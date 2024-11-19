الركراكي يرفض التقليل من نتائج فريقه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرباط‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬انتقد‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬المغرب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬منتخب‭ (‬أسود‭ ‬الأطلس‭) ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬2025‭ ‬بدعوى‭ ‬ضعف‭ ‬المنتخبات‭ ‬المنافسة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭.‬

واختتم‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للتصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬البلاد‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بانتصار‭ ‬كاسح‭ ‬7‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬ليسوتو‭.‬

وتربع‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬القمة‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ48‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬

وأحرز‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬26‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬التصفيات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭.‬

وأوضح‭ ‬الركراكي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬ليسوتو‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتصفيات‭ ‬‮«‬واجهت‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬مدربا‭ ‬لفريق‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬حينما‭ ‬كانوا‭ ‬يحذرونني‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬مثل‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭. ‬لذلك‭ ‬سأكرر‭ ‬الأمر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬مشكلتكم‭ ‬أنكم‭ ‬لا‭ ‬تصدقون‭ ‬بأننا‭ ‬كبرنا،‭ ‬واجهنا‭ ‬كبارا‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مثل‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬وتفوقنا‭ ‬عليهما‭. ‬سأسعى‭ ‬لكي‭ ‬أخلصهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصدمة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬لن‭ ‬نفوز‭ ‬بحصة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬لكن‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬حقيقتها،‭ ‬واليوم‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ13‭ ‬عالميا‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬تحسب‭ ‬لنا‭ ‬ألف‭ ‬حسابا‭ ‬قبل‭ ‬مواجهتنا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المدرب‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬قدراتنا‭ ‬وإمكانياتنا‭ ‬لكي‭ ‬نحقق‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬بأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬والروح‭ ‬الجماعية‭ ‬والتآزر‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬أجواء‭ ‬الفريق‭ ‬طوال‭ ‬مسيرة‭ ‬التصفيات‭ ‬ونجاح‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفها‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬برصيد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭.‬