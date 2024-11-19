%9 ارتفاع مناولة البضائع في موانئ العقبة

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- Khaberni) خبرني - ارتفع إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال المرافق المينائية في العقبة بنسبة 9 % في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات الإحصائية لتطور أهم مؤشرات أداء قطاع النقل البحري.
وبلغت حركة المناولة 6.355.660 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 5842613 طنا في الربع الثالث من العام 2023، بحسب الغد.
وأظهرت البيانات الإحصائية لتطور أهم مؤشرات أداء قطاع النقل البحري خلال الربع الثالث من العام 2024 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2023 عن كافة المرافق المينائية في العقبة ارتفاعا في إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة 6 % إذ بلغ حجمها 3.111.464 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة مع
2928437 طنا في الربع الثالث من العام 2023.
وشهد إجمالي حجم البضائع المستوردة ارتفاعا بنسبة 11 % إذ بلغ الحجم 3.244.196 طنا في الربع الثالث من العام 2024 مقارنة مع 2914176 طنا في الربع الثالث من العام 2023.
وارتفع إجمالي حركة المناولة عبر ميناء العقبة الجديد حركة البضائع (المستوردة، والبضائع المصدرة) بنسبة 24 % إذ بلغت حركة المناولة 2297299 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 1846877 طنا في الربع الثالث من العام 2023 ، إذ إرتفع حجم البضائع المستوردة بنسبة 22 % مع ارتفاع في حجم البضائع المصدرة بنسبة 40 % في الربع الثالث لعام 2024 بمقارنة مع الربع الثالث لعام 2023.
وفي الميناء الصناعي أظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي حركة المناولة عبر الميناء الصناعي ( حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) وبنسبة (1.6 %) حيث بلغت حركة المناولة 1.497.619 طنا في الربع الثالث من العام 2024 في حين بلغت 1473412 طنا في الربع الثالث من العام 2023، حيث انخفض حجم البضائع المستوردة بشكل ملموس وبنسبة 3.1 % وحجم البضائع المصدرة بنسبة (3.2 %) في الربع الثالث لعام 2024 بمقارنة مع الربع الثالث لعام 2023.
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