير الصين للذكاء الاصطناعي، ووضع العراقيل أمام تقدم شركات التكنولوجيا هناك في التقنيات المتقدمة، فضلًا عن الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.
وبحسب صحيفة“نيويورك تايمز”، قال“لوتنيك” خلال بودكاست الشهر الماضي:“لا تفرضوا الضرائب على شعبنا، واكتسبوا المال بدلاً من ذلك. ضعوا تعريفات جمركية على الصين واجنوا 400 مليار دولار”.
المصدر:
MENAFN19112024000202011048ID1108904483
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