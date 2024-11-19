الركراكي يرفض التقليل من نتائج فريقه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرباط -(د ب أ): انتقد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، الآراء التي تقلل من نتائج منتخب (أسود الأطلس) في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بدعوى ضعف المنتخبات المنافسة، مشددا على أهمية الإنجاز التاريخي الذي تحقق.
واختتم منتخب المغرب مسيرته في المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي تستضيفها البلاد أواخر العام القادم، بانتصار كاسح 7 / صفر على ضيفه منتخب ليسوتو.
وتربع المنتخب المغربي على القمة برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في المجموعة، علما بأنه الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز من بين المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات.
وأحرز منتخب المغرب 26 هدفا خلال رحلة التصفيات، في حين استقبلت شباكه هدفين فقط خلال اللقاءات الستة التي لعبها.
وأوضح الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراة ليسوتو في الجولة الأخيرة للتصفيات «واجهت هذه المشكلة عندما كنت مدربا لفريق الوداد البيضاوي المغربي حينما كانوا يحذرونني من مواجهة كبار القارة مثل الزمالك المصري. لذلك سأكرر الأمر مرة أخرى، مشكلتكم أنكم لا تصدقون بأننا كبرنا، واجهنا كبارا أوروبا في المونديال مثل إسبانيا والبرتغال وتفوقنا عليهما. سأسعى لكي أخلصهم من هذه الصدمة».
وتابع في السياق ذاته: «بالطبع لن نفوز بحصة كبيرة على أحد المنتخبات الكبرى في القارة لكن لكل مباراة حقيقتها، واليوم نحن في المركز الـ13 عالميا والمنتخبات الأخرى تحسب لنا ألف حسابا قبل مواجهتنا».
وشدد المدرب المغربي «ينبغي علينا أن نثق في قدراتنا وإمكانياتنا لكي نحقق الفوز بلقب كأس إفريقيا المقبلة».
وأشاد مدرب منتخب المغرب بأداء اللاعبين والروح الجماعية والتآزر التي سادت أجواء الفريق طوال مسيرة التصفيات ونجاح المجموعة في تحقيق هدفها المتمثل في إنجاز تاريخي من خلال العلامة الكاملة برصيد كبير من الأهداف.
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