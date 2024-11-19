%9 ارتفاع مناولة البضائع في موانئ العقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفع إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال المرافق المينائية في العقبة بنسبة 9 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات الإحصائية لتطور أهم مؤشرات أداء قطاع النقل البحري.

وبلغت حركة المناولة 6.355.660 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 5842613 طنا في الربع الثالث من العام 2023، بحسب الغد.

وأظهرت البيانات الإحصائية لتطور أهم مؤشرات أداء قطاع النقل البحري خلال الربع الثالث من العام 2024 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 عن كافة المرافق المينائية في العقبة ارتفاعا في إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة 6 % إذ بلغ حجمها 3.111.464 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة مع

2928437 طنا في الربع الثالث من العام 2023.

وشهد إجمالي حجم البضائع المستوردة ارتفاعا بنسبة 11 % إذ بلغ الحجم 3.244.196 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة مع 2914176 طنا في الربع الثالث من العام 2023.

وارتفع إجمالي حركة المناولة عبر ميناء العقبة الجديد حركة البضائع (المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة 24 % إذ بلغت حركة المناولة 2297299 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 1846877 طنا في الربع الثالث من العام 2023 ، إذ إرتفع حجم البضائع المستوردة بنسبة 22 % مع ارتفاع في حجم البضائع المصدرة بنسبة 40 % في الربع الثالث لعام 2024 بمقارنة مع الربع الثالث لعام 2023.

وفي الميناء الصناعي أظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي حركة المناولة عبر الميناء الصناعي ( حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) وبنسبة (1.6 %) حيث بلغت حركة المناولة 1.497.619 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 1473412 طنا في الربع الثالث من العام 2023، حيث انخفض حجم البضائع المستوردة بشكل ملموس وبنسبة 3.1 % وحجم البضائع المصدرة بنسبة (3.2 %) في الربع الثالث لعام 2024 بمقارنة مع الربع الثالث لعام 2023.